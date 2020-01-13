По состоянию на декабрь 2019 года, на ней работает 32,74% всех ноутбуков и ПК.

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Microsoft с 14 января 2020 года не будет выпускать обновления для операционной системы Windows 7, включая программные патчи от кибератак.

Кроме того, отдел обслуживания клиентов Microsoft больше не будет предоставлять техподдержку Windows 7. Систему можно продолжать использовать, но компьютер может оказаться уязвимым перед кибератаками, предупреждает компания.

Microsoft предлагает пользователям перейти на Windows 10. Для этого нужно купить новое устройство или обновить операционную систему, если компьютеру меньше трёх лет. За обновление придётся заплатить от $139. До 29 июля 2016 года обновиться до Windows 10 можно было бесплатно.