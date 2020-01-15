Google позволила пользователям использовать iPhone как физический ключ для двойной аутентификации
Материал редакции
Обычно пользователи выбирают подтверждение с помощью отправки SMS, но сообщения могут перехватывать хакеры.
Google запустила обновление приложения Google Smart Lock на iPhone, которое позволяет безопасно использовать смартфон для входа в аккаунт Google.
Google Smart Lock представляет собой форму двухфакторной аутентификации — для входа в аккаунт используется не только пароль, но и другие способы подтверждения. Чаще всего пользователи выбирают подтверждение входа в Google-аккаунт с помощью отправки SMS на привязанный номер телефона, но такие сообщения могут перехватывать хакеры.
Обновление позволит выбрать iPhone в поле подтверждения и мгновенно войти в аккаунт. Такая функция уже есть в приложении на Android.