Техника
Евгения Евсеева

Продавцы техники выступили против включения смартфонов и ноутбуков в эксперимент по маркировке электроники Статьи редакции

Он начался в декабре 2023-го и изначально эти устройства не включал.

  • Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, объединяет Huawei, LG, Philips, «М.Видео-Эльдорадо», Honor, restore: — всего 40 компаний) направила в Минпромторг письмо, в котором высказалась против введения маркировки для смартфонов, ноутбуков и телефонов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
  • В РАТЭК отметили, что рынок электроники в России — «достаточно легальный», около 70% продают федеральные и региональные торговые сети, поэтому «противодействие незаконному обороту указанной продукции не может быть основанием для введения маркировки».
  • Источник «Ъ», принимавший участие в совещаниях Минпромторга, что «одна из крупнейших сетей посредством РАТЭК давно пытается противодействовать инициативам по отслеживанию рынка смартфонов и ноутбуков». И «столь активное противодействие» может говорить «о возможном наличии серых схем поставок и боязни того, что они будут раскрыты», утверждает собеседник издания.
  • В Минпромторге сказали, что письмо не получали. В январе 2024 года ведомство опубликовало проект изменений в постановление о маркировке, в него добавили смартфоны и ноутбуки. Если поправки примут, тесты по их маркировке могут начаться уже 29 февраля.
  • Протестировать маркировку электроники планировали ещё в 2022 году. Тогда РАТЭК тоже выступало против, позже список техники для маркировки сократили, убрав смартфоны и ноутбуки.
  • Затем правительство объявило новые даты эксперимента: он начался 1 декабря 2023 года и продлится по 28 февраля 2025-го. В список товаров, подлежащих маркировке, вошли розетки, соединители и контактные элементы для проводов и кабелей, лампы, приборы освещения или визуальной сигнализации, фонари, прожекторы и другое.
  • В Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки) сообщили «Ъ», что маркировка нужна для исключения «серых схем» поставок, с которых не уплачивают налоги и сборы и которые могут привести к «продаже некачественных и небезопасных товаров». В эксперименте участвуют 40 компаний.
  • Опрошенные газетой российские производители электроники поддержали идею маркировки. Так, президент «Аквариуса» Владимир Степнов сказал, что она «создаёт возможность контроля и борьбы с контрафактом».

#новости #маркировка

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32 комментария
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 Сергей И

Все мечтают аквариус подделывать (картонный корпус с комплектующими из первой десятки самых дешёвых с АлиЭкспресс). Срочно вводим новый сбор в копилку Усманова и пр.

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Dmitrii Alekseevich

Не очень понятно как вяжется параллельный импорт и маркировка. Кто, что и на каком этапе будет маркировать? Ну и конечно хотелось бы понять что получить потребитель, кроме очередного подорожания

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Денис Фоминов

вово, теже кроссовки брал последние годы промаркированный асикс, сейчас весь асик только параллельный импорт. И смысл от маркировки?

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Pavel SS

кроме подорожания, потребитель получит возможность тратить свое время, на сканирование этикеток приложением ЧЗ и возможность порадоваться, когда приложение покажет, что покупатель отскаировал упаковку от товара, в которой ранее лежал оригинал, но в процессе доставки содержимое подменили. Но это же не важно, главное, верить приложению ЧЗ, оно врать не может.

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Бабунов В.

Согласен, как будто это взаимоисключающие вещи

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Борис Еремихин

"Так, президент «Аквариуса» Владимир Степнов сказал, что она «создаёт возможность контроля и борьбы с контрафактом»"- президент чего простите? Они думают этот ноу нейм кто то подделывать захочет?

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Какер Тарлсон

Аквариумы, емкости такие для рыб. Не знаю, зачем их подделывать, но не станут же зря переживать. Стекло или герметик не качественные, или лампы некачественные и опаляют гупиям чешую

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Egor Ka

Аквариумами торгует господин

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Миио проходил

Маркировка тоже денег стоит, обслуживание системы....

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Буквоед

Это всё давно ложится на плечи ритейла. Доброе утро.

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Alexey Yurganov

А потом на чьи плечи?

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Dmitrii Alekseevich

Об этом история тактично умалчивает

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Волкопан Вализийский

Ну как это умалчивает, конечный плательщик это покупатель.

В целом конечно с маркировкой можно свыкнуться, но не вижу смысла маркировать те товары, что произведены не у нас.
Не было же контроля на производстве, вот и гарантировать качество нельзя.
А только для прослеживания логистики это делать, имхо, бред.
Поэтому все как обычно, обдирают бизнес, бизнес обдирает людей.
В целом нечего нового, без работы не останемся)))

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Невероятный Блондин
маркировка нужна для исключения «серых схем» поставок

Удар в псину

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Asf

Джабе нужно больше золота=/

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Андрей Вечерний
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Евгений Широков
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Дмитрий Калюк

а теперь давайте откроем озон или ВБ, сколько там паленой техники ??? все сразу забыли ??? Самое главное обосрать инициативу, а потом опять все дружно ныть, что опять паленые наушники прислали

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КакЦапля

Честный знак ввели и хули толку? От пали и подделок это не спасает.

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джекичян
сколько там паленой техники ???

Сколько?

И чтоб два раза не вставать: если вы по витрине маркетплейса умеете определять палёность техники, то нафига её покупать?

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Alex Melnikoff

что б побарагозить

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Airtemium

больше скрытых налогов богу налогов

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Barabas77

не работает закон о потребителях, машины только с допами, брак хрен вернешь, б/у всучают в магазинах электроники и т.д.
Продавцы маркетплейсов тоже безправные как и работники маркетплейсов и такси

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Русик Чебот

Не помню, чтобы я с некачественной техникой сталкивался. был один раз, но и брал на горбушке)

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debil
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Виталий Кузнецов

Честному человеку скрывать нечего
А вообще скоро все будет с маркировкой, в роддомах можно маркировку добавить, интересно получится

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КакЦапля

Маркировку и повестку сразу

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Alex Melnikoff
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Griby Lenina

Согласен, это очень удобно. Никаких серых схем, все посчитаны и учтены.
На границах мигрантов маркируешь, своих граждан в роддоме.
Далее все современные блага делаешь по маркировке: покупки в магазине, выход в интернет, управление автомобилем и т.п.
Если человек нарушил закон, не нужна милиция, суды, тюрьмы — огромная экономия. Просто отключаешь услуги по его маркировке и всё, приплыл Чапаев.

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Сергей С.

Это уже все забыли, что с этих девайсов мы Михалкову 1% заносим, а с 2025 года ещё и утильсбор введут.

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Хамитов Ильшат

Инициатива только лишь для сбора дополнительных денег. Красивая схема, создается закон, под него узкое ТЗ выполнимое только тому кто и делал закон. После этого собираются сборы в частную компанию из тех кто олигарх. Копейки со сборов уходят в налоги. Законно по идее

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Ульяна Ross

Смешно. Продаванов спросить забыли

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