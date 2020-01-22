Google дополнила проект «Цифровое благополучие» приложением Envelope и двумя «живыми» обоями — Activity Bubbles и Screen Stopwatch.

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Приложение превращает телефон в чёрно-белую «звонилку», в которой запускается только номеронабиратель и камера. Его уникальность в том, что для работы приложения нужно распечатать предоставленный Google PDF-чертеж конверта, собрать его и упаковать телефон (сейчас поддерживается только Pixel 3a).

В конверте есть прорези для портов и объектива камеры, а также напечатанные кнопки номеронабирателя и запуска камеры. Google предполагает, что конверт поможет сохранить основные функции (звонки и камера), но при этом вызванные неудобства помогут снизить время использования смартфона в течение дня.

«Идея в том, чтобы продержаться как можно дольше, прежде чем вскрыть конверт», — заявили в компании. Как только пользователь вытащит устройство, приложение сообщит время использования за день.

Каждый раз, когда пользователь разблокирует устройство, приложение начинает надувать пузырь на обоях. Чем дольше телефон активен, тем больше будет пузырь — он перестает расти когда телефон снова заблокируется. В конце дня пользователь получает абстрактный узор из пузырьков в качестве обоев.