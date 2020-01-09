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Техника
Татьяна Боброва
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Производитель «умных» звонков Ring уволил несколько сотрудников за просмотр видео с камер пользователей без разрешения Материал редакции

Ring также ограничила доступ к данным для остальных сотрудников.

  • Производитель «умных» видеозвонков Ring уволил минимум четырёх сотрудников за злоупотребления в работе с данными пользователей в течение последних четырёх лет, рассказала Amazon, которая владеет Ring с 2018 года. Несмотря на то, что сотрудники могли просматривать видеозаписи, они превысили свои рабочие обязанности, добавили в компании.
  • Amazon не уточнила, какие данные о пользователях искали уволенные сотрудники, и сколько работников в итоге получили доступ к записям. Помимо увольнений Ring также ограничила доступ к данным для остальных сотрудников, пишет Bloomberg со ссылкой на письмо Amazon сенаторам, которые запрашивали информацию о защите данных пользователей. Представитель Ring отказался от комментариев.
  • В декабре 2019 года американец Джон Бейкер Оранж обвинил Amazon в уязвимости видеозвонков Ring для кибератак. В коллективном иске он рассказал, что неизвестный хакер получил доступ к его камере Ring и смог через динамики звонка поговорить с его детьми.
  • Также в декабре американские СМИ сообщили о базах данных в открытом доступе, похожих на учётные записи о нескольких тысячах владельцев Ring. В компании заявили, что не нашли доказательств взлома баз или сетей Ring, но порекомендовали пользователям изменить пароли.
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#новость #amazon #ring

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5 комментариев
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Saucedo Puetz

2

Смотреть видело без разрешения: безопасность у этих звонков на высоте!

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Сергей Щукин

1

Больше доступов в личную жизнь!
Разных.
Даёшь.

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Sasha Pleshco

0

наверное, что-то пикантное увидели) 

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Александр Привалов

0

просмотр видео с камер пользователей без разрешения

Первая мысль: а Ринг не смущает сама возможность этого для любого хрена с горы?

Вторая: а что это должно быть за разрешение на эксгибиционизм?

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John Lock

0

К черту все эти "умные" вещи, всегда найдется "не умный" инженер, или сотрудник который замечательно сольет все ваши данные кому надо и не очень. Последствия ограничены только вашей фантазией.

На мой взгляд, вся система "умных" вещей имеет место быть, но только при условии полной изоляции от сети, только это гарантирует защищенность периметра. "Нечегоскрыватели" конечно отдельная категория. Но какую-нибудь "умную" фигню с доступом в сеть я бы в свой дом не поставил.

Вообще со всеми этими утечками скоро вполне вероятно начнется обратная мода, на "тупые" вещи. Включил и оно просто работает, а не лезет на свой сервак за каким-то хреном.

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