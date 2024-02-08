Техника
Маша Цепелева

В США арестовали исследователя, нашедшего критическую уязвимость в macOS Sonoma, — в 2019-м он обманул Apple на $2,5 млн Статьи редакции

Вместе с сообщником он взломал систему управления заказами и через неё оформлял технику и подарочные карты, за которые не платил.

  • Исследователя безопасности Ноа Роскина-Фрейзи (Noah Roskin-Frazee), который несколько раз сообщал Apple о критических уязвимостях, арестовали по подозрению в мошенничестве. Об этом пишет 404media со ссылкой на судебные протоколы.
  • По данным суда, с декабря 2018 года по март 2019-го Роскин-Фрейзи с сообщником через инструмент для сброса пароля получили доступ к учётной записи сотрудника компании-подрядчика Apple («компания B» в документах), помогающего с поддержкой пользователей.
  • После они воспользовались данными других сотрудников для доступа к VPN-серверам «компании B». А через них зашли в систему Apple Toolbox для управления заказами. Преступники добавляли технику к действующим заказам, выставляя нулевую стоимость (так заработали около $100 тысяч). Также они украли электронные подарочные карты Apple на $2,5 млн. Карты и технику перепродавали.
  • Мошенники использовали вымышленные имена и адреса, но один из них через Toolbox продлил страховку AppleCare для себя и своей семьи.
  • Фрейзи предъявили несколько обвинений по статьям, связанным с мошенничеством. Если суд признает его виновным, то сможет назначить более 20 лет тюрьмы, пишет MacRumors.
  • Последний раз Apple благодарила Ноа Роскина-Фрейзи за помощь в поиске уязвимости в macOS Sonoma в конце января 2024 года, через две недели после ареста.

#новости #apple #мошенничество

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73 комментария
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 Nikita

Спалился на такой мелочи. Никогда не берите AppleCare пацаны…

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Покер

...когда воруете у компании

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Error-min

Расслабился челик, думал прокатит... к успеху шел, не получилось, не фортануло

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2 комментария
Олег Панков

а мелочи - самые важные

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Слегка Придурковатый

"но один из них через Toolbox продлил страховку AppleCare для себя и своей семьи"

Это ж надо быть таким сказочным долбоёбом.

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Igor Vostrik

Семья-это главное

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2 комментария
Zloy Marketolog
но один из них через Toolbox продлил страховку AppleCare для себя и своей семьи.

Жадность фраера сгубила

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Копчик

Вполне могла быть подстава. Не думаю, что у него своих денег не хватало на AppleCare.

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1 комментарий
Редиска

Скорее тупость, как вообще можно было додуматься..

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Ноготочек (с мякотью)

И не кусай руку, которая тебя кормит

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Саша Антипов

Это правило жизни, а могли бы и дальше жучить...

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Roman Polyakov

Поговорка «жадность приводит к бедности» в очередной раз сработала

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Арбузио Бандерос

К тюрьме скорее)

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Dmitriy

Сейчас кстати и российские компании платят за уязвимости. Но, это скорее всего не анонимно. В любой момент могут прийти и повесить на тебя кучу взломов и отправят за решетку.

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Тимур Тот Самый

да, но за то чтоб у них наворовали товара на 2.5 ляма не платят)платят за возможность узнать об ошибке до мошенничества не за его осуществление)

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3 комментария
Just Michael

Не украили, а эппл сами прое@али.
Они же действовали через их платформу.

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Sano

по этой же логике можно выносить квартиру, если дверь не заперта

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3 комментария
Дана Полено

Наш слоняра

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Алеоп

Ну встречайте на хате

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Алеоп

Жажда наживы перевесила здравый смысл

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Ovechkin

А у кого то срабатывает

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Ефим Т.

деньги конечно большие, но более 20 лет тюрьмы за мошенничество как то слишком, вам не кажется? У нас многие за убийство меньше сидят...Да и вообще ребята помогли эпл найти уязвленное место)они просто забрали себе весь гонорар сразу🤣🤣🤣Не стали ждать вознаграждения)

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Анна Прутт

За хакерство огромные сроки. Чуть ли не пожизненное.

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2 комментария
Sano

2-3 года и долг в 2+ миллиона более чем достойное наказание на этот проступок. Но в сша есть перекос в наказаниях

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1 комментарий
Александр Безбородов

Заскамил мамонтов, красавчик

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Алеоп

Конечно, теперь будет не скамить, а очко шкрябать. Кому-то надо, красавчик

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2 комментария
Константин Павлюченко

Эх, какой же год был 2019....

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Ovechkin

кажется, как будто год назад, а потом начинаешь считать и вспоминаешь, что ты в 2024...

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Ватник Наизнанку

Вот такие проколы и губят жуликов. В лихие 2000е мой магазин сотовых ограбили чуваки, один из которых вскоре спалился вставив личную симку в один из украденных телефонов.
Не удержался от тестирования дефицитной новинки дурень.
Чел жил по прописке с родителями, его приняли, остальных сдал.

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Vlad

а ты платил ментам чтобы они так дотошно искали воров, или менты без твоей подсказки и мотивации такую схему поиска придумали?

Это ведь надо сотни IMEI краденых телефонов ОПСОСам передать, чтобы они поискали активации симок с этих устройств..

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1 комментарий
Игорь Алакчеев

Конец как в казино, если выигрывать слишком часто. Не удивлюсь, если обвинения - липа.

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Leonid Manilov

Странно, как еще не обвинили Россию в этом недоразумении😂

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Hambala Fully
Роскин-Фрейзи с сообщником через инструмент для сброса пароля получили доступ к учётной записи сотрудника компании-подрядчика Apple («компания B» в документах), помогающего с поддержкой пользователей.

Погуглил метод сброса пароля макоси. Честно говоря, немного в ахуе. Если не включен FileVault, то можно просто зайти в рекавери мод, через терминал запустить системную утилиту сброса пароля - вуя-ля, даже Apple ID не требуется, при этом все данные на месте.

Но это все при условии, если ты не зарегал учетку на маке.

Вот это защита кек.

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Get Money

А как должно быть?

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Вадим Д.

Правильно, в Bug Bounty столько не получил бы. Лютуют загнивающие капиталисты.

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Иван Королев

Думаю недолго он просидит. Такой человечек Apple будет полезен)

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Станислав

Чем же? Не факт, что это супер продуманный хакер.

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Иванов Иван

Полезен на -2,6 млн баксов?

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Ватник Наизнанку

Он скорее правительству США будет полезен

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2 комментария
Алексей Москович

AppleCare окаянный 😊

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Настя Горбачева

Надо было на работу его брать, недалекие

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Невероятный Блондин

Представь что у тебя свой бизнес (скажем ноготочки), а чел о котором ты думала, что он заебись, всё это время тебя оказывается обкрадывал. Воровал расходники и подарочные купоны, вот это вот всё.

Бери его на работу, это ж дальнозорко.

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Малкин Никита

Он знал слишком много..

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illusive man

Но всей правды не видно, чтобы точно понять что там было нужно ознакомится с материалами дела, а это не доступно. А журналисты вечно приукрашивают и надумывают

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Тимофей Измайлов

Такого спеца в своем деле надо было брать в найм, а не сажать. Такие мозги на шконке будут пропадать.

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Каменная леди

Какой молодец, побеспокоился о страховке для семьи. Жаль, они теперь долго друг друга не увидят..

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Uzabila
Если суд признает его виновным, то сможет назначить более 20 лет тюрьмы

Сможет? Звучит интересно. Это как бы хочется назначить?

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Gekkon

20 лет ппц. Считаю за экономические преступления нельзя давать больше чем за насильственные. В этом случае никто не пострадал - он даже не украл ничего у конкретного человека, который мог бы переживать по этому поводу. За красивые преступления нужно награждать - например верни все, и получи кэшбек 30% + топовую должность по безопасность в Эпл. государство должно вербовать талантливых людей

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Порфирий

Охуеть, 20 лет. Светлая демократия

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Ольга.

Тем более, сумма для Эпл так себе.

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drapeg

И зачем такие сложности? Нужно действовать открыто и проще:

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Идейный Комментатор
"Если суд признает его виновным, то сможет назначить более 20 лет тюрьмы"

некоторые преступники за убийство и то меньше получают

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Генератор случайных мыслей
" но один из них через Toolbox продлил страховку AppleCare для себя и своей семьи."

и вот как ? как можно было на такой глупейшей ошибке себя выдать ?

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