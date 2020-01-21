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Техника
Виктория Сафронова
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Исследование: в 2019 году рынок подержанных смартфонов в России вырос на 17% — до 35 млрд рублей Материал редакции

Рост вторичного рынка поддерживают в том числе программы trade-in.

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Объём вторичного рынка смартфонов в России по итогам 2019 года вырос до 7 млн устройств (на 8% больше, чем годом ранее) и составил 35 млрд рублей (+17%). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании SmartPrice, которая продает восстановленную электронику.

В 2019 году по программам trade-in в России сдали 650 тысяч устройств, подсчитали в SmartPrice. По словам гендиректора компании Владислава Овчинникова, сейчас россияне потенциально готовы сдать около 40 млн устройств, однако для этого не хватает инфраструктуры по обмену: ритейлеров, принимающих технику в trade-in, и большого ассортимента принимаемых устройств.

Рост продажи смартфонов через программы trade-in стимулирует первичный рынок и помогает продавать более дорогие устройства, в то время как на вторичном рынке запуск программ приводит к снижению цен, считают опрошенные изданием ритейлеры.

​«Коммерсантъ»

#новости #смартфоны

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Ярослав Невский

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Народ беднеет, милорд.

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