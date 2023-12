Стоимость USDC обвалилась после того, как компания-эмитент Circle Internet Financial признала, что не может вывести из Silicon Valley Bank резерв на $3,3 млрд для обеспечения курса.

На крипторынках фонтаном льется кровь, инвесторы глотают валидол – и всему виной один пухлощекий пацан, который в 30 лет стал практически самым богатым и могущественным криптаном в мире. Объясняю, каким образом состояние Сэма Бэнкмана-Фрида почти полностью испарилось за пару дней (вместе c $200 млрд криптанского капитала), и что всё это значит.

Источник: The Economic Times