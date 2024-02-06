Техника
Евгения Евсеева

Владельцы Apple Vision Pro не смогут сбросить пароль самостоятельно — нужно обращаться в магазин или сервисный центр Статьи редакции

Там устройство сбросят до заводских настроек и сотрут все данные.

  • Apple предупредила покупателей Vision Pro, что если они забудут свой пароль или столкнутся с ошибкой, из-за которой он не сработает, единственный способ его сбросить — принести гарнитуру обратно в магазин или отправить по почте в гарантийную службу AppleCare, пишет Bloomberg.
  • Сотрудники Apple после получения устройства сотрут всё его содержимое, чтобы можно было заново его настроить. Если несколько раз ввести неправильный пароль, гарнитура заблокируется. Разблокировать самостоятельно её не получится.
  • Как отмечает Bloomberg, у Vision Pro отсутствует порт USB-C, с помощью которого её можно было бы подключить к Mac для устранения неполадок. 2 февраля 2024 года Apple представила специальный ремешок за $300, который позволяет подключить гарнитуру к компьютеру, но он доступен только разработчикам.
  • Apple представила гарнитуру смешанной реальности Vision Pro в июне 2023 года. 2 февраля 2024 года она поступила в продажу в США по цене от $3499 до $3899. В России устройство стоит от 500 тысяч до 900 тысяч рублей.
Офтоп
Полина Лааксо
Видео: что первые покупатели Apple Vision Pro делают с устройством и как выглядят со стороны Статьи редакции

Крутят невидимые диджейские вертушки, выгуливают робопсов и водят Tesla.

Сотрудники Apple Store на Пятой авеню в Нью-Йорке поздравляют первого покупателя Apple Vision Pro

#новости #apple #visionpro

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44 комментария
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 Мимо проходивший

Ну тут даже я охуел. Сектант, стаж 11 лет.

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Вася Пражкин
2 февраля 2024 года Apple представила специальный ремешок за $300

Ну тогда за пароль можно косарь брать, не меньше. Хороший бизнес у Эпла, всем бы так.

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Вадим Д.

Удобно. Молодцы. А то этим владельцам только дай возможность пароли менять, такого наменяют...

устройство сбросят до заводских настроек и сотрут все данные

👏🏻 Гениальные затейники.

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Синий трактор

Так это специально сделано против воровства. Иначе можно было бы получить доступ к данным на стыреном устройстве

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Серега Филатов

Ну в айфонах эту задачу они решили с помощью Activation Lock. Хоть и не идеальное решение, но по-моему лучше, чем просто "а всё, тащи в сервис"

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Илюша

Одно непонятно, как это поможет именно против воровства? Окей, вор не сможет сбросить пароль и такой, «ну окей…» и принесет обратно.

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Александр Вербицкий
принесет обратно.

Зачем? Сходит в магазин или сервисный центр.

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Пепеслав Кекский

Сейчас яблокодебилы из секты доступно объяснят нам, что это хорошо и вообще очень даже удобно

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Юрий Б.

Речь идет о passcode. Если я на айфоне забыл этот passcode, то я могу его сбросить зная пароль Apple ID. Верно? А тут если забыл, то все. Интересно, какая логика да этим стоит? Статья Bloomberg за пейволом, не могу посмотреть подробности

https://youtu.be/XoIlFqRWHOA?si=nUmM6BDM9_UYcyNj

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Александр Боченин
из-за которой он не сработает, единственный способ его сбросить — принести гарнитуру обратно в магазин

Скорее всего, потому что это автономный продукт, отдельный SPC, со своей visionOS, и он не интегрирован пока в другие сервисы, передача картинки на MAC это опция.

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Юрий Б.

Продукт Apple не интегрирован в сервис AppleID? Уверен, в версии 2.0 добавят, но пока что выглядит костыльно.

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Roman

Это тут не причем, все устройства на iOS можно сбросить только через дфу

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Юрий Б.

Я уже ниже написал, что это не так. Точнее, не только через дфу

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Roman

Нет, пароль сбросить нельзя, можно сбросить только весь айфон целиком

И для этого нужен шнур, который идет в компьютер. У вижн его нет

Если вы в айфоне забудете пароль и у вас нет шнура в компьютер, придется точно также идти в магазин

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Юрий Б.

Ролик от Apple,который я приложил, говорит, что кабель не нужен. Можно сбросить на месте и в магазин идти не нужно.

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Невероятный Блондин

Статью перепечатали все кому не лень. Закинь заголовок в поиск, найдешь ее у других. Но там ничего интересного.

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Слегка Придурковатый

Сектантам похуй. Проглотят.

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Мимо проходивший

мы сами в ахуе, отец.

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Невероятный Блондин

С чего бы?

Apple предупредила покупателей
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Мимо проходивший

мы не читаем такие предупреждения

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Невероятный Блондин

Никто не читает почти, кроме единиц.

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Сергей Леопольдович

"2 февраля 2024 года Apple представила специальный ремешок за $300, который позволяет подключить гарнитуру к компьютеру"
Гениально, шедеврально и так повторить 77 раз!

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Илюша

Просто ремешок нужно сделать одноразовым. Идея для стартапа!

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Дмитрий Красников

Что-то косяков уже слишком много нарисовалось( Жаль

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Юрий Б.

Все разочарованы первой версией продукта. Никогда такого не было, вот реально

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Дмитрий Красников

Ну они ее не на коленке выпускали

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Юрий Б.

Выпустили как есть. Если бы доделали все доделки, то никогда бы не выпустили.

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Тоже хочу

А зачем пароль? Биометрия глаза не работает?

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Кирилл Макеев
РБК: В Рунете появились первые предложения о продаже нового устройства Apple — очков виртуальной и дополненной реальности. Цена новинки на некоторых площадках доходит до 900 тыс. руб.

удачи пацанам

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Стас

Это баг или фича безопасности?

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Игорь Романец

И даже это схавают яблочники. Как обычно схавают

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Костя Маслов

Видимо плюсы значительно перевешивают

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Захар что-то знает

Эппл как всегда, устройство дадим, а все остальное не дадим)

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Татьяна Сидоренко

Так еще и стоит это чудо огого. Получается если кто-то забыл пароль в России, то нужно отправлять почтой очки к ним в гарантийную службу

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Кирилл Митушин

Очень нагло как-то

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debil
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Roman Polyakov

Счастливые пользователи после обнаружения бага

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Just Michael

Наверное сотрудникам эпла холодно и грустно и имеется потребность в человеческой контактности, чтобы обитая в мире стремления к неживому автоматизму периодически касаться тех кто ещё жив на нашей планете и обладает естественным интеллектом )

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Дмитрий Шусов

Как обычно у них сложности с восстановлением аккаунта. Классика для Эпл

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Егор Вяткин

И денежку не забудут взять за сброс пароля

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Gogi Jan

Эта новость - прекрасное дополнение к другой новости: На российских маркетплейсах начали продавать Apple Vision Pro — цены доходят до 990 тысяч рублей

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Ivan Safronov

Уу, а сколько еще проблем создадут ноу хау человечества. Я вообще был в шоке, когда узнал, что эти очки работают только с блоком питания в паре, иначе они выключаются, такое себе..

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Согласовано

Шлём продается только в США, региональное ограничение. А для всех остальных запрограммированная - "или столкнутся с ошибкой, из-за которой пароль не сработает, единственный способ его сбросить — принести гарнитуру обратно в магазин"

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Сергей Буров

умно придумали,стоят миллиард миллионов долларов,а еще сбросим вам их за 1000 долларов

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