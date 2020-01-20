В 2019 году США внесли Huawei в чёрный список, запретив закупать технологии у американских компаний — в том числе сервисы Google.

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Huawei Technologies заключила сделку с нидерландским поставщиком GPS-устройств TomTom для использования его карт и сервисов в своих смартфонах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя TomTom.

Теперь Huawei сможет использовать данные и технологии TomTom при разработке приложений для своих смартфонов. Сумму сделки и другие подробности представитель TomTom не раскрыл.