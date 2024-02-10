Американский регулятор разрешил Samsung включить в Galaxy Watch функцию, которая помогает выявить апноэ во сне Статьи редакции
В США она заработает в третьем квартале 2024 года. Включить её можно будет в приложении Samsung Health Monitor.
- Одобрение выдало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), рассказала Samsung.
- Регулятор в Южной Корее вынес аналогичное решение в октябре 2023 года. Там обновление ещё не выпустили, но собирались сделать это «в начале 2024 года». В обеих странах опробовать опцию смогут только пользователи старше 22 лет.
- Апноэ — расстройство, для которого характерны перерывы дыхания во сне. Компания заявляет, что датчики в «умных» часах смогут «выявить признаки» апноэ умеренной и даже тяжёлой степени у тех, кому такой диагноз не ставили. Так, человек сможет обратиться к врачу и «снизить риск возникновения осложнений».
- Пользователю придётся надеть Galaxy Watch на время сна, запустить мониторинг дважды в течение десяти дней и в обоих случаях поспать хотя бы по четыре часа. Одним из признаков возможного апноэ, вероятно, станет уровень кислорода в крови, отмечает The Verge, — при остановках дыхания он падает.
- По данным Bloomberg, Apple тоже работает над функциями обнаружения апноэ в Apple Watch, но одобрения от FDA она пока не получала.
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Для использования в России не хватало лишь одобрения от Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)? 🙃
Я когда летаю во сне, всегда задерживаю дыхание, иначе разобьюсь.