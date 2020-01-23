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Техника
Татьяна Боброва
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Разработчик роботов-официантов Bear Robotics привлёк $32 млн от группы инвесторов во главе с SoftBank Материал редакции

Робот Penny уже тестируется в нескольких ресторанах.

  • Калифорнийский стартап Bear Robotics, разработавший роботов-официантов, привлёк $32 млн от группы инвесторов во главе с SoftBank, пишет The Spoon. Среди других инвесторов раунда А — LINE Ventures, Lotte Group, Vela Partners, DSC и Smilegate.
  • Стартап основан в 2017 году. Среди его продуктов — робот Penny, созданный для обслуживания посетителей. Он весит 33 кг, может работать до 12 часов без подзарядки, перемещать грузы до 30 кг и воспроизводить звук.
  • Как пишет TechCrunch, у компании пока не налажено массовое производство, но робот уже тестируется в нескольких ресторанах и казино. В будущем компания хочет протестировать роботов и в домах престарелых.
Bear Robotics

#новость #инвестиции

Техника
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2 комментария
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Антон Гранд

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СофтБанк хочет как тогда: «С Яху». Но пузыри доткомов лопнули и 8000% годовых уже не будет Масоёси, не будет.

Отдай лучше нам, ребятам с VC, мы найдём применение им.

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Алексей Доронин

Антон
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Директор СофтБанк создавая крупнейший фонд в мире говорил, что хочет приблизить сингулярность, а на практике инвестирует в какую-то устаревшую дичь

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