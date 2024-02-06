На российских маркетплейсах начали продавать Apple Vision Pro — цены доходят до 990 тысяч рублей Статьи редакции
Стоимость озвучил и Restore:, но пока принимает только предзаказы.
- Внимание на объявления о продаже гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro на российских маркетплейсах обратило РБК.
- На Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете» цены на базовую модель с 256 ГБ памяти начинаются от 578 тысяч рублей, 620 тысяч рублей и 650 тысяч рублей соответственно. Стоимость версии с максимальным объёмом памяти — 1 ТБ — доходит до 990 тысяч рублей на момент публикации.
- В «Яндекс Маркете» сообщили, что покупатели получат свои устройства 8 февраля 2024 года. Wildberries доставит шлемы к 10 февраля, а Ozon — к 22 февраля.
- На «Авито» появилось около 25 предложений о продаже гарнитуры. Стоимость устройства варьируется от 390 тысяч рублей до 850 тысяч.
- В сети магазинов Restore: цена Vision Pro составит 660 тысяч рублей за модель с 256 ГБ памяти и 750 тысяч рублей за версию на 1 ТБ. Ритейлер объявил о старте предзаказов. Это же сделали МТС и «М.Видео-Эльдорадо».
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Вот и посмотрим сколько людей в стране хорошо живут
Вот и посмотрим сколько людей в стране - ебанутые
Довольно много. Я определяю это по растущему количеству новых китайских автомобилей на дорогах. Китайское авто по оверпрайсу явно могут позволить себе только миллиардеры.
Это и так известно.
Хорошо живут 5%, владеющие 73% активов.
Вроде немного, но это под 3 млн чел., т. е. больше, чем выпущено Apple Vision Pro для всего мира.
Плохо живут 71%, владеющие 3% активов.
Перетекание между группами очень слабое.
Несколько тысяч на 150 миллионов населения точно найдутся
Да тут хорошая жизнь не причем, они кредиты будут брать
Жена дала добро на аллокаоцию в семейном бюджете 500к, сказала, что деньги пойдут как капекс моих эплофильских чувств.
Жалко вашу жену от всего сердца..
А если на капекс нассыт кот перепутав с лотком?
Безвозвратные потери?
500к к сожалению не хватит, договаривайтесь на миллион.
Жена
Я вас сладкоежек всё равно раскусил. 👀
Аллопецию
Дешевле слетать в другую страну и купить напрямую
Про Эппл вотч ультра тоже по началу говорили: «да кому они нужны за такие деньги» но потом цена чуть упала, теперь такие часики у многих вижу, да и сам взял)) то же будет и с очками, цена точно чуть упадет со временем до адекватной. Девайс конечно бомба
Айфон полное бесполезное гавно за оверпрайс, кстати, кто-нибудь продает место в очереди к старту продаж, а то уже кредит одобрили?
На ОЗОНЕ же можно будет поиграться, сломать через колено и вернуть обратно с причиной "брак".
Ждем Грефа выступающего перед Путиным в шлемаке от Apple
По стилю и практичности ему больше MICH 2000 пойдет.
Дебилы штоле????
они же индивидуально под каждую голову перед покупкой делают мерки с демоочками, после чего подбирают уже под тебя.
В чем прикол покупать очки под рандомную чужую голову
Покупать будут те, кому всё самое лучшее достается в первую очередь. Пусть и с таким нюансом.
Голову и обстрогать можно.
Мне давным-давно один хирург рассказывал байку, как к нему пришел "новый русский", просил мизинцы на ногах ампутировать, чтобы в дорогие модные туфли влезть.
богатым Apple Vision, бедным грибы
И это только за коробку!
Ага, за минимальное кол-во памяти еще..
Да, да. Встречайте поток постов в приёмной про покупку корпичей за 0.5 - 1 млн рублей.
Сектанты, на первый-второй раааассчитайсь!
если маржу в шлюхочасах пересчитать, то это ж караул получается.
990к, конечно, прям ту мач. Даже для техники от Эпл
Такая громоздкая оверпрайс шляпа по сравнению хотя бы с Google Glass... Хотя они всё равно умерли. Мне кажется эту туфту будут юзать как гибрид Apple TV + iPad на диване не вынося из дома. Но не раньше чем оно подешевеет хотя бы до $2000
Представьте лицо россиянина, купившего шлем на Авито за 900к, и забывшего потом от него пароль
Новый купит, расходник
Во, как раз на сдачу и возьму
Найс, миллиончик, а если пароль нужно сбросить, то куда потом везти))?
Да через пару недель китайцы выложат на Озоне с 5% надбавки к цене закупки
Ждем первые пачки соли вместо мордоэкранов.
И какой вообще чудик за такие деньги будет брать. Хотя народ в стране богатый же, деньги карман жмут уже..
Здрасьте обмен на старую газель и тонну картошки интересует??
и на дом на окраине РФ
Не понимаю смысл этой безделушки, те же функции, что и у телефона, только еще и "симпатичная" маска на лице.
Первые покупатели потом расскажут что и куда там как.
Ну что все долбадрочеры которые орали что VR это пузырь, мертворожденный хайп. Хотя вы наверное и сейчас еще не допираете, не то что год назад
Тут чуть ниже новость была, что владельцы Apple Vision Pro не могут сбрасывать пароль, и им нужно идти в сервисный центр или Apple Store. Как в России этот вопрос будет решаться? 🤔
https://vc.ru/tech/1018380-vladelcy-apple-vision-pro-ne-smogut-sbrosit-parol-samostoyatelno-nuzhno-obrashchatsya-v-magazin-ili-servisnyy-centr
Обычный пользователь vc водит трамвай за 80 тысяч рублей в месяц и смеется над покупателями apple vision pro: "Какие же вы все дураки"
Блять, ну ссылки где?!
Здорово, что они появятся в магазинах типа Re:Store и МТС в феврале - можно будет прийти и попробовать в деле.