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Хакеры смогли обойти двухфакторную
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Техника
Лиана Липанова
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Google позволила пользователям использовать iPhone как физический ключ для двойной аутентификации Материал редакции

Обычно пользователи выбирают подтверждение с помощью отправки SMS, но сообщения могут перехватывать хакеры.

  • Google запустила обновление приложения Google Smart Lock на iPhone, которое позволяет безопасно использовать смартфон для входа в аккаунт Google.
  • Google Smart Lock представляет собой форму двухфакторной аутентификации — для входа в аккаунт используется не только пароль, но и другие способы подтверждения. Чаще всего пользователи выбирают подтверждение входа в Google-аккаунт с помощью отправки SMS на привязанный номер телефона, но такие сообщения могут перехватывать хакеры.
  • Обновление позволит выбрать iPhone в поле подтверждения и мгновенно войти в аккаунт. Такая функция уже есть в приложении на Android.
Your iPhone can now help you securely log into…
The updated Google Smart Lock app now lets you use your iPhone to securely log in to your Google…
www.cnbc.com

#новость #google

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