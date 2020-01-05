Компания обещает показать инновации, которые «определят следующее десятилетие мобильных устройств».

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5 января Samsung официально объявила о проведении ежегодной презентации Unpacked 11 февраля 2020 года, на которой покажет новые смартфоны линейки Galaxy.

Журналисты TechCrunch и 9to5Google предполагают, что на презентации представят флагман компании Galaxy S11 (другое возможное название — Galaxy S20) с квадратным модулем камеры, а также складной телефон Galaxy Fold 2. Он может быть выполнен в формате классической квадратной раскладушки, а не книги.

Возможный форм-фактор Galaxy Fold 2

Впервые тизер-видео презентации обнаружил журналист XDA-Developers на официальном канале Samsung в Vimeo. Компания скрыла ролик от пользователей, но платформа Vimeo автоматически показывает в «рекомендованных» все последние загруженные видеоролики, чем воспользовался журналист.