Основные темы — судебные разбирательства, регулирование и сокращения.

Конспект заметки Axios.

Источник: The Economic Times

Токен XRP компании Ripple не признали ценной бумагой

Решение в пользу Ripple Labs вынес нью-йоркский суд в июле 2023 года, после чего XRP вырос в цене почти на 80% менее чем за сутки.

Разбирательство между компанией и Комиссией по ценным бумагам и биржам США длится с декабря 2020 года. У регулятора ещё есть шанс оспорить вердикт — особенно с учётом, что суд всё-таки обнаружил нарушения закона о ценных бумагах, посчитав таковыми продажу токена хедж-фондам и венчурным компаниям. Но Axios полагает, что в долгосрочной перспективе власти США всё-таки найдут способ «ужиться» с «нормальными» пользователями криптовалют.

Основателю Binance Чанпэну Чжао грозит тюрьма

Чанпэн Чжао ушёл в отставку с поста гендиректора Binance в рамках многолетнего разбирательства с американскими регуляторами. Они обвиняли криптобиржу в том, что она разрешает заключать сделки с клиентами из подсанкционных юрисдикций и по сути «позволяет деньгам поступать в руки к террористам, киберпреступникам и насильникам» — якобы развитие и прибыль Binance были для основателя важнее законов.

Приговор Чанпэну Чжао должны вынести 23 февраля 2024 года. По словам Decrypt, ему может грозить до пяти лет тюрьмы, однако суд, скорее всего, ограничится домашним арестом или испытательным сроком, так как предприниматель признал вину и до этого не привлекался за преступления.

Карьера Полина Лааксо 22 ноя гендиректора Статьи редакции «Я совершил ошибки и должен нести ответственность»: основатель Binance Чанпэн Чжао подтвердил уход с поста Его место займёт Ричард Тэнг — бывший глава сингапурской Binance и международного департамента по развитию региональных рынков. Чанпэн Чжао. Источник: Bloomberg

Основателя FTX признали виновным по всем пунктам обвинения в мошенничестве

Включая сговор с целью отмывания денег. Вынесение приговора Сэму Бэнкману-Фриду назначили на 28 марта 2024 года. Пока он находится в бруклинской тюрьме.

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Проблемы с ликвидностью у FTX начались в конце 2022 года. Чтобы справиться с кризисом, предприниматель пытался привлечь $6-8 млрд и хотел продать часть бизнеса бирже Binance. Та после проверки, а также новостей о нецелевом использовании клиентских средств отказалась.

FTX в итоге подала заявление о банкротстве в США. На следующий день СМИ сообщили, что с платформы пропало не менее $1 млрд средств, а после — что у неё не было собственной бухгалтерии, а траты подтверждались эмодзи.

Деньги Павел Комаровский 11.11.2022 Как кудрявый пухляш сломал крипту: самая полная история краха биржи FTX На крипторынках фонтаном льется кровь, инвесторы глотают валидол – и всему виной один пухлощекий пацан, который в 30 лет стал практически самым богатым и могущественным криптаном в мире. Объясняю, каким образом состояние Сэма Бэнкмана-Фрида почти полностью испарилось за пару дней (вместе c $200 млрд криптанского капитала), и что всё это значит. Дамы и господа, Сэм Бэнкман-Фрид – в буквальном смысле гений, миллиардер и филантроп (впрочем, гениальность оказалась в итоге под вопросом, миллиардерство уже по большей части в прошлом, а насчет филантропии даже не спрашивайте…)

USDC «отвязался» от доллара из-за банковских потрясений

На фоне банкротства 16-го по активам банка США Silicon Valley Bank, который считался «краеугольным камнем» экономики техностартапов и обслуживал около половины проектов с американским венчурным финансированием, стейблкоин USD Coin «отвязался» от американского доллара.

Стоимость USDC обвалилась после того, как компания-эмитент Circle Internet Financial признала, что не может вывести из Silicon Valley Bank резерв на $3,3 млрд для обеспечения курса.

Тогда же регуляторы закрыли два ключевых для криптоинфраструктуры банка — Signature и Silvergate, которые, по словам Axios, позволяли крупным биржам круглосуточно обмениваться долларами.

Деньги Полина Лааксо 11 мар Слушать Bank Статьи редакции «Крах опоры, на которой 40 лет держалась экосистема техстартапов»: как обанкротился банк Silicon Valley По словам некоторых, крах спровоцировали сами клиенты: они бросились снимать деньги со счетов и, раздув панику, помешали компании привлечь инвестиции и найти покупателя. Правда, и она могла бы предусмотреть такой сценарий. Источник: The Information

SEC проиграла в разбирательстве с Grayscale

В августе 2023 года суд в США удовлетворил ходатайство Grayscale Investments в деле против SEC, после чего котировки биткоина выросли более чем на 7%.

Компания судилась с регулятором с 2021 года, поскольку тот несколько раз отказывал ей в возможности преобразовать траст Grayscale Bitcoin Trust в полноценный спотовый биржевой фонд (ETF) для биткоина. Суд назвал доводы SEC «субъективными».

У партий в США случился раскол по вопросу регулирования крипты

Демократы весь год не спешили хоть в каком-то виде узаконивать действия на криптовалютном рынке и некоторые открыто выступали против признания крипты — якобы участники рынка пока не смогли убедить скептиков в том, что он безопасен.

Республиканцы тем временем, наоборот, выступали за разработку законов, которые позволят торговать цифровыми активами на «более традиционных» платформах и чётко разграничат обязанности местных регуляторов в вопросах крипты.

Бывшего гендиректора криптоплатформы Celsius арестовали

Алекса Машинского подозревают в мошенничестве. По мнению Минюста США, Машинский и финансовый директор Рони Коэн-Павон завышали стоимость нативного токена компании CEL и лгали клиентам о деятельности фирмы и её общем состоянии.

Проблемы у Celsius начались в 2022 году, когда она запретила пользователям выводить деньги и делать переводы между счетами из-за «экстремальных рыночных условий». Позже она подала заявление на банкротство. Сумма её долгов превысила размер активов на $2,85 млрд.

Крипто Павел Комаровский 15.06.2022 Крах Celsius: почему даже порномодель в команде крипто-банка не поможет заработать 18% годовых У криптанов случился очередной скандал – с блэкджеком и этими самыми, о ком вы подумали: платформа Celsius закрысила $12 миллиардов, и никак не может понять – соскамилась она уже полностью, или пока только чуть-чуть. Разбираемся, что произошло, и какие выводы напрашиваются для всего крипторынка в целом. Знакомьтесь, это Леша Машинский. Леша не любит обычные банки, поэтому он решил сделать свой крипто-банк Celsius – с блэкджеком и специалистами по институциональному кредитованию

Компании сокращали сотрудников на фоне «криптозимы»

Криптобиржа Coinbase уволила 20% штата, кошелёк Blockchain.com — 28%, а NFT-маркетплейс OpenSea — 50%. Сокращения прошли и в Binance, затронув чуть более 30% штата, хотя ещё в 2022 году, когда в Coinbase прошёл первый раунд увольнений, компания хвасталась, что продолжает нанимать новых сотрудников.

У OpenSea появился серьёзный соперник

В 2021 году на NFT-маркетплейс OpenSea приходилось 97% транзакций на рынке. На декабрь 2023 года — около 17%.

80% торгов теперь проходят на платформе Blur. Она, в отличие от OpenSea, не берёт комиссий за сделки и выдаёт нативные токены за торговлю и внесение активов в пулы ликвидности.

Крипто Полина Лааксо 14.02.2022 спам» Статьи редакции «80% токенов, созданных на NFT-маркетплейсе OpenSea, — это плагиат, скам и Чтобы пресечь мошенничество, компания ограничивала бесплатную чеканку, удаляла коллекции и впервые наняла главу безопасности. Но критики всё равно не избежала, поскольку цензуре не место в интернете Web 3.0. Почему OpenSea никому не может угодить — в пересказе Wired. Источник: Tubefilter