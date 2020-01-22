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Техника
Евгений Делюкин
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Google выпустила сервис для снижения зависимости от смартфона Envelope — он работает после упаковки телефона в конверт Материал редакции

Google дополнила проект «Цифровое благополучие» приложением Envelope и двумя «живыми» обоями — Activity Bubbles и Screen Stopwatch.

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Envelope

Приложение превращает телефон в чёрно-белую «звонилку», в которой запускается только номеронабиратель и камера. Его уникальность в том, что для работы приложения нужно распечатать предоставленный Google PDF-чертеж конверта, собрать его и упаковать телефон (сейчас поддерживается только Pixel 3a).

В конверте есть прорези для портов и объектива камеры, а также напечатанные кнопки номеронабирателя и запуска камеры. Google предполагает, что конверт поможет сохранить основные функции (звонки и камера), но при этом вызванные неудобства помогут снизить время использования смартфона в течение дня.

«Идея в том, чтобы продержаться как можно дольше, прежде чем вскрыть конверт», — заявили в компании. Как только пользователь вытащит устройство, приложение сообщит время использования за день.

Activity Bubbles

Каждый раз, когда пользователь разблокирует устройство, приложение начинает надувать пузырь на обоях. Чем дольше телефон активен, тем больше будет пузырь — он перестает расти когда телефон снова заблокируется. В конце дня пользователь получает абстрактный узор из пузырьков в качестве обоев.

Screen Stopwatch

Как и Activity Bubbles — это «живые» обои, которые отслеживают использование смартфона в реальном времени. Они выводят на экран секундомер, который активируется каждый раз после разблокировки смартфона и подсчитывает, сколько времени за день используется устройство.

#новость #google

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