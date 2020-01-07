Он выглядит как маленький шар и издаёт специальные звуки.

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Samsung показала робота, предназначенного для работы по дому. Компания представила устройство на выставке CES 2020, пишет TechCrunch.

Ballie выглядит как маленький шар, который может кататься за хозяином и «следить» за ним при помощи камеры. В Samsung обещают, что робота можно будет использовать для обеспечения безопасности в доме, в качестве помощника при занятиях фитнесом и для помощи при работе с другими «умными» домашними устройствами.

Во время презентации на CES Ballie катался за хозяином по сцене и издавал специальные звуки.

Позже Samsung выпустила ролик, в котором анонсированы другие функции робота: в видео он, например, включил телевизор для скучающей собаки и транслировал это хозяйке на смартфон. Ещё в рекламе Ballie играл с питомцем и включил робот-пылесос, когда заметил беспорядок.