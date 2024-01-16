Основатель компании-владельца iPort Андрей Годунов погиб при сходе лавины в горах — СМИ Статьи редакции
Он катался на снегоходе и оказался под завалом.
- В начале января 2024 года управление МЧС по Мурманску сообщило, что в районе перевала Рамзай в Хибинах обнаружили тела двух туристов, попавших под лавину. В Следственном комитете рассказывали, что погибли двое жителей Санкт-Петербурга 1975-го и 1969 года рождения, их имена ведомство не приводило.
- Как пишет «Ъ-СПБ» со ссылкой на источник, погибшими оказались петербургские предприниматели Андрей Годунов и Игорь Слонский. Об этом же сообщают Telegram-канал Baza, РЕН-ТВ и ТАСС.
- По данным МЧС, предприниматели катались на снегоходах в составе незарегистрированной туристической группы, когда сошла лавина, и оказались под снежными завалами.
- Годунов — учредитель петербургской NBCom Group. Это группа компаний, в которую входят сети фирменных магазинов iPort, Samsung, Sony Centre, NB computers, Xiaomi, сервисные центры iPort и Samsung, а также бизнес-пространство Resonance Space.
- iPort — официальный реселлер техники Apple. Всего сеть насчитывает 28 магазинов и сервисных центров в разных регионах России, из них 11 магазинов и шесть сервисов находятся в Санкт-Петербурге.
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Как обычно, человеческий фактор, раздолбайство и забивание на технику безопасности. Был в Хибинах и не раз, катался там на горных лыжах. Любой маршрут вне трасс — это как минимум бипер, лопата, щуп и противолавинный рюкзак. Если ехать куда-то в дебри, то гид обязателен.
И никаких покатушек в одного, вдвоем. Только группой с опытными людьми.
Горы - это зло. Там сторонним бизнесменам делать нечего.
В принципе спорт сомнительный в плане безопасности. Можно быть сколько угодно готовым, но природу не победить(
полностью согласен
это все потому что у него бизнес был
не с горами связанный
@Евгения Евсеева спасибо за ведение рубрики «Некролог».
Перевал Годунова
Жаль, конечно, этого добряка