Разработчик роботов-официантов Bear Robotics привлёк $32 млн от группы инвесторов во главе с SoftBank
Материал редакции
Робот Penny уже тестируется в нескольких ресторанах.
Калифорнийский стартап Bear Robotics, разработавший роботов-официантов, привлёк $32 млн от группы инвесторов во главе с SoftBank, пишет The Spoon. Среди других инвесторов раунда А — LINE Ventures, Lotte Group, Vela Partners, DSC и Smilegate.
Стартап основан в 2017 году. Среди его продуктов — робот Penny, созданный для обслуживания посетителей. Он весит 33 кг, может работать до 12 часов без подзарядки, перемещать грузы до 30 кг и воспроизводить звук.
Как пишет TechCrunch, у компании пока не налажено массовое производство, но робот уже тестируется в нескольких ресторанах и казино. В будущем компания хочет протестировать роботов и в домах престарелых.
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