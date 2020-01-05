Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Техника
Евгений Делюкин
674

Samsung представит новые смартфоны Galaxy 11 февраля Материал редакции

Компания обещает показать инновации, которые «определят следующее десятилетие мобильных устройств».

1 комментарий
В закладки

5 января Samsung официально объявила о проведении ежегодной презентации Unpacked 11 февраля 2020 года, на которой покажет новые смартфоны линейки Galaxy.

Samsung Mobile @SamsungMobile
Say hello to a whole new Galaxy. Unpacked on February 11, 2020 #SamsungEvent https://t.co/ln1pqt2vu7

Журналисты TechCrunch и 9to5Google предполагают, что на презентации представят флагман компании Galaxy S11 (другое возможное название — Galaxy S20) с квадратным модулем камеры, а также складной телефон Galaxy Fold 2. Он может быть выполнен в формате классической квадратной раскладушки, а не книги.

Возможный форм-фактор Galaxy Fold 2

Впервые тизер-видео презентации обнаружил журналист XDA-Developers на официальном канале Samsung в Vimeo. Компания скрыла ролик от пользователей, но платформа Vimeo автоматически показывает в «рекомендованных» все последние загруженные видеоролики, чем воспользовался журналист.

Samsung подтвердила дату презентации и опубликовала тизер на сайте и социальных сетях.

#новость #samsung #galaxy #unpacked

Техника
Подписан
Отписаться
Samsung выпустила более 6,7 млн смартфонов с поддержкой 5G в 2019 году
По данным исследовательской компании Counterpoint Reserach, компания заняла около 54% мирового рынка 5G-смартфонов.
0
0
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Евгений Делюкин", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","unpacked","samsung","galaxy"], "comments": 1, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 100091, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sun, 05 Jan 2020 09:44:48 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 100091, "author_id": 124903, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/100091\/get","add":"\/comments\/100091\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/100091"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199117, "last_count_and_date": null }
1 комментарий
Популярные
По порядку

Doktor BArbaris

2

Чувствую себя мамонтом. Каждый год что-то новое выкатывают, а я с андроид хожу 5-ой версии. Модель смартфона хз даже, фотографирует из ряда вон плохо. Других нареканий нет)

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

TemplateMonster
Подписан
Отписаться
Грамотный маркетолог с нуля: чему и как обучаться, что делать и изучать
Казалось бы, что сегодня есть столько маркетологов, куда им еще браться. Но, как показывает практика и реальная жизнь, …
1
TUI
Подписан
Отписаться
Лучшие маркетинговые кейсы TUI в 2019 году
Подводя итоги года, мы решили поделиться с читателями vc.ru своими самыми интересными маркетинговыми кейсами. TUI Росси…
1
vc.ru
Подписан
Отписаться
10 самых популярных материалов на vc.ru за 2019 год
И тексты, которые вы чаще всего лайкали и добавляли в закладки.
10

Показать еще

Лучшие комментарии
Василий
за день
Он расскажет куда потратил деньги, но поймут ли его...
Регулятор США потребовал от Telegram рассказать об использовании полученных от инвесторов $1,7 млрд
Артём Прокопенко
за неделю
После этой новости узнал, что RuTube ещё существует, до этого думал, что он умер где-то в 2007. Спасибо VC!
Rutube тестирует пользователей на понимание просмотренной рекламы перед показом видео
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Алексей Никитенко

Перепробовал 14 ниш за 10 лет и…

Дмитрий Солдатов

Заметки по бизнесу с нуля #5…

Диана Саяфарова

Как чат-боты и туннели продаж в…

Алексей Никитенко

Перепробовал 14 ниш за 10 лет и…

Соня Соколова

Boxberry не доставил товар с…

Геннадий Собчак

Как написание книги про счастье…

Andrew Simon

Перепробовал 14 ниш за 10 лет и…

Sergey Nester

Маршрут 66: как перестроить…

Нариман Курбанов

С 1 января 2020 года…

Олег Тусить

Перепробовал 14 ниш за 10 лет и…

евгений аношин

Регулятор США потребовал от…

Александр Колесников

Перепробовал 14 ниш за 10 лет и…

Andrew Simon

Перепробовал 14 ниш за 10 лет и…

Zhanat Bisengaliev

Перепробовал 14 ниш за 10 лет и…

Andrey Shevtsov

Заметки по бизнесу с нуля #5…

Артем Литвинов

Vizorlabs — как сократить число…

НечеловеческаяЛогика

Это чертовски умное объявление…

Aleksey Bobkov

Reuters: Airbus обогнала Boeing…

Артем Литвинов

Vizorlabs — как сократить число…

Doktor BArbaris

Samsung представит новые…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }