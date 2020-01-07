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Техника
Лера Михайлова
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Samsung показала «невидимую» виртуальную клавиатуру SelfieType Материал редакции

Как и обещала.

20 комментариев
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Samsung представила технологию SelfieType, которая при помощи ИИ и камеры позволяет «печатать» на любых поверхностях без физической клавиатуры. Компания показала проект на выставке CES 2020, как и обещала в конце 2019 года.

Движок SelfieType AI через фронтальную камеру анализирует движения пальцев и преобразует их в нажатия QWERTY-клавиатуры.

Специальное оборудование для этого не нужно, SelfieType следит за движениями пальцев через фронтальную камеру, пишет The Verge.

#новости #samsung #ces2020

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20 комментариев
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ЯжПрограммист

2

Ну выглядит конечно понтово, но юзабельно будет едвали, без разметки на этом самом столе

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Vl Al

ЯжПрограммист
4

Вероятно, рассчитано на тех, кто владеет слепой печатью.

Но, как владелец слепой печати, предпочитаю кнопочки.

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Nurbol Alpysbayev

Vl
0

Вообще-то 
слепая печать невозможна без тактильных ощущений. Без бугорков на клавишах F и J и прочего.

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Vl Al

Nurbol
0

Возможна. Но смена клавиатур мешает. Приходится держать в память 3-5 профилей клавиатур.

Если бы была возможность нанести эмоции инженеграм, меняющим положения клавиш - лично бы насрал и какаху об лицо припечатал.

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Андрей Чуринов

Nurbol
0

Вы пробовали?

Бугорочки нужны только для того, чтобы неглядя правильно расположить пальцы на начальной позиции. После того, как пальцы легли куда надо, это бугорочки вообще не нужны.

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Ivano Digital

3

Инновации, которые никому не нужны.  Особенно, когда уже Speech to Text нормально работает. Очередное доказательство, что нет никакой пользы от корпоративных акселераторов, пока их возглавляют дослужившиеся менеджеры, а не профессиональные Продакты.

Ответить

Андрей Чуринов

Ivano
0

Очень даже нужны, если тексты надо на телефоне набирать. После голосового пока исправлять надо.

Ответить

Ivano Digital

Андрей
0

Большой вопрос, насколько точно данная технология не допускает ошибок, особенно при работе с Shift, Alt, Ctrl

Ответить

Altana Khazykova

Ivano
0

 это не клавиатура для компьютера а для телефона

Ответить

Евгений

1

Пойду на бумажке клаву распечатаю.

А что, новый тип клавиатуры - Клава на бумажке.
О! Это же новый аксессуар на котором можно деньги делать!

Ответить

Andre Macareno

1

Я не понял, а как она узнаёт, что я нажал кнопку именно в верхнем ряду, а не в среднем? Изначально предполагает, что руки в положении фыва-олдж? (что, кстати, уже для России не очень подходит, у нас тут ывам-толд ещё уважают)

Ну и кроме этого есть вопрос к тому, что будет, если я набираю динамически и, например, "ть" и другие подобные сочетания набираю не одним пальцем, как предполагается при дефолтном слепом наборе, а указательным плюс средним? Или набираю "и" по ситуации то левой, то правой рукой?

Ответить

andrey adamovich

Andre
0

Скорее всего предиктивный ввод, типа Т9. Но похоже на нейросетках.

Ответить

Vl Al

Andre
0

Была уже такая клава, даже кнопочки проецировались. Не взлетело.

Для пальцедрочеров реально работает свайп-клава.

Ответить

Andre Macareno

Vl
0

Вот к проекционным ИК-клавам вопросов не имею, у них хотя бы было понятно, где домашний ряд. А где он у этой?..

Ответить

Ivano Digital

Vl
0

Как я понимаю, технологии разные. Там  отслеживали на какую кнопку жмешь, а тут по движению пальцев предугадывают.

Ответить

Дмитрий Кедов

1

Чтобы котейки могли на мобиле печатать

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Oleg Nazaruk

Дмитрий
0

Как автомат работает )

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Ivano Digital

0

Ответить

Oleg Nazaruk

0

С проекцией Клавы на стол будет массовая штука а так хрень 

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Radja Pizduk

–1

ни хуя себе

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