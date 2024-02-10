«Умные» браслеты: как работают, что измеряют и можно ли им

Фитнес-браслеты в 2021 году не только считают шаги и калории, но и мониторят сон, измеряют давление и даже уровень стресса. Но некоторые исследователи сомневаются, стоит ли доверять им своё здоровье.