Cooler Master поменяла форму тюбика с термопастой, чтобы родители не принимали его содержимое за наркотики

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Производитель компьютерных комплектующих Cooler Master изменил дизайн тюбика с термопастой — веществом, которое наносят между охлаждаемой поверхностью и теплоотводящим устройством. Его используют для установки охлаждения на процессоры и другие микросхемы.
Компания продавала термопасту в шприцах, которые путали с медицинскими несмотря на логотип компании и широкий размер отверстия, не предназначенный для установки иглы.
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Paul Denisevich
Представляю этих кретинов)) Это, наверное, так и происходило?
Алексей СтепанюкPaul
Лол, а тырить картинку из комментов твиттера, чтобы набрать плюсов на vc - норм? https://twitter.com/teknoraver85/status/1218208789247164422
Павел СотниковАлексей
Чёрт, ты его раскусил. А ведь он собирался купить себе на эти плюсы яхту.
Serj KossПавел
Можно выгнать человека с пикабу, но нельзя выгнать пикабушника из человека
Paul DenisevichПавел
У чувака явно депрессия начнётся на фоне этого.
Alexander MatveevАлексей
Даже хорошо, что это не у него такие ногти.
Paul DenisevichАлексей
А почему это не норм? Или ты расстраиваешься, что ты так не сделал?
Mikhail Bajenov
обколются своей термопастой и сидят на ргб подсветку смотрят
Алексей Степанюк
А не увеличивается ли расход термопасты при новом тюбике? Или они одноразовые? Если многоразовые и расход увеличился, прекрасный маркетинговый трюк с очень странным объяснением)
Производители кондитерских смесей в шприцах тоже должны объяснять родителям, что ребенок просто тортики украшает?
Александр ысыыфсАлексей
Не увеличится. Посмотри на размер процессора и тюбика.
Alexander Marfitsin
Теперь похож на JUUL и Logic
Родион Галанев
Как бы теперь родители не начали охлаждать этим зубы
Тимур Шахер
Но ведь это одна из причин. Другая связана с Тредрипперами от АМД, из-за размеров которых нельзя нанести термопасту нормально, нужно в несколько точек капать
Кирилл Вечкасов
Называется: как оправдать повышение цен.
почему дороже? Ну так теперь больше пластика надо на шприц, ведь он другой формы. А почему другой, а что бы за наркотики не принимали родители.
sunriseagain
Кек, что тут скажешь