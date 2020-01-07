Устройство от Lenovo будет стоить $2499, а стоимость ноутбука от Intel пока неизвестна.

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Lenovo и Intel представили ноутбуки со складными экранами. Презентация устройств прошла на выставке CES 2020.

Lenovo анонсировала ThinkPad X1 Fold: устройство получило экран размером 13,3 дюйма с соотношением сторон 4:3 в разложенном виде. К нему можно подключить магнитную Bluetooth-клавиатуру, чтобы работать с ThinkPad X1 Fold как с полноценным ноутбуком.

Отдельно для «экрана» можно купить подставку, тогда X1 Fold будет выглядеть как мини-ПК. Она будет стоить $24.

Над складным экраном Lenovo работала вместе с LG около четырёх лет. При этом производитель уверен в долговечности этого устройства, пишет The Verge. В Lenovo также пообещали, что устройство будет работать до 11 часов от одного заряда.

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X1 Fold будет работать на базе Windows 10 Pro. Компания рассчитывает выпустить ноутбук в середине 2020 года, устройство будет стоить от $2499 (около 154 тысяч рублей).

Intel тоже показала прототип складного ноутбука, он получил название Horseshoe Bend. Он крупнее X1 Fold и больше похож на ноутбук в сложенном виде, отмечает The Verge.

The Verge

Устройство получило OLED-дисплей на 17,3 дюйма с соотношением сторон 4:3. Для ввода текста можно использовать виртуальную клавиатуру или присоединить магнитную физическую.

​ The Verge

В сложенном виде Horseshoe Bend похож на обычный ноутбуком с экраном на 12,5 дюйма, отмечает CNet. Устройство будет работать на процессорах Tiger Lake, которые Intel планирует выпускать в 2020 году.