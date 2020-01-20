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Техника
Евгений Делюкин
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Cooler Master изменил форму тюбика с термопастой, чтобы родители не принимали его за наркотики

Производитель компьютерных комплектующих Cooler Master изменил дизайн тюбика с термопастой — веществом, которое наносят между охлаждаемой поверхностью и теплоотводящим устройством. Его используют для установки охлаждения на процессоры и другие микросхемы.

Компания продавала термопасту в шприцах, которые путали с медицинскими несмотря на логотип компании и широкий размер отверстия, не предназначенный для установки иглы.

Мы изменили форму шприца не для того, чтобы упростить нанесение термопасты, а потому что нам надоело объяснять родителям, что их ребенок не употребляет наркотики.

Cooler Master
Twitter-аккаунт Cooler Master
Дизайн новых тюбиков с широким и сплющенным отверстием

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3 комментария
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Paul Denisevich

17

Представляю этих кретинов)) Это, наверное, так и происходило?

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Алексей Степанюк

–1

А не увеличивается ли расход термопасты при новом тюбике? Или они одноразовые? Если многоразовые и расход увеличился, прекрасный маркетинговый трюк с очень странным объяснением) 

Производители кондитерских смесей в шприцах тоже должны объяснять родителям, что ребенок просто тортики украшает?

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Alexander Marfitsin

0

Теперь похож на JUUL и Logic

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