Cooler Master изменил форму тюбика с термопастой, чтобы родители не принимали его за наркотики

Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Производитель компьютерных комплектующих Cooler Master изменил дизайн тюбика с термопастой — веществом, которое наносят между охлаждаемой поверхностью и теплоотводящим устройством. Его используют для установки охлаждения на процессоры и другие микросхемы.
Компания продавала термопасту в шприцах, которые путали с медицинскими несмотря на логотип компании и широкий размер отверстия, не предназначенный для установки иглы.
Материал опубликован пользователем.
Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.
Блоги компаний
Показать еще
Paul Denisevich
Представляю этих кретинов)) Это, наверное, так и происходило?
Алексей Степанюк
А не увеличивается ли расход термопасты при новом тюбике? Или они одноразовые? Если многоразовые и расход увеличился, прекрасный маркетинговый трюк с очень странным объяснением)
Производители кондитерских смесей в шприцах тоже должны объяснять родителям, что ребенок просто тортики украшает?
Alexander Marfitsin
Теперь похож на JUUL и Logic