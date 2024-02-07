«Яндекс Маркет» начал продавать ноутбуки под собственным брендом Статьи редакции
Компания разрабатывала дизайн и выбирала комплектующие, а собирают технику в Китае.
- Маркетплейс сообщил, что запустил собственный бренд компьютерной техники Lunnen. Пользователи уже могут купить две модели ноутбуков из линейки Groud, в планах — выпуск настольных компьютеров, планшетов и другой техники.
- Команда «Яндекса» разрабатывала дизайн устройств, определяла их технические характеристики и выбирала комплектующие. Компания также планирует создавать собственное программное обеспечение для некоторых устройств Lunnen.
- Технику производят на мощностях крупнейших китайских фабрик — «лидерах в каждом сегменте», уточнила компания РБК. Объёмы производства и инвестиций там не раскрыли.
- Младшая модель Ground 15 — с диагональю экрана 15,6 дюйма, старшая Ground 16 — 16,1 дюйма. У обоих устройств металлический корпус, минималистичный дизайн и несколько цветов. Работают на Windows 11. Ноутбуки продаются эксклюзивно на «Маркете» и стоят 42 490 и 47 490 рублей соответственно с учётом скидки.
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Очередной кусок 💩, на поддержку которого Яндекс забьет через год.
Ни софта (хотя малая беда), ни запчастей, ничего.
Взяли ноунейм, который подешевле, перепаковали - вуаля!
А какой ему софт нужен и какая поддержка от Яши? Проц от AMD, на борту Windows 11, да и остальные компоненты сомневаюсь, что дико уникальные, которые не найти. Сервис думаю тоже организовали, да и при браке наверняка просто менять будут.
Если учесть что это OEM устройства, с запчастями проблем не будет. О каком софте идёт речь вообще не ясно, это ноутбук. В целом отличное решение для учебы, по доступной цене на данный момент. Брал себе Chuwi для работы (требовалась Windows), цена примерно та же как и железо. Сейчас взял бы устройство Яндекс и пофиг что это OEM, ведь на рынке все так или иначе ноутбуки OEM.
Поддержка ноутбука, который собирается из обычного ноутбучного железа, ещё и с виндой? А Яндекс тут причём. Я даже более чем уверен, что в ноутбуках стоит биос InsydeH2O, который есть ну практически во всех подобных железках. Полуопенсорс, да ещё и активно обновляющийся.
а вы ожидали чего то другого? Все еще верите, если так повести плакат у себя в офисе
Посмотрите сзади что написано на продукции apple
Как тюменский илон маск
Подставить любой «отечественный» товар. Идеальное описание.
Но хотя бы правдиво.
Для красивого словца можно и упомянуть в карточке навоза о том, что он производится лидерами своего дела.
Заглянул почитать комментарии :))) И не ошибся, идёт привычная перекличка владельцев бизнеса, крупнейших акционеров SNP500 и пр. народа лениво пишущего комментарии с борта своей яхты после трудов праведных.
Рад за всех вас :)))
да, думают что создание и развитие своего продукта, так за неделю делается :) а уж создать свой ноутбук с нуля так вообще за пару дней... Сами бы попробовали хоть, что то создать, а потом бы других обсерали.
Почему собирают в Китае? Почему бы не наладить производственную линию в России?
Тогда этот же ноутбук будет стоить тыщ 500, кек.
Это персонал, налоги, склады, пенсионные фонды, зачем переплачивать? 😀 Бизнес 👩💼
Почему бы не собирать ноутбуки в США как Трамп мечтает. Дорого.
Это вы про айфоны?
Берут пример с Аппла
Ну могли бы назвать "Лунна".
Или яндекс скомпилировал устройство как зарубежный бренд, не российский?
Жду когда какой-нибудь техногигант отрастит яички и начнет продавать технику под названием "Электроника-315".
Кириллицы не было на прессе в Китае
офис Яндекса уже перешел на свою продукцию?
Офис Яндекс ищет больше года техническую возможность рассчитаться с вебмастерами по долгам за 2022 год!
Выглядят здорово! Да и цена на уровне Хуавеев с Али/китайского Озона
Ну почему тачпад с*ка опять не по центру?!
Написано же - дизайнили те же, кто рисовал новые логотипы инопоиска и музыки.
Хер в спину перекционизмв
Участь Яндекс-смартфонов вангую я.
Поэтому под выдуманным левым брендом. Провалится - закроют производство и репутация в этот раз не пострадает. Ну по задумке.
Да не, со смартфонами было все гораздо хуже
В чем проблема, продавайте вы их за 100к, но пусть они будут реально мощные, стильные и в чем-то уникальные, зачем этот Ctrl C, V в бюджетном сегменте, все одно и то же, сбагривают хлам, который уже ничего не тянет по современным меркам… Продавайте то, что можно будет считать хоть каким-то брендом, а не кусок пластикового мыла
Они металлические.
Без характеристик ноутов, этот текст не несёт никакой пользы и интереса.
Рязань 5/7, 512 гб твердотельного ПЗУ, 16 гб ОЗУ DDR-4.
Устаревшие райзены 2021 года. Почему???
Потому что цена, устройства не для того что бы кичится среди оверлокеров производительностью. Ноутбук для учебы, да блин таких параметров вполне хватит кодить, так что и для работы.
А ирбис чья шляпа?
Irbis — российский бренд, который производит планшеты, ноутбуки, смартфоны и компьютерную технику для дома и офиса. Владелец торговой марки — компания Treolan. Эта фирма входит в состав ГК ЛАНИТ — крупнейшую группу компаний на российском рынке информационных технологий.
Нашел инфу в Яндексе
Вполне себе секс.
В целом, почему бы и нет. У Маркета тот же Tuvio очень неплохо получился, бытовая техника, телевизоры, очень достойные и по дизайну и по качеству (у самого дома стиралка, чайник и телевизор их). Commo опять таки неплохие товары.
Ничего лучше чем MSI и Macbook нет
Англицизмы нынче не в моде, и появился закос под китайский нейминг?
14 дюймов будет?
С дизайном и презентаций у Яндекса всегда все было отлично, но что по характеристикам непонятно. Можете бить меня палками, но если продажи попрут, я буду безмерно рад)
То что 16 дюймовая версия с ryzen 7 ( с встроенной Vega 8) на уровне м2 процесса никого не смущает? Только один стоит под 50, второй под 100, с учетом того, что за 50 вы получаете 16/512, а за 100 в базе 8/256 (не надо трындеть про оптимизацию, для нормальной работы на том же mb air вам нужно 16, чтобы из ssd не брать запас, а это еще сверху 20к). Ждите разборы техноблогеров и только потом поносить начинайте.
Точно не шильдик?
Точно шильдик
То есть кринжевали в течение всего процесса. Nice. 🙂👌
Да, нейминг еще тот.
Сейчас каждый уже производит ноутбуки и продаёт сборки ПК. Даже мой сосед может из шестёрки собрать игровой Макбук. А личный Товарищ М. будет в придачу или пошли по пути наибольшего сопротивления?
Название и дизайн на мой вкус неплохие, но ноут явно будет разве что для несложной работы в офисе. Читая такие новости возникает один закономерный вопрос, а производство в нашей стране налаживать собираются?
Вообще, в условиях современного рынка техники и периферии, Яндекс огромные молодцы.
Тот же их бренд commo - продает хорошие решения с сервисной поддержкой и за вменяемый прайс.
А тут ноутбук за 50-60к с нормальным железом. Красавчики…главное чтобы не повторили историю Яндекс фона.
Windows 11 Home в комплекте. Сегодня ноуты продают без ОС.
Название говно, согласны?
А из видеокарты, обычная затычка из процессора.
Очень крутая новость. По опыту их же СТМа Nocord для ручного инструмента, который был очень неплох по качеству за заниженный на первых порах ценник, можно предположить, что и эти ноуты будут по цене-качеству очень привлекательны. По старой яндексовской стратегии "демпинговать бессовестно - прикормить - вытеснить конкурентов - повышать цены так же бессовестно" надо брать.
Судя по тому что уже продается на маркете, характеристики при такой цене очень вкусные.
Жаль только что нет 13" и 14". Как только появятся - куплю. Как раз сейчас в выборе рабочего ноута для командировок и удалёнки.
Куплю
Теперь у Яндекса появилась техническая возможность рассчитаться с долгами перед вебмастерами за 2022 год? @яндекс
Яндекс, остановитесь, всех денег не заработаешь!
Яндекс телефон - был, теперь яндекс ноутбук?
Huawei линейку 21 года переупаковали?
А че не назвали Яндекс.Ноутбуки
Боятся флешбеков с телефоном
ну ведь вот так ГОРАЗДО ЛУЧШЕ
Переупакованные Huawei/Honor, судя по всему, с небольшими изменениями в дизайне. Но это даже хорошо, а не плохо.
Если всё не на соплях, то зря побрезговали лейблом Яндекс. С телевизорами как-то увереннее себя ведут.
Может конечно отстройка от потенциальных санкций играет роль.
Там наверное еще и софт от Я. предустановленный....