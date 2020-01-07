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Как и обещала.
Samsung представила технологию SelfieType, которая при помощи ИИ и камеры позволяет «печатать» на любых поверхностях без физической клавиатуры. Компания показала проект на выставке CES 2020, как и обещала в конце 2019 года.
Движок SelfieType AI через фронтальную камеру анализирует движения пальцев и преобразует их в нажатия QWERTY-клавиатуры.
Специальное оборудование для этого не нужно, SelfieType следит за движениями пальцев через фронтальную камеру, пишет The Verge.
Ну выглядит конечно понтово, но юзабельно будет едвали, без разметки на этом самом столе
Вероятно, рассчитано на тех, кто владеет слепой печатью.
Но, как владелец слепой печати, предпочитаю кнопочки.
Вообще-то
слепая печать невозможна без тактильных ощущений. Без бугорков на клавишах F и J и прочего.
Вы пробовали?
Бугорочки нужны только для того, чтобы неглядя правильно расположить пальцы на начальной позиции. После того, как пальцы легли куда надо, это бугорочки вообще не нужны.
Инновации, которые никому не нужны. Особенно, когда уже Speech to Text нормально работает. Очередное доказательство, что нет никакой пользы от корпоративных акселераторов, пока их возглавляют дослужившиеся менеджеры, а не профессиональные Продакты.
Очень даже нужны, если тексты надо на телефоне набирать. После голосового пока исправлять надо.
Большой вопрос, насколько точно данная технология не допускает ошибок, особенно при работе с Shift, Alt, Ctrl
Я не понял, а как она узнаёт, что я нажал кнопку именно в верхнем ряду, а не в среднем? Изначально предполагает, что руки в положении фыва-олдж? (что, кстати, уже для России не очень подходит, у нас тут ывам-толд ещё уважают)
Ну и кроме этого есть вопрос к тому, что будет, если я набираю динамически и, например, "ть" и другие подобные сочетания набираю не одним пальцем, как предполагается при дефолтном слепом наборе, а указательным плюс средним? Или набираю "и" по ситуации то левой, то правой рукой?
Скорее всего предиктивный ввод, типа Т9. Но похоже на нейросетках.
Вот к проекционным ИК-клавам вопросов не имею, у них хотя бы было понятно, где домашний ряд. А где он у этой?..
Как я понимаю, технологии разные. Там отслеживали на какую кнопку жмешь, а тут по движению пальцев предугадывают.
Чтобы котейки могли на мобиле печатать
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