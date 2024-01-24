Техника
Таня Боброва

Производитель «умных» звонков Ring перестанет разрешать полиции запрашивать записи с камер без ордера Статьи редакции

Принадлежащую Amazon компанию много лет критикуют за слишком тесные связи с правоохранительными органами.

  • Ring (с 2018 года принадлежит Amazon) отключит свой сервис «Просьба о помощи», который позволял полиции запрашивать видеозаписи с дверных звонков и камер наблюдения у пользователей. Об этом пишет Bloomberg.
  • Полиции и пожарным службам теперь потребуется ордер, чтобы запросить материалы у пользователей. Или они должны будут предоставить компании доказательства, что ситуация чрезвычайная.
  • На протяжении многих лет Ring считала своей миссией снижение преступности с помощью наблюдения, отмечает агентство. Изначально, когда полиция запрашивала данные с камер звонков, компания отправляла пользователям письма с просьбой поделиться роликами.
  • В 2021 году Ring начала требовать от полиции и пожарных служб делать запросы публично через Neighbours. Но это не ослабило критику общественников, которые обвиняли компанию в создании сети наблюдения за домами, доступной правоохранительным органам, указывает издание.
Истории
«Соседский дозор»: Amazon создаёт глобальную сеть видеонаблюдения с помощью камер Ring, полиции и городских властей Статьи редакции

Главное из расследования Motherboard, CNET и других изданий о растущей в США популярности камер Amazon Ring.

New York Post

#новости #amazon #ring

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51 комментарий
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 Вадим Д.

То есть раньше разрешал. Зафиксировано.
Это ж не звонилка, а стучалка.

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Дмитрий

То есть теперь запретил. Зафиксировано.
Это ж не стучалка, а звонилка.

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4 комментария
John Smith Junior

О чём стучал? Раньше разрешал полиции спрашивать.

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Barabas77

Демократия это когда за вами следит выключенный телефон и колонка
В СССР за вами не следили
Если деньги с завода идут не в бюджет, а олигарху в карман это демократия, если сразу в бюджет, это совок

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Labeling

О у вас СССР прямо как из анекдота

Решила иностранная комиссия посмотреть советский детский сад. Товарищи из КГБ натренировали детей, как отвечать иностранцам.

Вопрос иностранцев: - Где лучшие детсады? – В Советском союзе – отвечают дети.

Вопрос: - Где лучшие воспитатели? – В Советском союзе – отвечают дети.

Вопрос: - Где лучшие игрушки? – В Советском союзе – отвечают дети.

Одна девочка стоит, плачет. Иностранец спрашивает:

- Ты чего плачешь? – Хочу в Советский союз – отвечает девочка.

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5 комментариев
Kiss

Во времена СССР я был молод, здоров и легко мог выстоять пятичасовую очередь за сахарным песком. А теперь что? Три человека в кассу Перекрёстка, и я уже ору: «девушка, позовите второго кассира!!!»

— Какая разница между коммунистом и антикоммунистом?
— Коммунист — это человек прочитавший работы Маркса и Ленина, а антикоммунист — это тот, кто их понял.

— Изя, зачем Вам столько денег, мы же идем к коммунизму?
— Зачем, зачем, на обратную дорогу!

Встретились русский и американец и заспорили, у кого в стране больше свободы.
Вот американец и говорит: я могу встать перед Белым домом и во всю глотку крикнуть: «Рейган дурак!», и мне ничего за это не будет.
Русский отвечает: у нас тоже полная свобода. Я тоже могу выйти на Красную площадь и во всю глотку орать: «Рейган дурак!» И мне тоже ничего не будет.

— Почему ты решил, что КГБ поставил тебе подслушивающий жучок?
— У меня в квартире со вчерашнего дня на один шкаф больше!

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9 комментариев
Иванов Иван

Болезный, а ты расскажи что же эта маня-страна про которую ты фантазируешь всё же развалилась? Опять враги народа в штаны вам насрали?

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Иванов Иван
В СССР за вами не следили

И КГБ не было и Полиции. Ведь в стране были все честные и порядочные.
Была только армия и она стояла на границе. Потому что плохие люди были только снаружи.

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Светлана Владимирова

Однажды в молодости сделала платеж в "Фонд Мира" , мля уголовка!

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Психиатрическая неотложка

В пути.

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Доктор Шкутко

В СССР не следили сразу расстреливали весь квартал, а соседей отправляли по лагерям лет на 20 и делов то, разбираться какой раб лучше, какой хуже

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3 комментария
Илья Макаров

В России президентский грант дадут на разработку :)

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Илья Попов

Если он тоже даст президенту, то президент несомненно... Рука руку моет.

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Edo Defor

Приплёл, поздравляю

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Zloy Sniper

Любая умная камера и микрофон, в том числе в ноутах и смартфонах, можгут следить за пользователем, если того пожелает производитель. Причем его согласия не требуется. Приватность давно стала мифом. Будем верить, что за нами не следят, так как мы никому не интересны. А что еще остается делать?

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John Smith Junior
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QAWERTYUI

Ну зачем?

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Тоже хочу

Фигасе. А раньше разрешал?

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Илья Попов

И теперь разрешает, но надо говорить - я не такая.

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John Smith Junior

Разрешал спрашивать.

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Andrey Kulakov

Жаль, что Neighbours работает только в США) Клевая идея)

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H0ttabych .

Идея клёвая, реализация хреновая. Я, скажем, только за был бы, но только если по запросу записи я сам решаю, предоставить эту запись или нет. Ну и запись должна у меня дома храниться, а не где-то в облаках, естественно.

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debil
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lakoros

Нормальный был товарищ майор, что теперь началось то?

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Soludo

На самом деле переставать разрешать полиции запрашивать записи с камер без ордера никто не собирался

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Вадим Палыч

Как-то сомнительно такая слежка смотрится. Неудивительно, что люди негатива навалили.

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Дамир А.

Будем следить, как это повлияет на их позицию на рынке🧐

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Megan Porter

Чтобы полиция получала доступ без ордера это вообще что-то новенькое, кто-то хоть читает законодательство?

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Пряничный дедушка

что значит запретила запрашивать. запрашивать нельзя запретить, можно игнорировать запросы.

народ, который орет про слежку - вы новость прочли? Полиция не получала доступ без ордера, а только просила у владельцев камеры их записи.

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Edo Defor

Это новость кривая. Полиция именно что получала доступ. И продолжит получать, просто теперь через какую-нить прокладку, как это обычно происходит

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