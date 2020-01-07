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Техника
Лера Михайлова
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Samsung анонсировала робота-компаньона для дома Ballie Материал редакции

Он выглядит как маленький шар и издаёт специальные звуки.

21 комментарий
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Samsung показала робота, предназначенного для работы по дому. Компания представила устройство на выставке CES 2020, пишет TechCrunch.

Ballie выглядит как маленький шар, который может кататься за хозяином и «следить» за ним при помощи камеры. В Samsung обещают, что робота можно будет использовать для обеспечения безопасности в доме, в качестве помощника при занятиях фитнесом и для помощи при работе с другими «умными» домашними устройствами.

Во время презентации на CES Ballie катался за хозяином по сцене и издавал специальные звуки.

Позже Samsung выпустила ролик, в котором анонсированы другие функции робота: в видео он, например, включил телевизор для скучающей собаки и транслировал это хозяйке на смартфон. Ещё в рекламе Ballie играл с питомцем и включил робот-пылесос, когда заметил беспорядок.

Samsung US Newsroom @SamsungNewsUS
Meet #Ballie, Samsung’s human-centric vision of robots that takes personalized care to the next level. The small rolling robot, “understands you, supports you, and reacts to your needs.” #CES2020 #SamsungCES2020 https://t.co/YzwgZN1Lgw

В Samsung не уточнили дату выпуска Ballie на рынок и его стоимость.

#новости #samsung #роботы #ces2020

Техника
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21 комментарий
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Zoibana

9

Первая же собака его сгрызет

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Карл Маннергейм

5

Отличный игрушечный помпон для кота...

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Алексей Доронин

2

Выглядит логичным встроить в него колонку. И позиционировать не как робота, а как мобильную колонку для управления умным домом.

 
А вообще, хрень, конечно, какая-то.

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Евгений Алленов

Алексей
1

Ну вообще если бы она например могла распознавать опасные ситуации например или следить за детьми и престарелыми это могла бы быть совсем не игрушка.

Но думаю это не за горами

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Shutov Danil

Алексей
0

У сони такая колонка была 10 лет назад

Sony Rolly
Rolly is an egg-shaped digital robotic music player made by Sony, combining music functions with…
en.m.wikipedia.org
Ответить

Алексей Доронин

Shutov
1

Я такой старый, что помню еще вот такое (камера с похожим принципом перемещения): 

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Ware Wow

Алексей
0

Со встроенной камерой и микрофоном, которая следует за тобой, без темных зон. Для войеристов.

Ответить

Alexey Tykhonov

1

 Если будет плохо себя вести - сходит с хозяином в кегельбан.

Ответить

Dear Moscow,

1

компаньона для дома Ballie

выглядит как маленький шар и издаёт специальные звуки 

— Верни мне мою загубленную молодость!

Ответить

Marow from Neverland

1

Выйдет сразу после биксби-колонки

Ответить

Fox Rand

1

Ну вы поняли аналогию да?

WALL-E  - Ballie

Ответить

Иван Вялков

0

Собака взбунтуется от этого и в первый же день уничтожит Белли

Ответить

Олег Стаин

0

Пушка

Ответить

Андрей Малолин

0

Выглядит как пародия на незаслуженно загубленного робота Sony Rolly.

Ответить

A. Sommer

0

Повеяло ЧЗ от этой рекламы, даже жутковато стало...

Ответить

Andrey Shevtsov

0

Круто!

Ответить

Andrey Shevtsov

0

Главное - не спотыкаться об него. В общем, эра роботов уже не за горами

Ответить

Vladimir Bliznjuk

0

Возможно мы в силу своей некоторой консервативности не можем правильно воспринять этот проект. Но похоже, что это большой шаг к многофункциональным карманным роботам.

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Alex Konin

0

Своеобразный R2-D2

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Алексей Доронин

Alex
0

Скорее BB-8

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Александр Якунин

0

Странно, и не одного комента, типа «спасибо нет товарищ Мун Чжэ.»

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