Техника
DTF

На российских маркетплейсах начали продавать Apple Vision Pro — цены доходят до 990 тысяч рублей Статьи редакции

Стоимость озвучил и Restore:, но пока принимает только предзаказы.

  • Внимание на объявления о продаже гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro на российских маркетплейсах обратило РБК.
  • На Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете» цены на базовую модель с 256 ГБ памяти начинаются от 578 тысяч рублей, 620 тысяч рублей и 650 тысяч рублей соответственно. Стоимость версии с максимальным объёмом памяти — 1 ТБ — доходит до 990 тысяч рублей на момент публикации.
  • В «Яндекс Маркете» сообщили, что покупатели получат свои устройства 8 февраля 2024 года. Wildberries доставит шлемы к 10 февраля, а Ozon — к 22 февраля.
  • На «Авито» появилось около 25 предложений о продаже гарнитуры. Стоимость устройства варьируется от 390 тысяч рублей до 850 тысяч.
  • В сети магазинов Restore: цена Vision Pro составит 660 тысяч рублей за модель с 256 ГБ памяти и 750 тысяч рублей за версию на 1 ТБ. Ритейлер объявил о старте предзаказов. Это же сделали МТС и «М.Видео-Эльдорадо».
Техника
Полина Лааксо
«iPad для лица»: первые впечатления от шлема Apple Vision Pro за $3499 Статьи редакции

Ими поделились журналисты, которые получили устройство перед стартом продаж в США.

Источник: The Verge

#apple #visionpro #новости

4.2K показов
3.4K открытий
0
71 комментарий
Написать комментарий...
 dima sokolov

Вот и посмотрим сколько людей в стране хорошо живут

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Митушин

Вот и посмотрим сколько людей в стране - ебанутые

Ответить
Развернуть ветку
12 комментариев
Griby Lenina

Довольно много. Я определяю это по растущему количеству новых китайских автомобилей на дорогах. Китайское авто по оверпрайсу явно могут позволить себе только миллиардеры.

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Denis Bystruev

Это и так известно.

Хорошо живут 5%, владеющие 73% активов.

Вроде немного, но это под 3 млн чел., т. е. больше, чем выпущено Apple Vision Pro для всего мира.

Плохо живут 71%, владеющие 3% активов.

Перетекание между группами очень слабое.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Иванович

Несколько тысяч на 150 миллионов населения точно найдутся

Ответить
Развернуть ветку
Строганов Иван

Да тут хорошая жизнь не причем, они кредиты будут брать

Ответить
Развернуть ветку
true iBegginer

Жена дала добро на аллокаоцию в семейном бюджете 500к, сказала, что деньги пойдут как капекс моих эплофильских чувств.

Ответить
Развернуть ветку
панкратович

Жалко вашу жену от всего сердца..

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail

А если на капекс нассыт кот перепутав с лотком?
Безвозвратные потери?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Дуайт Шрут

500к к сожалению не хватит, договаривайтесь на миллион.

Ответить
Развернуть ветку
Иванов Иван
моих эплофильских чувств
Жена

Я вас сладкоежек всё равно раскусил. 👀

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Епанчинцев

Аллопецию

Ответить
Развернуть ветку
Roman Polyakov
Ответить
Развернуть ветку
Имам Гаджиев

Дешевле слетать в другую страну и купить напрямую

Ответить
Развернуть ветку
DVSK

Про Эппл вотч ультра тоже по началу говорили: «да кому они нужны за такие деньги» но потом цена чуть упала, теперь такие часики у многих вижу, да и сам взял)) то же будет и с очками, цена точно чуть упадет со временем до адекватной. Девайс конечно бомба

Ответить
Развернуть ветку
Согласовано

Айфон полное бесполезное гавно за оверпрайс, кстати, кто-нибудь продает место в очереди к старту продаж, а то уже кредит одобрили?

Ответить
Развернуть ветку
КакЦапля

На ОЗОНЕ же можно будет поиграться, сломать через колено и вернуть обратно с причиной "брак".

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

Ждем Грефа выступающего перед Путиным в шлемаке от Apple

Ответить
Развернуть ветку
Mood LAN
Ответить
Развернуть ветку
Александр Боченин

По стилю и практичности ему больше MICH 2000 пойдет.

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Дебилы штоле????
они же индивидуально под каждую голову перед покупкой делают мерки с демоочками, после чего подбирают уже под тебя.

В чем прикол покупать очки под рандомную чужую голову

Ответить
Развернуть ветку
dru dru

Покупать будут те, кому всё самое лучшее достается в первую очередь. Пусть и с таким нюансом.

Ответить
Развернуть ветку
Griby Lenina

Голову и обстрогать можно.
Мне давным-давно один хирург рассказывал байку, как к нему пришел "новый русский", просил мизинцы на ногах ампутировать, чтобы в дорогие модные туфли влезть.

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Отнюдь

богатым Apple Vision, бедным грибы

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Вадим Д.
цены доходят до 990 000 ₽

И это только за коробку!

Ответить
Развернуть ветку
Давидыч

Ага, за минимальное кол-во памяти еще..

Ответить
Развернуть ветку
Иванов Иван

Да, да. Встречайте поток постов в приёмной про покупку корпичей за 0.5 - 1 млн рублей.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Сектанты, на первый-второй раааассчитайсь!

Ответить
Развернуть ветку
Александр Александрович
активация недоступна в вашем регионе
Ответить
Развернуть ветку
ИмФам2

если маржу в шлюхочасах пересчитать, то это ж караул получается.

Ответить
Развернуть ветку
Строганов Иван

990к, конечно, прям ту мач. Даже для техники от Эпл

Ответить
Развернуть ветку
Paul_N

Такая громоздкая оверпрайс шляпа по сравнению хотя бы с Google Glass... Хотя они всё равно умерли. Мне кажется эту туфту будут юзать как гибрид Apple TV + iPad на диване не вынося из дома. Но не раньше чем оно подешевеет хотя бы до $2000

Ответить
Развернуть ветку
Радегаст Верижников

Представьте лицо россиянина, купившего шлем на Авито за 900к, и забывшего потом от него пароль

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Алакчеев

Новый купит, расходник

Ответить
Развернуть ветку
Mood LAN
Ответить
Развернуть ветку
Влад Бадоев

Во, как раз на сдачу и возьму

Ответить
Развернуть ветку
Городищев

Найс, миллиончик, а если пароль нужно сбросить, то куда потом везти))?

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Алакчеев

Да через пару недель китайцы выложат на Озоне с 5% надбавки к цене закупки

Ответить
Развернуть ветку
Mood LAN

Ждем первые пачки соли вместо мордоэкранов.

Ответить
Развернуть ветку
Ксения Евсюкова

И какой вообще чудик за такие деньги будет брать. Хотя народ в стране богатый же, деньги карман жмут уже..

Ответить
Развернуть ветку
Max Abdrakhmanov

Здрасьте обмен на старую газель и тонну картошки интересует??

Ответить
Развернуть ветку
Имам Гаджиев

и на дом на окраине РФ

Ответить
Развернуть ветку
Павел Туганов

Не понимаю смысл этой безделушки, те же функции, что и у телефона, только еще и "симпатичная" маска на лице.

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.
Не понимаю смысл этой безделушки

Первые покупатели потом расскажут что и куда там как.

Ответить
Развернуть ветку
Uzabila
Ответить
Развернуть ветку
spacetagliatelle

Ну что все долбадрочеры которые орали что VR это пузырь, мертворожденный хайп. Хотя вы наверное и сейчас еще не допираете, не то что год назад

Ответить
Развернуть ветку
k3rch

Тут чуть ниже новость была, что владельцы Apple Vision Pro не могут сбрасывать пароль, и им нужно идти в сервисный центр или Apple Store. Как в России этот вопрос будет решаться? 🤔

https://vc.ru/tech/1018380-vladelcy-apple-vision-pro-ne-smogut-sbrosit-parol-samostoyatelno-nuzhno-obrashchatsya-v-magazin-ili-servisnyy-centr

Владельцы Apple Vision Pro не смогут сбросить…
Там устройство сбросят до заводских настроек и сотрут все данные.
vc.ru
Ответить
Развернуть ветку
dru dru

Обычный пользователь vc водит трамвай за 80 тысяч рублей в месяц и смеется над покупателями apple vision pro: "Какие же вы все дураки"

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Сергеев

Блять, ну ссылки где?!

Ответить
Развернуть ветку
Vlad

Здорово, что они появятся в магазинах типа Re:Store и МТС в феврале - можно будет прийти и попробовать в деле.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
68 комментариев
Раскрывать всегда