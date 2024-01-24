Производитель «умных» звонков Ring перестанет разрешать полиции запрашивать записи с камер без ордера Статьи редакции
Принадлежащую Amazon компанию много лет критикуют за слишком тесные связи с правоохранительными органами.
- Ring (с 2018 года принадлежит Amazon) отключит свой сервис «Просьба о помощи», который позволял полиции запрашивать видеозаписи с дверных звонков и камер наблюдения у пользователей. Об этом пишет Bloomberg.
- Полиции и пожарным службам теперь потребуется ордер, чтобы запросить материалы у пользователей. Или они должны будут предоставить компании доказательства, что ситуация чрезвычайная.
- На протяжении многих лет Ring считала своей миссией снижение преступности с помощью наблюдения, отмечает агентство. Изначально, когда полиция запрашивала данные с камер звонков, компания отправляла пользователям письма с просьбой поделиться роликами.
- В 2021 году Ring начала требовать от полиции и пожарных служб делать запросы публично через Neighbours. Но это не ослабило критику общественников, которые обвиняли компанию в создании сети наблюдения за домами, доступной правоохранительным органам, указывает издание.
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То есть раньше разрешал. Зафиксировано.
Это ж не звонилка, а стучалка.
То есть теперь запретил. Зафиксировано.
Это ж не стучалка, а звонилка.
О чём стучал? Раньше разрешал полиции спрашивать.
Демократия это когда за вами следит выключенный телефон и колонка
В СССР за вами не следили
Если деньги с завода идут не в бюджет, а олигарху в карман это демократия, если сразу в бюджет, это совок
О у вас СССР прямо как из анекдота
Решила иностранная комиссия посмотреть советский детский сад. Товарищи из КГБ натренировали детей, как отвечать иностранцам.
Вопрос иностранцев: - Где лучшие детсады? – В Советском союзе – отвечают дети.
Вопрос: - Где лучшие воспитатели? – В Советском союзе – отвечают дети.
Вопрос: - Где лучшие игрушки? – В Советском союзе – отвечают дети.
Одна девочка стоит, плачет. Иностранец спрашивает:
- Ты чего плачешь? – Хочу в Советский союз – отвечает девочка.
Во времена СССР я был молод, здоров и легко мог выстоять пятичасовую очередь за сахарным песком. А теперь что? Три человека в кассу Перекрёстка, и я уже ору: «девушка, позовите второго кассира!!!»
— Какая разница между коммунистом и антикоммунистом?
— Коммунист — это человек прочитавший работы Маркса и Ленина, а антикоммунист — это тот, кто их понял.
— Изя, зачем Вам столько денег, мы же идем к коммунизму?
— Зачем, зачем, на обратную дорогу!
Встретились русский и американец и заспорили, у кого в стране больше свободы.
Вот американец и говорит: я могу встать перед Белым домом и во всю глотку крикнуть: «Рейган дурак!», и мне ничего за это не будет.
Русский отвечает: у нас тоже полная свобода. Я тоже могу выйти на Красную площадь и во всю глотку орать: «Рейган дурак!» И мне тоже ничего не будет.
— Почему ты решил, что КГБ поставил тебе подслушивающий жучок?
— У меня в квартире со вчерашнего дня на один шкаф больше!
Болезный, а ты расскажи что же эта маня-страна про которую ты фантазируешь всё же развалилась? Опять враги народа в штаны вам насрали?
И КГБ не было и Полиции. Ведь в стране были все честные и порядочные.
Была только армия и она стояла на границе. Потому что плохие люди были только снаружи.
Однажды в молодости сделала платеж в "Фонд Мира" , мля уголовка!
В пути.
В СССР не следили сразу расстреливали весь квартал, а соседей отправляли по лагерям лет на 20 и делов то, разбираться какой раб лучше, какой хуже
В России президентский грант дадут на разработку :)
Если он тоже даст президенту, то президент несомненно... Рука руку моет.
Приплёл, поздравляю
Любая умная камера и микрофон, в том числе в ноутах и смартфонах, можгут следить за пользователем, если того пожелает производитель. Причем его согласия не требуется. Приватность давно стала мифом. Будем верить, что за нами не следят, так как мы никому не интересны. А что еще остается делать?
Ну зачем?
Фигасе. А раньше разрешал?
И теперь разрешает, но надо говорить - я не такая.
Разрешал спрашивать.
Жаль, что Neighbours работает только в США) Клевая идея)
Идея клёвая, реализация хреновая. Я, скажем, только за был бы, но только если по запросу записи я сам решаю, предоставить эту запись или нет. Ну и запись должна у меня дома храниться, а не где-то в облаках, естественно.
Нормальный был товарищ майор, что теперь началось то?
На самом деле переставать разрешать полиции запрашивать записи с камер без ордера никто не собирался
Как-то сомнительно такая слежка смотрится. Неудивительно, что люди негатива навалили.
Будем следить, как это повлияет на их позицию на рынке🧐
Чтобы полиция получала доступ без ордера это вообще что-то новенькое, кто-то хоть читает законодательство?
что значит запретила запрашивать. запрашивать нельзя запретить, можно игнорировать запросы.
народ, который орет про слежку - вы новость прочли? Полиция не получала доступ без ордера, а только просила у владельцев камеры их записи.
Это новость кривая. Полиция именно что получала доступ. И продолжит получать, просто теперь через какую-нить прокладку, как это обычно происходит