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Он выглядит как маленький шар и издаёт специальные звуки.
Samsung показала робота, предназначенного для работы по дому. Компания представила устройство на выставке CES 2020, пишет TechCrunch.
Ballie выглядит как маленький шар, который может кататься за хозяином и «следить» за ним при помощи камеры. В Samsung обещают, что робота можно будет использовать для обеспечения безопасности в доме, в качестве помощника при занятиях фитнесом и для помощи при работе с другими «умными» домашними устройствами.
Во время презентации на CES Ballie катался за хозяином по сцене и издавал специальные звуки.
Позже Samsung выпустила ролик, в котором анонсированы другие функции робота: в видео он, например, включил телевизор для скучающей собаки и транслировал это хозяйке на смартфон. Ещё в рекламе Ballie играл с питомцем и включил робот-пылесос, когда заметил беспорядок.
В Samsung не уточнили дату выпуска Ballie на рынок и его стоимость.
Выглядит логичным встроить в него колонку. И позиционировать не как робота, а как мобильную колонку для управления умным домом.
А вообще, хрень, конечно, какая-то.
Ну вообще если бы она например могла распознавать опасные ситуации например или следить за детьми и престарелыми это могла бы быть совсем не игрушка.
Но думаю это не за горами
Я такой старый, что помню еще вот такое (камера с похожим принципом перемещения):
компаньона для дома Ballie
выглядит как маленький шар и издаёт специальные звуки
— Верни мне мою загубленную молодость!
Возможно мы в силу своей некоторой консервативности не можем правильно воспринять этот проект. Но похоже, что это большой шаг к многофункциональным карманным роботам.
Своеобразный R2-D2
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