СМИ сообщили, что Huawei выпустит AR-шлем вдвое легче и дешевле Apple Vision Pro, но данные могут оказаться выдумкой Статьи редакции
Сама компания комментариев не давала.
- О «новых» деталях разработки шлема китайской Huawei рассказали Huawei Central, Gizmochina, IT Home и другие со ссылкой на бывшего директора по маркетингу и продажам Meizu и основателя Numiao Technology Ли Нана.
- В одной из крупнейших в Китае соцсетей Weibo он написал, что устройство от Huawei может быть оснащено чипами собственного производства и micro-OLED-дисплеем с разрешением 4К от Sony. Последняя, по словам автора, сможет поставить элементы через полгода. Функции для вывода изображения глаз на внешний дисплей якобы не будет.
- Управление сделают жестовым, а вес продукта может составить 350 г. Примерная цена за такую гарнитуру — 15 тысяч юаней (около $2100 или 192 тысячи рублей по курсу на 10 февраля 2024 года). Для сравнения: вес устройства от Apple оценивают в 590-650 г, а стоит оно $3499-3899.
- В начале февраля 2024 года 9to5Mac сообщало, что у Huawei с 2019 года зарегистрирован товарный знак Vision Pro, из-за чего Apple — в теории — может столкнуться с необходимостью переименовать своё устройство для китайского рынка. Но знак Vision Pro, судя по документам, компания оформила не только для гарнитуры, но и для телевизоров, радиоустройств и других технологий. И это не значит, что она готовится выпустить аналог Apple Vision Pro в ближайшее время.
- Какое отношение Ли Нан имеет к Huawei — издания не уточняют. В своём сообщении он также озаглавливает список деталей «видением», а в конце пишет: «Huawei, всё в ваших руках! Это ваш шанс». Обе детали указывают на то, что он лишь рассуждает о том, что Huawei могла бы сделать, чтобы дать рынку более удобное и доступное устройство. К схожему выводу пришли и несколько читателей опубликовавших новость изданий.
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Благо это несложно) Я хз что курили там в эппл, после пользования их версией нужно шею лечить у мануальщика)
я так понимаю, вы тестировали apple vision pro? и как оно?
650 грамм, таскать на голове без последствий не останется, я даже свои студийные наушники после нескольких часов работы снимаю с облегчением, а за несколько лет работы заработал проблемы с шеей, приходится обходится простыми. Габариты в эплов это очень серьезная проблема, пока этот апарат в том виде в котором он продается, неоправданно дорогой и с автономностью у него большие проблемы. Хоть и функционал крайне интересен, однако в итоге воспринимается как демонстрационный вариант, я бы взял аппарат лет через 5, когда будут доработаны все недостатки
а какой марки у вас студийные уши? (интересно)
В Окулус 2 тоже не вариант оказалось работать
Посмотрел обзор вилсы, ну и технические характеристики в открытом доступе)
Пишут, что у шлема Huawei будут внешние батареи. Объясните пожалуйста, что это значит - батарейки будут в кармане лежать?
Да хватит того, чтобы они были меньшей емкости и веса, быстро переподключил новую и погнал дальше работать
Понял, спасибо!
В рюкзачке, потому что не каждая шея их выдержит.
Внешние батареи как у Apple? Читеры, что Huawei, что Apple.
Появление аналога от Huawei почти наверняка будет. У них и по качеству устройства очень редко когда уступали Купертиновским.
По сути это ключевая компания, которая заставила вспотеть Apple до такой степени, что её пришлось прижать санкциями.
хуавей прижали не за консьюмер рынок, а телеком.
хуавей в своих презах сравнивал себя с эпплом, а эппл - нет
Конечно сделают и вдове легче и в 3 раза дешевле, вопрос лишь к какому году, в этом шанс ноль , к 2050 - 100% . А можно выпустить аналог квеста , который у них вообщем-то уже есть за 500$ и отрапортовать о победе над эплом, только даже близко будет не тот класс устройства по технологиям и софту
Чем ответит Р-ФОН???
Говорят, что российский движок Nau Engine получит поддержку технологий расширенной реальности. Будет супер, если это тоже не останется обещанием.
JUST DO IT!
Пока эпл будут готовить 2 версии не удивлюсь что китайцы в три раза обойдут их...
Чем хуже окулус? Объясните неучу🤥 окулус лет 10 назад вышел, легкий, портативный.
управлять пальцами можно? какой dpi на глаз?
Управлять только джойстики. Не знаю про dpi, вроде норм для глаз. Лежит, вообще не пользуюсь, посути из за хайпа купил
звучит как - жигули тоже норм машина.Лежит, вообще не пользуюсь,
кино в самолете не посмотреть?
Да можно смотреть кстати, хорошая идея. Один в кинотеатре сидишь, никто не давит со всех сторон
разве у хуавея есть своя фабрика и экспертиза, чтобы сделать аналог m2 и r1?
Вчера писали что китайцы воруют схемы у apple. Да и китайцы вроде все гаджеты в мире делают, экспертизы должно быть огого
им нужно не эппл воровать, а asml