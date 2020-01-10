Традиционная для выставки подборка полезных и не очень устройств тоже присутствует.

В закладки

С 7 по 10 января в Лас-Вегасе проходит ежегодная международная выставка потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES). На ней стартапы и крупные компании демонстрируют своё видение будущего — концепты машин, новые технологии, роботов и множество других «умных» устройств.

CES — традиционное место для странных, необычных и ярких концептов, которые привлекают внимание журналистов, но так и не доходят до пользователей, отмечает CNET. Например, в 2020 году подборки самых интересных устройств выставки не обходятся без мяукающей робокошки-официанта, «умных» мусорных баков или робота по доставке туалетной бумаги.

Но также CES — место для обсуждения главных технологических тенденций на ближайшие несколько лет, и в этом году ей стала проблема приватности пользователей, которую обсуждали Google, Facebook (впервые на CES) и Apple (впервые на CES с 1992 года).

Среди других заметных событий на CES 2020:

Sony показала концепт электромобиля.

Подразделение Samsung продемонстрировало технологию сверхреалистичных аватаров Neon.

Производители показали ноутбуки со складными экранами.

Телевизоры всё больше «умнеют» и становятся доступнее.

Становится всё больше роботов и «умных» устройств для быта и медицины.

Главная тема CES — приватность данных пользователей

Facebook и Apple собрали круглый стол для защиты своих политик конфиденциальности, Google обновила голосовые команды для контроля конфиденциальности, а производители «умных» устройств начали использовать корректную обработку данных пользователей как преимущество в сравнении с технологическими лидерами.

Круглый стол Apple и Facebook

Во время CES 2019 Apple арендовала билборд рядом с местом проведения выставки и разместила рекламу со слоганом «Всё, что происходит в iPhone, остаётся в iPhone». В этом году старший директор Apple по вопросам приватности данных Джейн Хорват выступила на круглом столе, посвящённом вопросам защиты личных данных пользователей.

Вместе с ней эту проблему обсудила глава Facebook по вопросам конфиденциальности Эрин Иган, комиссар Федеральной торговой комиссии Ребекка Келли Слотер и специалист по глобальной конфиденциальности компании Procter & Gamble Сьюзан Шук.

Эрин Иган (Facebook), Джейн Хорват (Apple) и Сьюзан Шук (P&G)

Присутствовавший на обсуждении обозреватель Washington Post Джеффри Фаулер раскритиковал позиции компаний и призвал не верить им. По его мнению, вместо конкретных действий и заявлений Apple и Facebook использовали CES для саморекламы и защиты собственных интересов, при этом не понимая сути проблемы и перекладывая ответственность на пользователей.

Многие компании, которые разбогатели на сборе данных, научились говорить о конфиденциальности. Но только в рамках своих интересов. Джеффри Фаулер обозреватель Washington Post

Например, на вопрос о том, что Apple делает, чтобы слоган прошлогоднего билборда был правдивым, Джейн Хорват заявила, что компания постоянно внедряет инновации, в том числе в операционный процесс, а пользователи Apple самостоятельно контролируют, какие данные и куда отправлять.

По её словам, сбор данных приложениями и службами Apple минимизирован и зашифрован, а сторонние приложения запрашивают разрешение, прежде чем собирать данные о местоположении и другую чувствительную информацию.

Одной из главных новостей круглого стола стал рассказ Хорват о сканировании фотографий в iCloud на предмет сексуального насилия над детьми: оно происходит автоматически, а нарушителей блокируют.

Топ-менеджер Facebook Эрин Иган считает приватность пользователей соцсети полностью защищённой. Она заявила, что компания относится к защите информации «не менее серьёзно, чем Apple».

В рамках маркетинговой кампании по приватности Facebook на CES представила новую версию страницы «Проверка конфиденциальности». Она призвана упростить управление данными, которые предоставляют пользователи соцсети и третьим лицам.

В Facebook бизнес-модель отличается от Apple, но в обеих компаниях приватность пользователей защищена. Мы очень привержены идее защиты приватности и нашей рекламной бизнес-модели. Эрин Иган глава Facebook по вопросам конфиденциальности

Комиссар торговой комиссии Ребекка Слотер не согласилась с заявлением Facebook, заявив, что «в целом приватность пользователей не защищена», не указав на конкретные продукты или сервисы.

По её мнению, в чужие руки попадает слишком много данных, а компании перекладывают ответственность на пользователей, не способных грамотно защитить свою информацию.

«Большинство не может обработать столько информации, чтобы понять, что происходит с их данными», — заявила Скотер.

Google Assistant

Google добавила новые голосовые команды, которые должны улучшить приватность. Например, если Google Assistant был случайно активирован, пользователь может сказать «Окей, Google, это было не для тебя».

Чтобы узнать и изменить настройки передачи данных, нужно спросить: «Привет, Google, ты сохраняешь мои аудиоданные?». А чтобы удалить голосовые записи, пользователь может сказать «Привет, Google, удали всё, что я сказал тебе на этой неделе».

Amazon Ring

В рамках CES производитель «умных» дверных звонков Ring заявил, что обновит приложение для управления устройствами и предложит пользователям отказаться от предоставления полиции видео с камер. Это произошло после критики Ring из-за партнёрских отношений с полицией и городских властей.

Электромобиль Sony

Компания представила концепт электрокара Vision-S — автомобиль оснащён 33 датчиками, которые оценивают обстановку снаружи и внутри, несколькими широкоформатными дисплеями вместо зеркал, панелью управления и звуковой системой 360 Reality Audio, встроенной в сиденья.

Sony работала над концептом вместе с другими игроками рынка: Nvidia, Bosch, Qualcomm, BlackBerry и другими. Платформу для электромобиля создала компания-производитель автозапчастей Magna.

В концепте компания использовала собственные датчики и камеры, звуковые системы, экраны и медиаконтент (игры, фильмы и музыку). Vision-S не появится в продаже — это демонстрация возможностей технологий Sony, которые она может предложить автопроизводителям для лицензирования, отмечает The Verge.

Цифровые сверхреалистичные аватары Samsung Neon

Независимое подразделение Samsung Technology and Advanced Research Labs (STAR Labs) представило на CES первый проект — сверхреалистичные цифровые человеческие аватары Neon, которые генерируются и взаимодействуют с человеком в реальном времени с помощью технологий машинного обучения.

Примеры аватаров Neon

Neon может генерировать образ с нуля или с помощью фотографий реального человека. По заявлению STAR Labs, технология создаёт собственные эмоции и воспоминания (журналисты отмечают, что речь может идти о хранении данных и имитации эмоций).

Проект Neon по концепции и возможностям ближе к видеочату с виртуальным существом, которое может общаться, демонстрировать эмоции и обучаться, чем к интеллектуальному помощнику для включения музыки и запроса погоды, отмечает CNET.

Аватары могут выступать в качестве учителей, финансовых консультантов, консьержей, актёров, телеведущих, докладчиков и других профессий, требующих «человечности».

STAR Labs планирует запустить бета-версию c несколькими бизнес-партнёрами в конце 2020 года, а в дальнейшем — лицензировать проект компаниям и частным пользователям, обрабатывая данные для генерации Neon в облаке.

Сейчас технология находится в стадии прототипа без конкретной бизнес-модели, признаётся индийский учёный и глава Neon Пранав Мистри.

Складные ПК существуют, а ПО для них ещё нет

Производители ноутбуков продолжают эксперименты со складными двухэкранными устройствами — на CES свои прототипы показали Intel, Lenovo и Dell.

Lenovo анонсировала ThinkPad X1 Fold: устройство получило OLED-экран размером 13,3 дюйма с соотношением сторон 4:3 в разложенном виде. К нему можно подключить магнитную Bluetooth-клавиатуру, чтобы работать с ThinkPad X1 Fold как с полноценным ноутбуком.

Компания планирует выпустить ноутбук в середине 2020 года, устройство будет стоить от $2499 (около 154 тысяч рублей).

Dell показала два прототипа складных устройств — Ori с гибким 13-дюймовым дисплеем и ноутбук с двумя 13-дюймовыми экранами Duet. Компания не раскрывает характеристики, стоимость и шансы поступления устройств в продажу и подчеркивает, что это лишь концепты будущих складных компьютеров Dell.

17-дюймовый OLED-планшет Horseshoe Bend от Intel имеет соотношение экрана 4:3. Он складывается пополам и в таком виде представляет собой 13-дюймовый ноутбук с сенсорным экраном, заменяющим клавиатуру и тачпад. Устройство работает на новом чипе Intel Tiger Lake с пассивным охлаждением и 11 часами автономной работы.

Horseshoe Bend — «эталонный» дизайн складного устройства, который Intel представил в качестве примера другим производителям, как ранее представляла «дизайн» ультрабуков и устройств класса «два в одном».

Основной проблемой складных устройств становится операционная система — прототипы Intel и Lenovo работали на «классической» Windows 10 Pro, которая не предназначена для двухэкранного использования.

Для подобных устройств Microsoft готовит специальную версию системы Windows 10X, но до сих пор не представила её, лишь анонсировав партнёрство с Asus, Dell, Lenovo, Intel, HP и другими производителями

Успех складных устройств зависит от качества Windows 10X, поэтому Microsoft работает закрыто и не предоставляет партнёрам сырую версию системы. Из-за этого представленные ноутбуки пока выглядят «потерянными и недоработанными», считает The Verge.

Filmmaker Mode и другие ТВ-анонсы

Представители UHD Alliance, в которую входят киностудии и производители телевизоров, показали «кинематографический» режим отображения контента Filmmaker Mode, который появится в телевизорах 2020 года.

Режим предназначен для воспроизведения фильмов в том виде, в котором они задумывались режиссёрами, а её разработку поддержали Мартин Скорсезе, Кристофер Нолан, Джеймс Кэмерон, Джей Джей Абрамс и другие режиссёры.

При активации Filmmaker Mode отключаются все функции постобработки изображения, например сглаживание движения, корректируется соотношение сторон, цвета, частота кадров. Также режим может включаться автоматически при распознавании метаданных фильма.

Новый режим появится в телевизорах LG, Panasonic, Vizio, Samsung и Philips 2020 года. Sony и TCL пока не анонсировали Filmmaker Mode в новых телевизорах.

Среди других телевизионных трендов, которые отмечает CNET:

LG и Sony выпустят самые маленькие OLED-телевизоры с диагональю 48 дюймов.

Стоимость OLED-телевизоров будет снижаться благодаря конкуренции со стороны Philips, Konka, Vizio, Skyworth и других производителей.

Сворачиваемые телевизоры бесполезны и служат для привлечения внимания, а 8K-матрицы всё ещё слишком дорогие. Например, базовая 8К-модель Samsung Q800TS будет стоить как флагманский 4К-телевизор 2019 года (не менее $2600).

Производители изучают технологии миниатюрных светодиодов MicroLED и Mini-LED, которые постепенно придут на смену OLED.

На фоне развития игровой индустрии и запуска новых консолей производители всё чаще добавляют игровые функции: поддержку 120 Гц, переменную частоту обновления экрана, автоматический переход в режим игры, более низкие задержки и так далее.

Всё больше производителей используют микрофоны для голосового управления телевизором с помощью Amazon Echo или Google Home, а Samsung разработала технологию усиления звука речи в фильмах, которая активируется, если в комнате появился сильный посторонний шум.

Вкратце о других интересных проектах выставки

Alienware Concept UFO

Прототип портативного игрового ПК, похожего на консоль Nintendo Switch с отсоединяемыми контроллерами.

Impossible Pork

Производитель растительного мяса Impossible Foods выпустил соевую замену свинины. Редактор CNET, попробовавший новинку, заявляет, что на вкус «мясо» действительно похоже на свинину.

Протез руки BrainCo

Протез использует технологии искусственного интеллекта и считывает мозговую активность владельца для тонкой работы каждого пальца.

Производитель заявляет, что с помощью BrainCo можно даже играть на пианино и работать каллиграфистом, так как протез полностью подчиняется действиям человека, а не ограничен базовыми и запрограммированными положениями.

Стоимость BrainCo — $10–15 тысяч, тогда как цена на протезы конкурентов может достигать $60 тысяч, отмечает CNET.

Mercedes-Benz VISION AVTR с биодизайном в стиле «Аватара»

Автопроизводитель совместно с режиссером Джеймсом Кэмероном представил концепт автономного электромобиля, вдохновлённого фильмом «Аватар».

Двери автомобиля прозрачные, на заднем стекле — 33 миниатюрных «бионических клапана» для улучшения аэродинамики, а взаимодействие водителя с машиной происходит с помощью цифрового контроллёра, проецирующего панель управления на ладонь.

Машина идентифицирует пользователя, определяет, куда он хочет поехать, считывает его пульс и распознает дыхание. Электрическая платформа VISION AVTR позволяет машине передвигаться как краб — по диагонали под углом около 30 градусов.

Samsung Ballie

Робот-компаньон для дома в форме шара катается за хозяином и следит за происходящим. Его можно использовать для обеспечения безопасности в доме, как помощника при занятиях фитнесом и для помощи при работе с другими «умными» домашними устройствами.

Segway S-Pod

Персональный транспорт в виде самобалансирующегося кресла на колёсах, которое управляется джойстиком и разгоняется до 38,5 км/ч. S-Pod предназначен для зон отдыха, парков, аэропортов и кампусов.

Аэротакси Hyundai и Uber — S-A1

Макет четырёхместного летательного электроаппарата, разработанного совместно с Uber Technologies. Он может передвигаться со скоростью до 290 км/ч на высоте до 600 метров.

Предполагается, что транспортное средство будет использоваться в службе лётного такси Uber, которая запустится в коммерческом режиме в 2023 году.

Бонус:

Некстджен и Усиление @turbojedi Началась CES, и я собрал список из семи настоящих действительно там представленных и трёх вымышленных продуктов:



* AI-вибратор

* Умное зеркало для геймифицированной AR-чистки зубов

* Вращающийся телевизор для просмотра вертикальных видео на большом экране



->

Некстджен и Усиление @turbojedi * Туалетная кабинка с VR-хедсетом и звуковой системой, имитирующая присутствие на концерте

* Зубная щетка, генерирующая карту чистоты зубов

* Виляющая хвостом и мурчащая робокошкоподушка

* Bluetooth-замок, но наконец с физическими ключами



->

Некстджен и Усиление @turbojedi * Приносящий туалетную бумагу робот

* Принтер губной помады, подбирающий цвет по фотографиям знаменитостей в инстаграме

* Умный коврик для ванной, мониторящий ваш размер обуви



Ну что, ваши ставки, что из этого выдуманное?