В статье для The Verge Колин Лэкер описывает, как одна некоммерческая организация пытается остановить угрозу экологии, исходящую от неправильной переработки электронных устройств.

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Ненадлежащая утилизация электроники может представлять опасность, поэтому компания Basel Action Network, или BAN, занимается расследованиями в области торговли электронными отходами.

Некоммерческая организация тайком встраивает трекеры в выбрасываемые устройства, которые отправляются на переработку, и таким образом отслеживает их судьбу, разоблачая неэкологичный подход к переработке у той или иной компании.

Глава BAN Джим Пакетт рассказывает, что большая часть электронных отходов рано или поздно оказывается в Китае, где рабочие трудятся на свалках, разбирая электронику на части и не обращая внимания на серьёзные последствия для здоровья.

В идеале такой тип отходов должен разбираться на части профессионалами, которые учитывают правила безопасности, но в реальности этим занимаются неквалифицированные люди. Их действия могут отравить городские экосистемы, вызвать рак и повреждения нервной системы у других людей. Оценить глобальный ущерб от такой организации утилизации отходов невозможно.

Но если информация об экспорте в Китай не стала для Пакетта откровением, то одна из «остановок» отходов действительно его разочаровала. Согласно данным трекеров электронный мусор в Китай также продавала компания Total Reclaim — друзья BAN, которые подписали договор об экологичной утилизации. Долгое время BAN приводила их в пример, как надо работать с электронными отходами.

Крэйг Лорч и Джефф Зёркл основали компанию по переработке мусора Total Reclaim в 1991 году. Сначала они занимались утилизацией холодильников и другой бытовой электроники, но со временем стали помогать правительствами и бизнесам избавиться и от других электронных отходов.

Компания стала процветать, к 2000 году расширила свою деятельность и стала крупнейшим переработчиком электроники на северо-западе США. По данным Total Reclaim, в период с 2010 по 2015 год 170 сотрудников перерабатывали в среднем больше восемнадцати тысяч тонн электроники и осветительных приборов в год.

Процесс переработки — дело непростое. Клиенты привозили клавиатуры, мыши, ноутбуки, ксероксы — всё, что включалось в сеть, а работники Total Reclaim проверяли, можно ли переработать эти товары, стирали жёсткие диски и отправляли приборы другим покупателям.

Те предметы, что нельзя было переработать, необходимо разобрать на составные части. Например, из компьютера рабочие вынимали все детали, разбирали жёсткий диск, извлекали литий-ионные аккумуляторы из устройств, в которых они были.

Сталь, алюминий и драгоценные металлы отправлялись на металлообрабатывающие заводы, а рабочие конвейера сортировали пластик и все остальные отходы.

Total Reclaim была чуть ли не единственной компанией, которая согласилась сотрудничать с BAN, проходить их проверки и перерабатывать электронные отходы в соответствии с правилами. BAN, в свою очередь, ставила Total Reclaim в пример и рекомендовала своим клиентам пользоваться её услугами по переработке.

Вскоре BAN запустила проект с отслеживанием отходов. В 2015 году они установили трекеры на ЖК-мониторы в Орегоне.

BAN отдавала небольшим компаниям мониторы на переработку, чтобы посмотреть, куда именно они их отправляют. Через некоторое время Пакетт и его команда увидели, что мониторы оказались у Total Reclaim, но были не переработаны, а отправлены в Гонконг.

Когда Лорч сказал, что это может быть ошибкой, Пакетт решил отправиться в Гонконг и самому проверить, работает ли с Китаем Total Reclaim.

Пепел, скопившийся вдоль реки в городе Гуйюй, Китай. Май 2008 года. Basel Action Network

Внутри электронных устройств находится множество токсичных материалов, и учёные тщательно изучили и даже составили список опасностей при разборке электроники.

США отправляет электронные отходы в Южную Азию и Африку, где рабочие вручную разбирают приборы в поисках металлов. Они сжигают мусор на открытом воздухе, опускают его в кислотные ванны, а затем просеивают остатки в поисках потенциально ценных металлов, например, золота.

Всё это влечёт за собой катастрофические последствия. Проведённое в 2007 году исследование, показало, что у детей китайского города Гуйюй, который в то время был главным местом сброса электронных отходов, содержание свинца в крови было сильно повышено. В одном из городов Ганы, согласно исследованию BAN, в куриных яйцах содержание токсинов в 200 раз превышало европейские стандарты безопасности пищевых продуктов.

Государства объединили усилия, чтобы предотвратить сброс электронных отходов в других странах. В 1989 году страны ООН подписали Базельскую конвенцию, призванную регулировать экспорт токсичных материалов.

Страны, принимающие отходы, теперь были обязаны давать своё согласие на его переработку, причём экологичным способом. Кроме того, существует поправка к конвенции, полностью запрещающая самым богатым странам мира сбрасывать свою электронику в развивающиеся страны. Поправка эта до сих пор не вступила в силу.

Повсеместная практика: сжигание пластика на открытом воздухе с целью извлечения металла. Basel Action Network

Автор статьи задаётся вопросом о том, как же должна выглядеть система ответственной переработки, но Пакетт даёт неожиданный ответ.

Производство электронного оборудования не учитывает возможность переработки, поэтому у нас и возникают такие проблемы. Джим Пакетт глава Basel Action Network.

Пакетт объясняет, что в идеале электроника должна легко разбираться и перерабатываться. Вместо этого рабочие занимаются трудоёмкой деятельностью: разбирают приборы при помощи дорогостоящего оборудования, а затем продают составные части другим предприятиям. Компании по переработке находятся во власти рынка редких металлов.

Джим Пакетт на свалке плазменных телевизоров в Гонконге. Кэти Кэмпбелл, KCTS9/EarthFix​

Возвращаясь к истории с Total Reclaim, автор рассказывает о путешествии Пакетта в Гонконг. На свалках электронных отходов ужасные условия работы, небезопасные для здоровья людей, которые даже не знают о токсичности электроники.

Глава BAN также убедился, что никакой ошибки не произошло, и Total Reclaim действительно отправляет коробки отходов в Гонконг, а не перерабатывает их в Америке.

Джим Пакетт находит коробки с логотипами Total Reclaim на предприятии по переработке электронных отходов в пригороде Гонконга. Кэти Кэмпбелл, KCTS9/EarthFix​

Когда BAN опубликовала свой доклад, компания Total Reclaim выступила с заявлением, в котором призналась в неправомерных действиях. Лорч и Зёркл сказали, что «находились под давлением рынка» и «упустили из виду наши принципы».

После некоторых юридических споров Total Reclaim договорилась выплатить около $1 млн штрафа. Однако впоследствии выяснилось, что компания также подделывала документы на протяжении семи лет и объясняла партнёрам, как правильно фальсифицировать бумаги.

Осенью 2018 года Лорч и Зёркл признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества. Так как чётких законов о регуляции электронных отходов нет, стороне обвинения пришлось довольствоваться этим.

Адвокаты Total Reclaim требовали смягчения наказания, утверждая, что нет достаточных доказательств негативных последствий для здоровья; они также заявили, что мониторы, отправленные в Гонконг, составляют лишь 3% от общего объёма бизнеса компании.

Но судья объяснил, что это не является оправданием, и, если бы содержащий ртуть продукт был переработан таким образом в США, это вызвало бы массовый протест. Лорч и Зёркл были приговорены к 28 месяцам лишения свободы.