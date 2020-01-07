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Техника
Лера Михайлова
1830

Lenovo и Intel показали концепты ноутбуков со складными экранами Материал редакции

Устройство от Lenovo будет стоить $2499, а стоимость ноутбука от Intel пока неизвестна.

18 комментариев
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Lenovo и Intel представили ноутбуки со складными экранами. Презентация устройств прошла на выставке CES 2020.

Lenovo анонсировала ThinkPad X1 Fold: устройство получило экран размером 13,3 дюйма с соотношением сторон 4:3 в разложенном виде. К нему можно подключить магнитную Bluetooth-клавиатуру, чтобы работать с ThinkPad X1 Fold как с полноценным ноутбуком.

Отдельно для «экрана» можно купить подставку, тогда X1 Fold будет выглядеть как мини-ПК. Она будет стоить $24.

Над складным экраном Lenovo работала вместе с LG около четырёх лет. При этом производитель уверен в долговечности этого устройства, пишет The Verge. В Lenovo также пообещали, что устройство будет работать до 11 часов от одного заряда.

X1 Fold будет работать на базе Windows 10 Pro. Компания рассчитывает выпустить ноутбук в середине 2020 года, устройство будет стоить от $2499 (около 154 тысяч рублей).

Intel тоже показала прототип складного ноутбука, он получил название Horseshoe Bend. Он крупнее X1 Fold и больше похож на ноутбук в сложенном виде, отмечает The Verge.

The Verge

Устройство получило OLED-дисплей на 17,3 дюйма с соотношением сторон 4:3. Для ввода текста можно использовать виртуальную клавиатуру или присоединить магнитную физическую.

The Verge

В сложенном виде Horseshoe Bend похож на обычный ноутбуком с экраном на 12,5 дюйма, отмечает CNet. Устройство будет работать на процессорах Tiger Lake, которые Intel планирует выпускать в 2020 году.

Стоимость и дата выхода Horseshoe Bend пока неизвестны.

#новости #ces2020

Техника
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18 комментариев
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Борис Давидович

6

наверно в эпл кто-то упал в обморок осознав что можно было растянуть тачбар и впаривать отдельно клаву за 90% от стоимости ноута

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ЯжПрограммист

Борис
2

эпл наверное просто не может себе позволить обфакапиться с этими гибкими экранами и ждут пока все грабли соберут другие, а они потом перекупят спецов и сделают что-то вменяемое

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Денис Захватов

Борис
0

и подставку продают всего за 1% от стоимости устройства

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Marat Ahiar

5

Все не то. А эпл видимо выжидает чтобы лет через 3-5 нагнуть их. Ну или согнуть, в данном контексте.

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Bilguun Billy

Marat
0

*Перегнуть. 

По мне, такой ноутбук более практичнее телефона (SamFold).

Ответить

Dear Moscow,

Marat
0

 эпл видимо выжидает чтобы лет через 3-5 нагнуть их

Придумывают способ складывать экран пополам, который можно запатентовать.

Ответить

Mikhail Bobko

3

Имхо, это какая-то хрень

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Malik Khodjaev

1

Один вопрос: зачем?

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ЯжПрограммист

Malik
3

потому что нужно каждый год продавать что-то, а всё чем они могут сейчас привлекать это повышением объема памяти, дисков и оперативы, а это в большинстве своем никому уже не нужно. вот и приходится хвататься за любые "прорывы". может быть сейчас это еще не так очевидно, но думаю все толковые производители это понимают.

Ответить

Vl Al

ЯжПрограммист
0

"потому что нужно каждый год продавать что-то" - в верхнем ценовом сегменте

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ЯжПрограммист

Vl
2

ну в данном случае это работа на перспективу, понятно что сейчас это концепты и неиследованная область, но в будущем вполне может уйти в массы, а может и нет, но если уйдет и кто-то упустит момент то останется за бортом. думаю так

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Vl Al

ЯжПрограммист
0

Да, прощупывают рынок.

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Vl Al

0

Технически не представляет большой проблемы сделать 2-fold или 3-fold ноут. Не сгибающий экран, а составной. Это решило бы проблему 23+ дюйм. дисплеев для ноутов. Но... не хотят.

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Илья Осипов

0

Не нравится мне этот тренд с гибкими экранами

Ответить

Vl Al

Илья
0

Можно считать это демонстраторами технологии.

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Юрий Белоножкин

0

На фото показана так называемая «эффективная работа»

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Dear Moscow,

Юрий
0

показана так называемая «эффективная работа»

Думаете тот человек на VC сидит?

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Алексей Доронин

0

Все эти гибкие экраны в сырых невнятных девайсах на выставках выглядят как попытка получить контракт на гибкие дисплеи от Эпл. Мол вот смотрите, Самсунг говно сделялъ, а у нас кажется получается. 

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