SEC утверждает, что Ротенберг завышал суммы своих гонораров и подделывал бухгалтерские записи.

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Суд обязал американского инвестора Майка Ротенберга выплатить $31,5 млн за растрату средств партнёров на аренду стадионов, съёмку клипа Coldplay и другие развлечения. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на решение суда.

Иск к Ротенбергу подала Комиссия по биржам и ценным бумагам США (SEC). Суд встал на сторону регулятора и обязал ответчика выплатить $18,8 млн инвесторам, $9 млн неустойки и $3,7 млн в виде процентов.

Майк Ротенберг основал Rothenberg Ventures в 2012 году. Фонд специализировался на инвестициях в проекты в сфере виртуальной реальности. В 2016 году Rothenberg Ventures покинули несколько ключевых сотрудников, включая генерального менеджера Джеймса Тейлора, финансового директора Тома Липа и инвестпартнёра Фрэна Хаузера.

Тогда один из бывших сотрудников рассказал, что Ротенберг тратит деньги «на бессмысленные и не соответствующие целям и задачам компании приобретения», например на гоночный автомобиль, аренду стадиона AT&T Park или съёмку клипа Coldplay. Так основатель фонда хотел прославиться среди коллег, отметил один из источников издания.

В августе 2018 года SEC официально обвинила Ротенберга в присвоении $7 млн, принадлежащих инвесторам. Тогда стороны пришли к соглашению — Ротенберг не признал вину, но ушёл в отставку и обязался не заниматься брокерским и инвестиционным консультирование в течение пяти лет.

После этого Ротенберг получил ещё несколько исков, в том числе от Transcend VR и от бывшего финансового директора Дэвида Хейз (David Haase).