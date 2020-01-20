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Техника
Лиана Липанова
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Американский инвестор заплатит $31 млн за растрату фонда на аренду стадиона, съёмку клипа Coldplay и другие развлечения Материал редакции

SEC утверждает, что Ротенберг завышал суммы своих гонораров и подделывал бухгалтерские записи.

6 комментариев
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Суд обязал американского инвестора Майка Ротенберга выплатить $31,5 млн за растрату средств партнёров на аренду стадионов, съёмку клипа Coldplay и другие развлечения. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на решение суда.

Иск к Ротенбергу подала Комиссия по биржам и ценным бумагам США (SEC). Суд встал на сторону регулятора и обязал ответчика выплатить $18,8 млн инвесторам, $9 млн неустойки и $3,7 млн в виде процентов.

Майк Ротенберг основал Rothenberg Ventures в 2012 году. Фонд специализировался на инвестициях в проекты в сфере виртуальной реальности. В 2016 году Rothenberg Ventures покинули несколько ключевых сотрудников, включая генерального менеджера Джеймса Тейлора, финансового директора Тома Липа и инвестпартнёра Фрэна Хаузера.

Тогда один из бывших сотрудников рассказал, что Ротенберг тратит деньги «на бессмысленные и не соответствующие целям и задачам компании приобретения», например на гоночный автомобиль, аренду стадиона AT&T Park или съёмку клипа Coldplay. Так основатель фонда хотел прославиться среди коллег, отметил один из источников издания.

В августе 2018 года SEC официально обвинила Ротенберга в присвоении $7 млн, принадлежащих инвесторам. Тогда стороны пришли к соглашению — Ротенберг не признал вину, но ушёл в отставку и обязался не заниматься брокерским и инвестиционным консультирование в течение пяти лет.

После этого Ротенберг получил ещё несколько исков, в том числе от Transcend VR и от бывшего финансового директора Дэвида Хейз (David Haase).

После экспертизы, проведённой совместно с бухгалтерской фирмой Deloitte, SEC снова обвинила Ротенберга в растрате средств инвесторов — теперь речь шла о $18,8 млн. Регулятор утверждает, что Ротенберг завышал суммы своих гонораров и вносил изменения в бухгалтерские записи, чтобы скрыть своё мошенничество.

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6 комментариев
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Konstantin Voronov

2

Ротенберг? Хм, с такой фамилией нельзя быть виновным

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Kirill Kudryavtsev

0

Фамилия Ротенберг, распил бабла..

Совпадение? Не думаю.

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Михаэль Дамуцци

0

Могли бы учесть в качестве смягчающего, что клип ничего такой.

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Konstantin Voronov

Михаэль
0

Одна фамилия чего стоит

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Yuriy Mikaelyan

0

в статье не сказано важное: каким образом Ротенберг развлекался, арендовав стадион AT&T Park?

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Andrew Simon

0

Не могу понять - это Майк Оливер Роттенберг, или таки нет?

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