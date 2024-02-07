Техника
Таня Боброва

«Яндекс Маркет» начал продавать ноутбуки под собственным брендом Статьи редакции

Компания разрабатывала дизайн и выбирала комплектующие, а собирают технику в Китае.

Источник: «Яндекс Маркет»
  • Маркетплейс сообщил, что запустил собственный бренд компьютерной техники Lunnen. Пользователи уже могут купить две модели ноутбуков из линейки Groud, в планах — выпуск настольных компьютеров, планшетов и другой техники.
Источник: «Яндекс Маркет»
  • Команда «Яндекса» разрабатывала дизайн устройств, определяла их технические характеристики и выбирала комплектующие. Компания также планирует создавать собственное программное обеспечение для некоторых устройств Lunnen.
  • Технику производят на мощностях крупнейших китайских фабрик — «лидерах в каждом сегменте», уточнила компания РБК. Объёмы производства и инвестиций там не раскрыли.
  • Младшая модель Ground 15 — с диагональю экрана 15,6 дюйма, старшая Ground 16 — 16,1 дюйма. У обоих устройств металлический корпус, минималистичный дизайн и несколько цветов. Работают на Windows 11. Ноутбуки продаются эксклюзивно на «Маркете» и стоят 42 490 и 47 490 рублей соответственно с учётом скидки.
Источник: «Яндекс Маркет»

#новости #яндексмаркет

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111 комментариев
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 debil
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Макс Фактор
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Ияза Гара

Очередной кусок 💩, на поддержку которого Яндекс забьет через год.
Ни софта (хотя малая беда), ни запчастей, ничего.
Взяли ноунейм, который подешевле, перепаковали - вуаля!

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Alexandre Lebedev

А какой ему софт нужен и какая поддержка от Яши? Проц от AMD, на борту Windows 11, да и остальные компоненты сомневаюсь, что дико уникальные, которые не найти. Сервис думаю тоже организовали, да и при браке наверняка просто менять будут.

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3 комментария
Олег Бринц

Если учесть что это OEM устройства, с запчастями проблем не будет. О каком софте идёт речь вообще не ясно, это ноутбук. В целом отличное решение для учебы, по доступной цене на данный момент. Брал себе Chuwi для работы (требовалась Windows), цена примерно та же как и железо. Сейчас взял бы устройство Яндекс и пофиг что это OEM, ведь на рынке все так или иначе ноутбуки OEM.

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8 комментариев
Нейрослав Жепетеев

Поддержка ноутбука, который собирается из обычного ноутбучного железа, ещё и с виндой? А Яндекс тут причём. Я даже более чем уверен, что в ноутбуках стоит биос InsydeH2O, который есть ну практически во всех подобных железках. Полуопенсорс, да ещё и активно обновляющийся.

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2 комментария
Igor Mashkov

а вы ожидали чего то другого? Все еще верите, если так повести плакат у себя в офисе

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Костя Маслов
Компания разрабатывала дизайн и выбирала комплектующие, а собирают технику в Китае.
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Руслан Мусин

Посмотрите сзади что написано на продукции apple

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14 комментариев
Либерал-смузихлеб 3.0

Как тюменский илон маск

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Вадим Д.
... производят на мощностях крупнейших китайских фабрик — «лидерах в каждом сегменте»

Подставить любой «отечественный» товар. Идеальное описание.
Но хотя бы правдиво.

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Нейрослав Жепетеев

Для красивого словца можно и упомянуть в карточке навоза о том, что он производится лидерами своего дела.

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1 комментарий
Igor Mylnikov

Заглянул почитать комментарии :))) И не ошибся, идёт привычная перекличка владельцев бизнеса, крупнейших акционеров SNP500 и пр. народа лениво пишущего комментарии с борта своей яхты после трудов праведных.
Рад за всех вас :)))

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Сергей Д.

да, думают что создание и развитие своего продукта, так за неделю делается :) а уж создать свой ноутбук с нуля так вообще за пару дней... Сами бы попробовали хоть, что то создать, а потом бы других обсерали.

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1 комментарий
Никита Борисов

Почему собирают в Китае? Почему бы не наладить производственную линию в России?

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Слегка Придурковатый

Тогда этот же ноутбук будет стоить тыщ 500, кек.

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Анастасия Гр.

Это персонал, налоги, склады, пенсионные фонды, зачем переплачивать? 😀 Бизнес 👩‍💼

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Настасья

Почему бы не собирать ноутбуки в США как Трамп мечтает. Дорого.

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Sergey Folps

Это вы про айфоны?

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Игорь Алакчеев

Берут пример с Аппла

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Just Michael

Ну могли бы назвать "Лунна".
Или яндекс скомпилировал устройство как зарубежный бренд, не российский?

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Игорь Алакчеев

Жду когда какой-нибудь техногигант отрастит яички и начнет продавать технику под названием "Электроника-315".

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Dmitrii Alekseevich

Кириллицы не было на прессе в Китае

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Domorost

офис Яндекса уже перешел на свою продукцию?

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Водяной

Офис Яндекс ищет больше года техническую возможность рассчитаться с вебмастерами по долгам за 2022 год!

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3 комментария
Игорь Алакчеев

Выглядят здорово! Да и цена на уровне Хуавеев с Али/китайского Озона

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Евгений Фрост

Ну почему тачпад с*ка опять не по центру?!

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Артур Кожевников

Написано же - дизайнили те же, кто рисовал новые логотипы инопоиска и музыки.

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3 комментария
Sergey Folps

Хер в спину перекционизмв

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Слегка Придурковатый

Участь Яндекс-смартфонов вангую я.

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Артур Кожевников

Поэтому под выдуманным левым брендом. Провалится - закроют производство и репутация в этот раз не пострадает. Ну по задумке.

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Ale K

Да не, со смартфонами было все гораздо хуже

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Clean Dirty

В чем проблема, продавайте вы их за 100к, но пусть они будут реально мощные, стильные и в чем-то уникальные, зачем этот Ctrl C, V в бюджетном сегменте, все одно и то же, сбагривают хлам, который уже ничего не тянет по современным меркам… Продавайте то, что можно будет считать хоть каким-то брендом, а не кусок пластикового мыла

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Alexander Novikov

Они металлические.

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2 комментария
Yury

Без характеристик ноутов, этот текст не несёт никакой пользы и интереса.

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Игорь Алакчеев

Рязань 5/7, 512 гб твердотельного ПЗУ, 16 гб ОЗУ DDR-4.

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2 комментария
Mikhail Medvedev

Устаревшие райзены 2021 года. Почему???

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Олег Бринц

Потому что цена, устройства не для того что бы кичится среди оверлокеров производительностью. Ноутбук для учебы, да блин таких параметров вполне хватит кодить, так что и для работы.

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1 комментарий
Анастасия Гр.

А ирбис чья шляпа?

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Влад

Irbis — российский бренд, который производит планшеты, ноутбуки, смартфоны и компьютерную технику для дома и офиса. Владелец торговой марки — компания Treolan. Эта фирма входит в состав ГК ЛАНИТ — крупнейшую группу компаний на российском рынке информационных технологий.

Нашел инфу в Яндексе

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3 комментария
Энтони Лавджой

Вполне себе секс.

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Alexandre Lebedev

В целом, почему бы и нет. У Маркета тот же Tuvio очень неплохо получился, бытовая техника, телевизоры, очень достойные и по дизайну и по качеству (у самого дома стиралка, чайник и телевизор их). Commo опять таки неплохие товары.

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Жгучий Лук

Ничего лучше чем MSI и Macbook нет

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Artur Kuramshin

Англицизмы нынче не в моде, и появился закос под китайский нейминг?

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Юрий Мальцев

14 дюймов будет?

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Pustyakoff

С дизайном и презентаций у Яндекса всегда все было отлично, но что по характеристикам непонятно. Можете бить меня палками, но если продажи попрут, я буду безмерно рад)

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Dprvdme

То что 16 дюймовая версия с ryzen 7 ( с встроенной Vega 8) на уровне м2 процесса никого не смущает? Только один стоит под 50, второй под 100, с учетом того, что за 50 вы получаете 16/512, а за 100 в базе 8/256 (не надо трындеть про оптимизацию, для нормальной работы на том же mb air вам нужно 16, чтобы из ssd не брать запас, а это еще сверху 20к). Ждите разборы техноблогеров и только потом поносить начинайте.

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Колян

Точно не шильдик?

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Ale K

Точно шильдик

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Невероятный Блондин
Команда «Яндекса» разрабатывала дизайн устройств, определяла их технические характеристики и выбирала комплектующие.

То есть кринжевали в течение всего процесса. Nice. 🙂👌

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Александр Ничипоренко

Да, нейминг еще тот.

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Нейрослав Жепетеев

Сейчас каждый уже производит ноутбуки и продаёт сборки ПК. Даже мой сосед может из шестёрки собрать игровой Макбук. А личный Товарищ М. будет в придачу или пошли по пути наибольшего сопротивления?

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Борис Лукавин

Название и дизайн на мой вкус неплохие, но ноут явно будет разве что для несложной работы в офисе. Читая такие новости возникает один закономерный вопрос, а производство в нашей стране налаживать собираются?

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Андрей Самарцев

Вообще, в условиях современного рынка техники и периферии, Яндекс огромные молодцы.
Тот же их бренд commo - продает хорошие решения с сервисной поддержкой и за вменяемый прайс.
А тут ноутбук за 50-60к с нормальным железом. Красавчики…главное чтобы не повторили историю Яндекс фона.

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Игорь Алакчеев

Windows 11 Home в комплекте. Сегодня ноуты продают без ОС.

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Ale K

Название говно, согласны?

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Микс из мусоровоза

А из видеокарты, обычная затычка из процессора.

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Илья Прокопенко

Очень крутая новость. По опыту их же СТМа Nocord для ручного инструмента, который был очень неплох по качеству за заниженный на первых порах ценник, можно предположить, что и эти ноуты будут по цене-качеству очень привлекательны. По старой яндексовской стратегии "демпинговать бессовестно - прикормить - вытеснить конкурентов - повышать цены так же бессовестно" надо брать.

Судя по тому что уже продается на маркете, характеристики при такой цене очень вкусные.
Жаль только что нет 13" и 14". Как только появятся - куплю. Как раз сейчас в выборе рабочего ноута для командировок и удалёнки.

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Pavel Shilov

Куплю

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Водяной

Теперь у Яндекса появилась техническая возможность рассчитаться с долгами перед вебмастерами за 2022 год? @яндекс

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Александр

Яндекс, остановитесь, всех денег не заработаешь!

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Dmitrii Alekseevich

Яндекс телефон - был, теперь яндекс ноутбук?

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Александр Жариков

Huawei линейку 21 года переупаковали?

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Сашка

А че не назвали Яндекс.Ноутбуки

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Dmitrii Alekseevich

Боятся флешбеков с телефоном

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джекичян

ну ведь вот так ГОРАЗДО ЛУЧШЕ

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Константин Суворов

Переупакованные Huawei/Honor, судя по всему, с небольшими изменениями в дизайне. Но это даже хорошо, а не плохо.

Если всё не на соплях, то зря побрезговали лейблом Яндекс. С телевизорами как-то увереннее себя ведут.

Может конечно отстройка от потенциальных санкций играет роль.

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Naomi Neal

Там наверное еще и софт от Я. предустановленный....

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