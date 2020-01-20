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Техника
Лиана Липанова
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Huawei заключила сделку с нидерландской TomTom для разработки навигационных сервисов Материал редакции

В 2019 году США внесли Huawei в чёрный список, запретив закупать технологии у американских компаний — в том числе сервисы Google.

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Huawei Technologies заключила сделку с нидерландским поставщиком GPS-устройств TomTom для использования его карт и сервисов в своих смартфонах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя TomTom.

Теперь Huawei сможет использовать данные и технологии TomTom при разработке приложений для своих смартфонов. Сумму сделки и другие подробности представитель TomTom не раскрыл.

В 2019 году власти США из-за торговой войны с Китаем внесли Huawei в чёрный список и запретили компании закупать технологии и оборудование у американских компаний, например ОС Android с сервисами Google, без разрешения властей. Сейчас Huawei работает с американскими компаниями по временной лицензии, которая закончится 16 февраля 2020 года.

#новость #huawei

Техника
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