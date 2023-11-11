«Одноразовые расходники»: Reuters — о сотнях травм на предприятиях SpaceX, где за безопасность отвечают сами сотрудники Статьи редакции
Глава компании Илон Маск считает, что бюрократия тормозит разработку, и пренебрегает мерами безопасности на глазах у сотрудников. Те говорят, что расплачиваться за это приходится здоровьем.
Конспект расследования Reuters.
Июнь 2014 года, полигон SpaceX в МакГрегоре, штат Техас. Перед группой сотрудников стояла задача: перевезти теплоизоляционные материалы в ангар. Крепёжных ремней не было, но нашлось другое решение: 38-летний Лонни ЛеБлан предложил усесться на груз. Отъехали успешно, но стоило подняться ветру, как бывший морпех, не удержавшись, упал головой на асфальт и скончался на месте.
Увы, этот несчастный случай — далеко не единственный, выяснило Reuters. Оно опросило более 30 бывших и нынешних сотрудников, а также осведомлённых источников и изучило документы госведомств и судов, медицинские карты, записи вызовов скорой помощи и внутренние журналы учёта травм компании.
Так, с 2014 года работники SpaceX получили по меньшей мере 600 травм: это рваные раны, вывихи и переломы, разможённые пальцы и кисти рук, черепно-мозговые и глазные травмы, ожоги и поражения от удара током. Часть из них заканчивались ампутациями и инвалидностью. И эти 600 случаев — лишь то, о чём удалось узнать Reuters.
Сотрудники объясняют пренебрежение техникой безопасности презрением Маска к бюрократии: она тормозит прогресс, а SpaceX нужно спешить — она должна как можно быстрее колонизировать Марс. Пусть и ценой здоровья сотрудников, которые трудятся без должной подготовки и перерабатывают.
Не безответственность, а автономия
С 2016 года Управление по охране труда США (OSHA) требует от компаний ежегодно отчитываться об общем количестве полученных сотрудниками травм, но SpaceX игнорировала требования большую часть времени — и именно на эти годы пришлось более 60% выявленных Reuters травм.
Некоторые предприятия SpaceX начали подавать данные только в 2021-2022 годах. Из отчётов за 2022-й видно, что показатели трёх объектов заметно превышают средние цифры по отрасли:
- Уровень травматизма в комплексе рядом с Браунсвиллом, штат Техас, составил 4,8 травмы или заболеваний на 100 работников, что в шесть раз выше среднего показателя в 0,8.
- На полигоне в Макгрегоре он равнялся 2,7 — это более чем втрое выше среднего.
- В Хоторне, Калифорния, уровень травматизма в два раза превысил среднее значение по конкурентам и составил 1,8 травмы на 100 работников.
Площадка в Космическом центре Кеннеди отчиталась всего раз — в 2016 году: тогда речь шла о 21,5 травмы на 100 человек, что в 27 раз больше отраслевых значений. Reuters полагало, что SpaceX призывали к ответственности за то, что она не подавала данные, но записей об этом нет. В управлении объяснять это не стали.
Для самого Маска безопасность на предприятиях — не приоритет, отметили многие опрошенные изданием сотрудники. По словам бывшего сварщика и начальника участка Трэвиса Карсона, у SpaceX своя особая философия: «Мы разрешаем вам самим решать, что безопасно, а что — нет». Компании кажется, что это автономия, но на деле это безответственность, говорит Карсон.
Глава SpaceX не раз размахивал огнемётом в офисах, окружённый людьми, и «хихикал вместе с заместителями, словно школьник», рассказал один техник. А ещё он призывал перекрасить оборудование из сигнального жёлтого цвета — таков промышленный стандарт — в чёрный или синий: просто потому что не выносит яркие цвета.
Доходило до того, что иногда начальники на местах просили подчинённых не носить при Маске жёлтые жилеты и менять жёлтые оградительные ленты на красные, вспоминают собеседники Reuters.
Не доглядел — сам виноват
Некоторым инженерам SpaceX нравится отсутствие бюрократии, однако за это приходится платить, говорят другие. По словам более чем десяти сотрудников, компания нередко спешила с наймом новичков и не всегда успевала должным образом их обучить — при том, что за свою безопасность они отвечают сами.
Так, в 2021 году техники одной из площадок пытались перетащить квадратные металлические трубы весом 227 кг с помощью магнитного крана, не зная, что тот рассчитан всего на 136 кг. В результате труба упала одному из них на руку, после чего последовали операция, частичная ампутация пальца и продолжительная реабилитация.
OSHA потребовала от SpaceX выплатить штраф в размере $43,5 тысячи, но позже сократила сумму до $8701, поскольку компания обязалась устранить пробелы в безопасности, выявленные управлением.
В том же году пострадал ещё один рабочий, Флорентино Риос, когда на высоте примерно 7,6 м монтировал балки к пусковой платформе. Завершив работу, он подал крановщику сигнал рукой, но тот его не увидел и попытался сместить уже закреплённые балки. Соединительная цепь оборвалась и ударила Риоса по лицу.
Врачи диагностировали слепоту на один глаз, так что теперь рабочий не может ни работать на стройке, ни садиться за руль. Сотрудникам следовало работать с рациями, но их не выдавали, говорит Риос, а просьбы улучшить освещение игнорировались.
Сомнительные условия труда — видимо, одна из основных причин, по которым уровень травматизма такой высокий. На площадке у Браунсвилля считалось нормой ночевать на работе, чтобы отработать 80 часов в неделю, и принимать стимуляторы для концентрации, вспоминает часть сотрудников.
Однажды компании в угоду скорости пришлось развернуть дополнительные сварочные «палатки» на диком пляже. Там рабочие приваривали детали по 12 часов в день шесть дней в неделю — иногда при температуре 38°. Если их вот-вот мог хватить тепловой удар, им внутривенно вводили жидкость и отправляли обратно.
При сильном ветре палатки закрывали, перекрывая тем самым вентиляцию. OSHA указывала, что при сварочных работах с нержавеющей сталью может образовываться токсичная пыль, которая, попадая в организм, вызывает рак, поэтому сварщики просили начальство предоставить им респираторы, но то просьбу не выполнило, узнало Reuters.
Рабочие как расходный материал
В январе 2022 года SpaceX испытывала двигатель Raptor-2. Во время тестов, не выдержав давления, отлетела крышка регулятора подачи топлива и попала в голову техника Франциско Кабады, «проломив ему череп». Мужчина до сих пор не вышел из комы, а в больнице вдобавок ко всему «подхватил» менингит и пневмонию.
По мнению сотрудников, причин, которые привели к аварии, несколько:
- Инженеры приступили к испытанию несмотря на то, что Кабада не успел отойти от двигателя на безопасное расстояние.
- Сотрудники призывали пересмотреть программу подготовки испытателей, но предложение отклонили: это бы привело к задержкам по срокам.
- За год до аварии руководству доложили, что бригады не соблюдают меры безопасности: рабочим не запрещалось присутствовать на полигонах, но ничто не защищало их от обломков в случае неполадок и взрывов.
- За несколько месяцев до теста начальство приказало прекратить или ограничить испытания отдельных деталей двигателя и проверять их в сборке, чтобы не терять время. Один из усечённых тестов выявил дефект в отлетевшей детали. Её улучшили, но к испытаниям под давлением она была не готова.
В ответ на претензии OSHA компания заявила, что протестировала все детали до испытаний, а ответственность за аварию переложила на «ответственных инженеров» — так зовут сотрудников инженерного подразделения, которые несут ответственность за неисправности компонентов и возникающие из-за этого травмы (в производственном и испытательном подразделении такой должности нет).
Всё, что, по словам собеседников Reuters, сделала SpaceX, так это уволила инженера и руководителя из команды ответственных. Связаться с семьёй Кабады она не пыталась, а на её входящие запросы не отвечала. Его родные думали подать иск, но до сих пор этого не сделали.
OSHA выявила нарушения техники безопасности после гибели Лонни ЛеБлана и заключила со SpaceX «так называемое “неофициальное” соглашение»: по нему компания обязалась исправить обнаруженные недочёты и отделалась штрафом в размере $7000. О том, что управление проводило расследование, семья погибшего узнала от Reuters.
Расследования и штрафы для SpaceX — вообще не частое событие, заметило агентство, изучив отчёты управления. Согласно документам, в сумме она выплатила OSHA всего $50,8 тысячи — за нарушения, которые привели к одному летальному исходу и семи травмам.
Почему штрафов так мало и все они такие «скромные», OSHA не объяснила. В SpaceX на вопросы Reuters не ответили. «Судя по всему, работники в их глазах — всё равно что одноразовые расходники», — заключила жена Кабады, Иди.
В который раз убеждаюсь, что при всей гениальности маска он тот ещё г#ндон