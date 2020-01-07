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Устройство от Lenovo будет стоить $2499, а стоимость ноутбука от Intel пока неизвестна.
Lenovo и Intel представили ноутбуки со складными экранами. Презентация устройств прошла на выставке CES 2020.
Lenovo анонсировала ThinkPad X1 Fold: устройство получило экран размером 13,3 дюйма с соотношением сторон 4:3 в разложенном виде. К нему можно подключить магнитную Bluetooth-клавиатуру, чтобы работать с ThinkPad X1 Fold как с полноценным ноутбуком.
Отдельно для «экрана» можно купить подставку, тогда X1 Fold будет выглядеть как мини-ПК. Она будет стоить $24.
Над складным экраном Lenovo работала вместе с LG около четырёх лет. При этом производитель уверен в долговечности этого устройства, пишет The Verge. В Lenovo также пообещали, что устройство будет работать до 11 часов от одного заряда.
X1 Fold будет работать на базе Windows 10 Pro. Компания рассчитывает выпустить ноутбук в середине 2020 года, устройство будет стоить от $2499 (около 154 тысяч рублей).
Intel тоже показала прототип складного ноутбука, он получил название Horseshoe Bend. Он крупнее X1 Fold и больше похож на ноутбук в сложенном виде, отмечает The Verge.
Устройство получило OLED-дисплей на 17,3 дюйма с соотношением сторон 4:3. Для ввода текста можно использовать виртуальную клавиатуру или присоединить магнитную физическую.
В сложенном виде Horseshoe Bend похож на обычный ноутбуком с экраном на 12,5 дюйма, отмечает CNet. Устройство будет работать на процессорах Tiger Lake, которые Intel планирует выпускать в 2020 году.
Стоимость и дата выхода Horseshoe Bend пока неизвестны.
наверно в эпл кто-то упал в обморок осознав что можно было растянуть тачбар и впаривать отдельно клаву за 90% от стоимости ноута
эпл наверное просто не может себе позволить обфакапиться с этими гибкими экранами и ждут пока все грабли соберут другие, а они потом перекупят спецов и сделают что-то вменяемое
Все не то. А эпл видимо выжидает чтобы лет через 3-5 нагнуть их. Ну или согнуть, в данном контексте.
*Перегнуть.
По мне, такой ноутбук более практичнее телефона (SamFold).
эпл видимо выжидает чтобы лет через 3-5 нагнуть их
Придумывают способ складывать экран пополам, который можно запатентовать.
Один вопрос: зачем?
потому что нужно каждый год продавать что-то, а всё чем они могут сейчас привлекать это повышением объема памяти, дисков и оперативы, а это в большинстве своем никому уже не нужно. вот и приходится хвататься за любые "прорывы". может быть сейчас это еще не так очевидно, но думаю все толковые производители это понимают.
ну в данном случае это работа на перспективу, понятно что сейчас это концепты и неиследованная область, но в будущем вполне может уйти в массы, а может и нет, но если уйдет и кто-то упустит момент то останется за бортом. думаю так
Технически не представляет большой проблемы сделать 2-fold или 3-fold ноут. Не сгибающий экран, а составной. Это решило бы проблему 23+ дюйм. дисплеев для ноутов. Но... не хотят.
Не нравится мне этот тренд с гибкими экранами
На фото показана так называемая «эффективная работа»
показана так называемая «эффективная работа»
Думаете тот человек на VC сидит?
Все эти гибкие экраны в сырых невнятных девайсах на выставках выглядят как попытка получить контракт на гибкие дисплеи от Эпл. Мол вот смотрите, Самсунг говно сделялъ, а у нас кажется получается.
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