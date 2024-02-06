Владельцы Apple Vision Pro не смогут сбросить пароль самостоятельно — нужно обращаться в магазин или сервисный центр Статьи редакции
Там устройство сбросят до заводских настроек и сотрут все данные.
- Apple предупредила покупателей Vision Pro, что если они забудут свой пароль или столкнутся с ошибкой, из-за которой он не сработает, единственный способ его сбросить — принести гарнитуру обратно в магазин или отправить по почте в гарантийную службу AppleCare, пишет Bloomberg.
- Сотрудники Apple после получения устройства сотрут всё его содержимое, чтобы можно было заново его настроить. Если несколько раз ввести неправильный пароль, гарнитура заблокируется. Разблокировать самостоятельно её не получится.
- Как отмечает Bloomberg, у Vision Pro отсутствует порт USB-C, с помощью которого её можно было бы подключить к Mac для устранения неполадок. 2 февраля 2024 года Apple представила специальный ремешок за $300, который позволяет подключить гарнитуру к компьютеру, но он доступен только разработчикам.
- Apple представила гарнитуру смешанной реальности Vision Pro в июне 2023 года. 2 февраля 2024 года она поступила в продажу в США по цене от $3499 до $3899. В России устройство стоит от 500 тысяч до 900 тысяч рублей.
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Ну тут даже я охуел. Сектант, стаж 11 лет.
Ну тогда за пароль можно косарь брать, не меньше. Хороший бизнес у Эпла, всем бы так.
Удобно. Молодцы. А то этим владельцам только дай возможность пароли менять, такого наменяют...устройство сбросят до заводских настроек и сотрут все данные
👏🏻 Гениальные затейники.
Так это специально сделано против воровства. Иначе можно было бы получить доступ к данным на стыреном устройстве
Ну в айфонах эту задачу они решили с помощью Activation Lock. Хоть и не идеальное решение, но по-моему лучше, чем просто "а всё, тащи в сервис"
Одно непонятно, как это поможет именно против воровства? Окей, вор не сможет сбросить пароль и такой, «ну окей…» и принесет обратно.
Зачем? Сходит в магазин или сервисный центр.
Сейчас яблокодебилы из секты доступно объяснят нам, что это хорошо и вообще очень даже удобно
Речь идет о passcode. Если я на айфоне забыл этот passcode, то я могу его сбросить зная пароль Apple ID. Верно? А тут если забыл, то все. Интересно, какая логика да этим стоит? Статья Bloomberg за пейволом, не могу посмотреть подробности
https://youtu.be/XoIlFqRWHOA?si=nUmM6BDM9_UYcyNj
Скорее всего, потому что это автономный продукт, отдельный SPC, со своей visionOS, и он не интегрирован пока в другие сервисы, передача картинки на MAC это опция.
Продукт Apple не интегрирован в сервис AppleID? Уверен, в версии 2.0 добавят, но пока что выглядит костыльно.
Это тут не причем, все устройства на iOS можно сбросить только через дфу
Я уже ниже написал, что это не так. Точнее, не только через дфу
Нет, пароль сбросить нельзя, можно сбросить только весь айфон целиком
И для этого нужен шнур, который идет в компьютер. У вижн его нет
Если вы в айфоне забудете пароль и у вас нет шнура в компьютер, придется точно также идти в магазин
Ролик от Apple,который я приложил, говорит, что кабель не нужен. Можно сбросить на месте и в магазин идти не нужно.
Статью перепечатали все кому не лень. Закинь заголовок в поиск, найдешь ее у других. Но там ничего интересного.
Сектантам похуй. Проглотят.
мы сами в ахуе, отец.
С чего бы?Apple предупредила покупателей
мы не читаем такие предупреждения
Никто не читает почти, кроме единиц.
"2 февраля 2024 года Apple представила специальный ремешок за $300, который позволяет подключить гарнитуру к компьютеру"
Гениально, шедеврально и так повторить 77 раз!
Просто ремешок нужно сделать одноразовым. Идея для стартапа!
Что-то косяков уже слишком много нарисовалось( Жаль
Все разочарованы первой версией продукта. Никогда такого не было, вот реально
Ну они ее не на коленке выпускали
Выпустили как есть. Если бы доделали все доделки, то никогда бы не выпустили.
А зачем пароль? Биометрия глаза не работает?
удачи пацанам
Это баг или фича безопасности?
И даже это схавают яблочники. Как обычно схавают
Видимо плюсы значительно перевешивают
Эппл как всегда, устройство дадим, а все остальное не дадим)
Так еще и стоит это чудо огого. Получается если кто-то забыл пароль в России, то нужно отправлять почтой очки к ним в гарантийную службу
Очень нагло как-то
Счастливые пользователи после обнаружения бага
Наверное сотрудникам эпла холодно и грустно и имеется потребность в человеческой контактности, чтобы обитая в мире стремления к неживому автоматизму периодически касаться тех кто ещё жив на нашей планете и обладает естественным интеллектом )
Как обычно у них сложности с восстановлением аккаунта. Классика для Эпл
И денежку не забудут взять за сброс пароля
Эта новость - прекрасное дополнение к другой новости: На российских маркетплейсах начали продавать Apple Vision Pro — цены доходят до 990 тысяч рублей
Уу, а сколько еще проблем создадут ноу хау человечества. Я вообще был в шоке, когда узнал, что эти очки работают только с блоком питания в паре, иначе они выключаются, такое себе..
Шлём продается только в США, региональное ограничение. А для всех остальных запрограммированная - "или столкнутся с ошибкой, из-за которой пароль не сработает, единственный способ его сбросить — принести гарнитуру обратно в магазин"
умно придумали,стоят миллиард миллионов долларов,а еще сбросим вам их за 1000 долларов