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В 2019 году США внесли Huawei в чёрный список, запретив закупать технологии у американских компаний — в том числе сервисы Google.
Huawei Technologies заключила сделку с нидерландским поставщиком GPS-устройств TomTom для использования его карт и сервисов в своих смартфонах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя TomTom.
Теперь Huawei сможет использовать данные и технологии TomTom при разработке приложений для своих смартфонов. Сумму сделки и другие подробности представитель TomTom не раскрыл.
В 2019 году власти США из-за торговой войны с Китаем внесли Huawei в чёрный список и запретили компании закупать технологии и оборудование у американских компаний, например ОС Android с сервисами Google, без разрешения властей. Сейчас Huawei работает с американскими компаниями по временной лицензии, которая закончится 16 февраля 2020 года.
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