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Техника
Евгений Делюкин
2749

Cooler Master поменяла форму тюбика с термопастой, чтобы родители не принимали его содержимое за наркотики

Производитель компьютерных комплектующих Cooler Master изменил дизайн тюбика с термопастой — веществом, которое наносят между охлаждаемой поверхностью и теплоотводящим устройством. Его используют для установки охлаждения на процессоры и другие микросхемы.

Компания продавала термопасту в шприцах, которые путали с медицинскими несмотря на логотип компании и широкий размер отверстия, не предназначенный для установки иглы.

Мы изменили форму шприца не для того, чтобы упростить нанесение термопасты, а потому что нам надоело объяснять родителям, что их ребенок не употребляет наркотики.

Cooler Master
Twitter-аккаунт Cooler Master
Дизайн новых тюбиков с широким и сплющенным отверстием

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15 комментариев
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Paul Denisevich

41

Представляю этих кретинов)) Это, наверное, так и происходило?

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Алексей Степанюк

Paul
3

Лол, а тырить картинку из комментов твиттера, чтобы набрать плюсов на vc - норм? https://twitter.com/teknoraver85/status/1218208789247164422

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Павел Сотников

Алексей
24

Чёрт, ты его раскусил. А ведь он собирался купить себе на эти плюсы яхту.

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Serj Koss

Павел
3

Можно выгнать человека с пикабу, но нельзя выгнать пикабушника из человека

Ответить

Paul Denisevich

Павел
0

У чувака явно депрессия начнётся на фоне этого.

Ответить

Alexander Matveev

Алексей
0

Даже хорошо, что это не у него такие ногти.

Ответить

Paul Denisevich

Алексей
0

А почему это не норм? Или ты расстраиваешься, что ты так не сделал?

Ответить

Mikhail Bajenov

8

обколются своей термопастой и сидят на ргб подсветку смотрят

Ответить

Алексей Степанюк

0

А не увеличивается ли расход термопасты при новом тюбике? Или они одноразовые? Если многоразовые и расход увеличился, прекрасный маркетинговый трюк с очень странным объяснением) 

Производители кондитерских смесей в шприцах тоже должны объяснять родителям, что ребенок просто тортики украшает?

Ответить

Александр ысыыфс

Алексей
0

Не увеличится. Посмотри на размер процессора и тюбика.

Ответить

Alexander Marfitsin

1

Теперь похож на JUUL и Logic

Ответить

Родион Галанев

1

Как бы теперь родители не начали охлаждать этим зубы

Ответить

Тимур Шахер

0

Но ведь это одна из причин. Другая связана с Тредрипперами от АМД, из-за размеров которых нельзя нанести термопасту нормально, нужно в несколько точек капать

Ответить

Кирилл Вечкасов

0

Называется: как оправдать повышение цен.

почему дороже? Ну так теперь больше пластика надо на шприц, ведь он другой формы. А почему другой, а что бы за наркотики не принимали родители.

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sunriseagain

–1

Кек, что тут скажешь

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