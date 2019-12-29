Кратко о главных спорах 2019 года по версии vc.ru.

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Реклама Reebok с фразой «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо»

В начале февраля спортивный бренд Reebok запустил в Instagram рекламную кампанию «Ни в какие рамки» — о девушках, которые часто слышат, что выбрали не ту профессию. Компания хотела показать, что гендерные стереотипы неверны и женщина может заниматься тем, чем хочет.

Лицами кампании стали чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева, боец ММА Юстына Грачык и главред издания Breaking Mad и автор канала «Женская власть» Залина Маршенкулова.

Залина Маршенкулова

Реклама состояла из девяти фотографий со слоганами и YouTube-ролика, однако активнее всего пользователи обсуждали только фразу «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо», которая стала мемом.

После публикации часть пользователей начала ругать бренд, ещё часть — хвалить. Сама Reebook удалила все сделанные в рамках кампании снимки спустя три часа, а ещё через два — вернула часть публикаций, кроме коллажей со спорной фразой.

Ведущий специалист по маркетингу Reebok и автор проекта Александр Голофаст пояснил, что после публикации в Instagram «стало понятно, что частично контент не может быть опубликован от лица бренда, согласно возрастной политике соцсети». Он отметил, что кампания была полностью утверждена Reebok.

Позже источники The Bell рассказали, что подрядчиком проекта стало агентство «Мамихлапинатана», исполнительный директор которого — Залина Маршенкулова. По данным издания, стоимость кампании составила около 1 млн рублей.

Глобальный офис Reebok, инициатор международной кампании, выпустил рекламу с другими призывами, например «быть огнём, который зажжёт мир». За месяц до скандала российское представительство бренда адаптировало её в своих соцсетях и наружной рекламе, но заметного отклика реклама не получила.

После резонанса с кампанией «Ни в какие рамки» в России международный офис Reebok заявил, что не согласовывал эту рекламу, а Александр Голофаст больше не работает в Reebok.

Как бренд мы всегда стремимся сделать так, чтобы сообщения, которые мы транслируем, соответствовали определённым стандартам. Мистер Голофаст более не работает на Reebok. Его комментарии не отражают взгляды и мнение компании. Такое исполнение нашей акции “Be more human”, которое было удалено, как только мы о нём узнали, не было согласовано с Reebok. Международный офис Reebok

Дело главы Baring Vostok Майкла Калви

В феврале в дни Российского инвестфорума в Сочи задержали, а затем арестовали главу одного из крупнейших западных инвестфондов со специализацией на российских активах Baring Vostok Майкла Калви и ещё пятерых человек.

Их подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», контролирующим акционером которого был фонд. Заявление написал миноритарный акционер банка Шерзод Юсупов.

Майкл Калви в зале суда «Ведомости», Максим Стулов

Кроме Калви по делу проходят топ-менеджеры Baring Vostok Иван Зюзин, Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль, экс-глава «Восточного» Алексей Кордичев и глава «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров.

Сейчас Майкл Калви находится под домашним арестом, который продлится до 13 января 2020 года. Под домашним арестом также находятся Дельпаль и Кордичев, остальные — в СИЗО. В декабре суд отправил под домашний арест седьмого фигуранта дела, бывшего управляющего директора по инвестициям «Восточного» Александра Цакунова.

Следствие считает, что компания «Первое коллекторское бюро» из портфеля Baring Vostok взяла у «Восточного» кредит на 2,5 млрд рублей. Калви предложил расплатиться по кредиту, передав 59,9% акций люксембургской IFTG, принадлежавшей «Первому коллекторскому бюро».

Сделку одобрили в феврале 2017 года, за неё голосовал и Юсупов. По утверждению Калви, стоимость ценных бумаг составляла 3 млрд рублей, следствие оценило их реальную стоимость в не более чем 600 тысяч рублей.

Сам Майкл Калви связывает свой арест с конфликтом Baring Vostok с крупнейшим миноритарием банка «Восточный» Артёмом Аветисяном из-за контроля над банком. Аветисан это отрицает.

Однако в июне принадлежащая Baring Vostok компания Evision по решению суда передала «Финвижн» Аветисяна опцион на 9,99% в обмен на 750 млн рублей. Доля Аветисяна и его партнёров Шерзода Юсупова и Юрия Данилова в «Восточном» выросла с 40,2% до 50,19%, а доля Baring Vostok снизилась до 41,6%.

В июне 2019 года глава Счётной палаты Алексей Кудрин назвал «дело Калви» шоком для экономики, оценив отток капитала из России с начала 2019 года в $40 млрд. Сама Baring Vostok отложила создание нового фонда в стране из-за «неопределённости в вопросах защиты прав инвесторов».

Проблемы «Яндекс.Еды» и Delivery Club из-за курьеров

Весной 2019 года курьер «Яндекс.Еды» Артык Орозалиев умер во время работы. По данным судебно-медицинской экспертизы, причина смерти — сердечный приступ, который мог быть спровоцирован перегрузкой.

После этого бывшие и нынешние курьеры рассказали о переработках и несправедливых штрафах, а сервисы доставки еды пообещали следить за здоровьем курьеров.

В конце июля стало известно о привлечении «Яндекс.Еды» к административной ответственности за нарушения при найме иностранцев на работу. Тогда в компании настаивали, что у сервиса нет рабочих отношений с курьерами.

Эти случаи поставили вопрос: несут ли сервисы доставки еды, такие как «Яндекс.Еда» и Delivery Club, ответственность за курьеров, которые носят форму с их логотипами. Чтобы это выяснить, корреспондентка vc.ru пообщалась с курьерами, попробовала сама устроиться на работу и изучила документы.

Выяснилось, что формально курьеры не имеют отношения к «Яндекс.Еде» или Delivery Club — их нанимают и отвечают за работу с ними компании-посредники. Однако нередко партнёры сервисов также не нанимают сотрудников в штат: с ними заключают договор оказания услуг, то есть курьеры работают сами на себя.

В результате курьеры не могут рассчитывать на отпуск, компенсацию переработок, выходное пособие и другие гарантии. Вместо этого компании могут уволить их одним днём или оштрафовать, а стаж работы не будет засчитан при расчёте пенсии. Прописанные в договорах условия работы курьеров часто не совпадают с их реальными условиями труда.

Согласно договорам между сервисами и пользователями, «Яндекс.Еда» и Delivery Club предоставляют только информационные услуги и служат платёжными посредниками. Они не отвечают за качество еды или время доставки.

В самих сервисах заявили, что проверяют всех своих партнёров, а в случае недовольства клиента рестораном или доставкой — стараются помочь решить его проблему.

После гибели курьера сервисы доставки скорректировали свою работу. Например, «Яндекс.Еда» запретила курьерам работать дольше 12 часов подряд и запустил программу страхования курьеров-партнёров во время работы. В Delivery Club ввели рекомендации по продолжительности смен (минимальная — четыре часа в день) и предложили ввести позицию старшего курьера.

Проблемы WeWork и отставка основателя компании Адама Ньюмана

В апреле стало известно, что американская сеть коворкингов WeWork подала заявку на IPO. К этому моменту компания привлекла $8,4 млрд инвестиций при оценке в $47 млрд.

В июле основатель и гендиректор WeWork Адам Ньюман продал и заложил акции компании на $700 млн, рассказали источники The Wall Street Journal. Тогда собеседники отмечали, что такая практика необычна: как правило, основатели стартапов дожидаются IPO, чтобы привлечь средства на более выгодных условиях.

Инвесторы обычно не доверяют основателям, которые обналичивают крупные пакеты перед IPO — это может говорить об их неуверенности в перспективах компании, отмечало издание. В преддверии публичного размещения убыток WeWork за полгода вырос до $904 млн, а выручка удвоилась и составила $1,5 млрд. Согласно документам стартапа, Ньюман мог бы контролировать как минимум 50% голосов после выхода компании на биржу.

В начале сентября источники нескольких западных СМИ рассказали, что WeWork снизила свою оценку до $20–30 млрд. Reuters писало о возможном снижении оценки стартапа до $10–12 млрд. Из-за обеспокоенности инвесторов по поводу реальной стоимости старатапа и растущего влияния Адама Ньюмана компания решила отложить IPO.

Одновременно в СМИ стали появляться материалы о злоупотреблениях в WeWork, неумелом руководстве и расточительности Ньюмана. После этого компания отстранила основателя от управления, а один из крупнейших инвесторов проекта, японский SoftBank, взял в свои руки контроль над стартапом.

Для спасения WeWork холдинг предоставил компании новое финансирование в размере $5 млрд, запланировал продать непрофильные активы и сократить сотрудников. Убытки компании за третий квартал составили $1,25 млрд, а выручка — $943 млн. WeWork пока не вышла на биржу.

Конфликт Huawei с властями США

В мае Минторг США внёс китайскую телеком-компанию Huawei в чёрный список и запретил производителю смартфонов закупать оборудование и программное обеспечение американских компаний без разрешения местных властей.

Этому предшествовал запрет американского правительства на использование устройств китайских производителей госорганами и обвинения против Huawei в промышленном шпионаже и краже технологий.

По словам источников Reuters, после попадания в чёрный список от работы с Huawei отказалась Google, и китайская компания лишилась возможности использовать приложение Google, Play Market и другие сервисы. Затем работать с китайской компанией временно отказались производители чипов Intel, Qualcomm, Xilinx, Broadcom и ARM.

Сама Huawei готовилась к такому развитию событий и ещё в марте рассказала о разработке собственной ОС для смартфонов и компьютеров. В августе компания представила Harmony OS. В компании отмечали, что не отказываются от Android, но Harmony готова заменить эту систему в случае необходимости.

Также у Huawei есть подразделение, которое занимается разработкой чипов — HiSilicon. Например, чипы Kirin от этой структуры используются в смартфонах серии Mate. В декабре The Wall Street Journal писало, что Huawei создала свой первый смартфон без американских комплектующих — Mate 30. Эта же модель — первая без сервисов Google.

После внесения в чёрный список власти США выдали Huawei и её «дочкам» временное разрешение на работу в стране, а затем дважды продлевали его — сейчас разрешение действует до 16 февраля 2020 года. Лицензия позволяет Huawei выпускать обновления для своих устройств в США, а также обслуживать сети и телеком-оборудование.

Ссоры «Аэрофлота» с пассажирами

В ноябре 2018 года «Аэрофлот» лишил соучредителя благотворительного фонда «Нужна помощь» Митю Алешковского платинового статуса и обнулил накопленные мили после его критики главы компании Виталия Савельева.

Алешковский опубликовал в соцсетях фото внутреннего приказа авиакомпании о запрете для сотрудников использовать в офисе телефоны с камерой. Он подписал снимок «головой поехал», имея в виду главу «Аэрофлота».

После этого Алешковский публично извинился перед Савельевым, но в компании ответили, что следовали правилам. «Компания же не может каждый раз после жалостливых “простите, пожалуйста” идти на попятную и всех прощать», — заявили тогда в «Аэрофлоте».

В феврале 2019 года Алешковский через суд потребовал от «Аэрофлота» вернуть ему привилегии, однако суд отказал.

Осенью у «Аэрофлота» случился ещё один конфликт с пассажиром: авиакомпания исключила Михаила Галина из программы лояльности за то, что тот обманом провёз в салоне слишком упитанного кота.

«Аэрофлот» отказался пускать на борт кота с перевесом, предлагая отправить его в специальный багажный отсек. Владелец не согласился — нашёл похожего кота, с которым прошёл регистрацию, а затем улетел со своим питомцем.

Об этом Галин сам рассказал в соцсетях. После широкого освещения истории в СМИ он написал, что не имеет претензий к авиакомпании, поскольку она следовала правилам.

Фото Михаила Галина

Дело против основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова

В июне прошли обыски в центральном офисе и нескольких салонах одного из крупнейших в России автодилеров «Рольф». После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело против основателя компании Сергея Петрова и топ-менеджеров «Рольфа».

Сергей Петров Кадр из интервью проекту «Русские норм»

Следствие считает, что в 2014 году Петров вступил в сговор с руководителями «Рольфа» и кипрской Panabel Limited, которая ему также принадлежит. По версии следствия, подозреваемые завысили стоимость акций российской «Рольф Эстейт» до 4 млрд рублей, чтобы затем приобрести их же у своей кипрской организации. Петров отрицает обвинения и называет дело «рейдерским захватом».

В сентябре российские власти объявили Сергея Петрова в международный розыск, суд его заочно арестовал. Другие фигуранты дела — экс-гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и гендиректор Panabel Limited Георгия Кафкалия — также заочно арестованы. Директор департамента развития бизнеса автодилера Анатолий Кайро находится под домашним арестом до 25 февраля 2020 года.

14 ноября кипрская Delance Limited, через которую семья Петрова контролирует «Рольф», выставила автодилера на продажу. В компании отметили, что продажа не связана с уголовным преследованием основателя в России: этот вопрос обсуждался несколько лет. По словам Сергея Петрова, покупкой «Рольфа» заинтересовались 10–12 компаний, список претендентов ещё формируется.

Конфликт Telegram с властями США

В начале 2018 года TechCrunch рассказал, что мессенджер Telegram Павла Дурова планирует запустить блокчейн-платформу TON (Telegram Open Network) и собственную криптовалюту Gram. Для этого компания рассчитывает собрать в ходе ICO $3–5 млрд, писало издание.

После этого компании TON Issuer и Telegram Group отчитались перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о привлечении $1,7 млрд в двух раундах. Об инвестициях в проект публично говорили в том числе сооснователь Qiwi Сергей Солонин, основатель «Вимм-билль-данна» Давид Якобашвили. По данным Coindesk, среди инвесторов — создатель WordPress Мэтт Мулленвег, сооснователь Foursquare Навин Селвадурай и другие.

В августе 2019 года источники «Ведомостей» рассказали, что Telegram планирует запустить публичное тестирование TON 1 сентября, а рабочую блокчейн-сеть до 31 октября. Последний пункт прописан в соглашении с инвесторами: если компания его не выполнит, то будет обязана вернуть им вложенные деньги.

В начале октября Telegram опубликовал правила криптовалютного кошелька Grams Wallet, а спустя несколько дней SEC подала иск и добилась временного судебного запрета на продажу Gram.

Комиссия считает, что TON Issuer и Telegram Group должны были зарегистрировать продажу криптовалюты как сделку с ценными бумагами и раскрыть информацию о финансовом состоянии, бизнесе, менеджменте и рисках.

Из-за претензий SEC Telegram уведомил суд США о готовности отложить запуск своего блокчейн-проекта, а инвесторам предложил подождать запуска до апреля 2020 года или вернуть 77% от суммы вложений. По данным Forbes и РБК, большинство инвесторов согласились подождать.

В ноябре окружной суд Нью-Йорка вызвал Павла Дурова для дачи показаний по иску SEC. Заседание должно пройти 7 или 8 января 2020 года. Само дело суд рассмотрит 18–19 февраля.

Утечка данных карт клиентов «Сбербанка»

В октябре «Коммерсантъ» со ссылкой на основателя компании DeviceLock Ашота Оганесяна написал, что неизвестные продают базу с данными 60 млн кредитных карт крупного банка.

По данным издания, продавец предлагал пробный фрагмент базы из 200 строк — личные данных 200 человек из разных городов, которые обслуживает Уральский территориальный банк «Сбербанка». Близкий к Центробанку источник газеты также говорил, что «пробник» — возможная выгрузка базы «Сбербанка».

Банк сначала подтвердил информацию об утечке данных 200 клиентов, затем уточнил, что инцидент затронул 5000 карт — все они были перевыпущены. Согласно внутреннему расследованию, данные похитил один из сотрудников.

По оценке главы «Сбербанка» Германа Грефа, потери при утечке данных были минимальными. Он заверил, что банк изменит систему внутренней защиты, чтобы сотрудники не могли пользоваться своими знаниями об уязвимостях.

Центробанк назвал ситуацию с утечкой данных о кредитных картах клиентов «Сбербанка» очень сложной и пообещал проверить банк в начале 2020 года.

Вывод денег из «Тинькофф»

В октябре блогер Михаил Жуховицкий рассказал о краже денег со счёта ООО «Пегас» в «Тинькофф банке». По его словам, учредитель компании якобы потерял 5,3 млн рублей из-за того, что банк перевёл деньги неизвестным, которые показали решение комиссии по трудовым спорам (КТС) о долгах «Пегаса» по зарплате.

В «Тинькофф» ответили, что получили подтверждение владельца счёта перед операцией. Банк считает, что в истории Жуховицкого много несостыковок, а «Пегас» имеет признаки фирмы-однодневки с номинальным директором.

После этого The Bell рассказало, что нашло возможного гендиректора «Пегаса» — им оказался Виталий Бурыкин. По данным издания, он был номинальным учредителем и ничего не знал о выводе денег.

Журналисты также обнаружили предполагаемых обнальщиков — это Максим Романов и Людмила Коновалова. Издание предположило, что они присвоили себе деньги, не передав тому, кто их нанял. Поднятый в соцсетях «шум» мог быть устроен, чтобы вынудить «Тинькофф» компенсировать пропажу, отмечало издание.

В ноябре крупные российские банки, в том числе «Тинькофф», предложили ужесточить контроль за документами КТС. С похожими предложениями выступила и Ассоциация банков России, но Минтруд не поддержал инициативу.

Rambler Group против nginx

12 декабря несколько источников рассказали об обысках в московском офисе компании-разработчика веб-сервера с открытым кодом nginx. Они связали мероприятия с уголовным делом о нарушении авторских прав, возбуждённом по заявлению Rambler Group.

В самой Rambler заявили о нарушении её эксклюзивных прав на веб-сервер nginx, поскольку её разработал бывший сотрудник компании Игорь Сысоев во время работы в Rambler в начале 2000-х годов. Права на предъявление претензий компания передала Lynwood Investments, связанной с совладельцем интернет-холдинга Александром Мамутом.

Сооснователь nginx Максим Коновалов подтвердил обыски в офисе nginx, а также в его квартире и квартире Игоря Сысоева. Он связал действия Rambler с продажей nginx американской компании F5 Networks за $670 млн в марте 2019 года. По мнению Коновалова, если бы не сделка, «ничего этого не было бы».

В защиту основателей компании-разработчика выступили крупнейшие технологические компании, в том числе «Яндекс» и Mail.ru Group, а также бывшие руководители Rambler и другие. В F5 Networks назвали претензии Rambler бессмысленными.

16 декабря Rambler провела внеочередное собрание совета директоров по просьбе первого зампреда правления «Сбербанка» и председателя совета Льва Хасиса (банк — совладелец интернет-бизнеса Rambler).