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По состоянию на декабрь 2019 года, на ней работает 32,74% всех ноутбуков и ПК.
Microsoft с 14 января 2020 года не будет выпускать обновления для операционной системы Windows 7, включая программные патчи от кибератак.
Кроме того, отдел обслуживания клиентов Microsoft больше не будет предоставлять техподдержку Windows 7. Систему можно продолжать использовать, но компьютер может оказаться уязвимым перед кибератаками, предупреждает компания.
Microsoft предлагает пользователям перейти на Windows 10. Для этого нужно купить новое устройство или обновить операционную систему, если компьютеру меньше трёх лет. За обновление придётся заплатить от $139. До 29 июля 2016 года обновиться до Windows 10 можно было бесплатно.
Компания выпустила Windows 7 в октябре 2009 года. По состоянию на декабрь 2019 года, на ней работает 32,74% всех ноутбуков и ПК, сообщает CNBC со ссылкой на Net Applications. Windows 10 установлена на 900 млн устройств.
Я один до сих пор на ХР ?
Если что лицензию на 10 можно купить на eBay, я там брал за 300 рублей с копьем
windows 8 ещё пока современная и при этом жрёт мало ресурсов: 2 ядра и 2 гига оперативки можно юзать для веб-серфинга и офиса. А для этих целей в 10 уже нужно 4 ядра (потока) и 4 гб.
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