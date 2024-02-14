Продавцы техники выступили против включения смартфонов и ноутбуков в эксперимент по маркировке электроники Статьи редакции
Он начался в декабре 2023-го и изначально эти устройства не включал.
- Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, объединяет Huawei, LG, Philips, «М.Видео-Эльдорадо», Honor, restore: — всего 40 компаний) направила в Минпромторг письмо, в котором высказалась против введения маркировки для смартфонов, ноутбуков и телефонов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
- В РАТЭК отметили, что рынок электроники в России — «достаточно легальный», около 70% продают федеральные и региональные торговые сети, поэтому «противодействие незаконному обороту указанной продукции не может быть основанием для введения маркировки».
- Источник «Ъ», принимавший участие в совещаниях Минпромторга, что «одна из крупнейших сетей посредством РАТЭК давно пытается противодействовать инициативам по отслеживанию рынка смартфонов и ноутбуков». И «столь активное противодействие» может говорить «о возможном наличии серых схем поставок и боязни того, что они будут раскрыты», утверждает собеседник издания.
- В Минпромторге сказали, что письмо не получали. В январе 2024 года ведомство опубликовало проект изменений в постановление о маркировке, в него добавили смартфоны и ноутбуки. Если поправки примут, тесты по их маркировке могут начаться уже 29 февраля.
- Протестировать маркировку электроники планировали ещё в 2022 году. Тогда РАТЭК тоже выступало против, позже список техники для маркировки сократили, убрав смартфоны и ноутбуки.
- Затем правительство объявило новые даты эксперимента: он начался 1 декабря 2023 года и продлится по 28 февраля 2025-го. В список товаров, подлежащих маркировке, вошли розетки, соединители и контактные элементы для проводов и кабелей, лампы, приборы освещения или визуальной сигнализации, фонари, прожекторы и другое.
- В Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки) сообщили «Ъ», что маркировка нужна для исключения «серых схем» поставок, с которых не уплачивают налоги и сборы и которые могут привести к «продаже некачественных и небезопасных товаров». В эксперименте участвуют 40 компаний.
- Опрошенные газетой российские производители электроники поддержали идею маркировки. Так, президент «Аквариуса» Владимир Степнов сказал, что она «создаёт возможность контроля и борьбы с контрафактом».
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Все мечтают аквариус подделывать (картонный корпус с комплектующими из первой десятки самых дешёвых с АлиЭкспресс). Срочно вводим новый сбор в копилку Усманова и пр.
Не очень понятно как вяжется параллельный импорт и маркировка. Кто, что и на каком этапе будет маркировать? Ну и конечно хотелось бы понять что получить потребитель, кроме очередного подорожания
вово, теже кроссовки брал последние годы промаркированный асикс, сейчас весь асик только параллельный импорт. И смысл от маркировки?
кроме подорожания, потребитель получит возможность тратить свое время, на сканирование этикеток приложением ЧЗ и возможность порадоваться, когда приложение покажет, что покупатель отскаировал упаковку от товара, в которой ранее лежал оригинал, но в процессе доставки содержимое подменили. Но это же не важно, главное, верить приложению ЧЗ, оно врать не может.
Согласен, как будто это взаимоисключающие вещи
"Так, президент «Аквариуса» Владимир Степнов сказал, что она «создаёт возможность контроля и борьбы с контрафактом»"- президент чего простите? Они думают этот ноу нейм кто то подделывать захочет?
Аквариумы, емкости такие для рыб. Не знаю, зачем их подделывать, но не станут же зря переживать. Стекло или герметик не качественные, или лампы некачественные и опаляют гупиям чешую
Аквариумами торгует господин
Маркировка тоже денег стоит, обслуживание системы....
Это всё давно ложится на плечи ритейла. Доброе утро.
А потом на чьи плечи?
Об этом история тактично умалчивает
Ну как это умалчивает, конечный плательщик это покупатель.
В целом конечно с маркировкой можно свыкнуться, но не вижу смысла маркировать те товары, что произведены не у нас.
Не было же контроля на производстве, вот и гарантировать качество нельзя.
А только для прослеживания логистики это делать, имхо, бред.
Поэтому все как обычно, обдирают бизнес, бизнес обдирает людей.
В целом нечего нового, без работы не останемся)))
Удар в псину
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Джабе нужно больше золота=/
а теперь давайте откроем озон или ВБ, сколько там паленой техники ??? все сразу забыли ??? Самое главное обосрать инициативу, а потом опять все дружно ныть, что опять паленые наушники прислали
Честный знак ввели и хули толку? От пали и подделок это не спасает.
Сколько?
И чтоб два раза не вставать: если вы по витрине маркетплейса умеете определять палёность техники, то нафига её покупать?
что б побарагозить
больше скрытых налогов богу налогов
не работает закон о потребителях, машины только с допами, брак хрен вернешь, б/у всучают в магазинах электроники и т.д.
Продавцы маркетплейсов тоже безправные как и работники маркетплейсов и такси
Не помню, чтобы я с некачественной техникой сталкивался. был один раз, но и брал на горбушке)
Честному человеку скрывать нечего
А вообще скоро все будет с маркировкой, в роддомах можно маркировку добавить, интересно получится
Маркировку и повестку сразу
Согласен, это очень удобно. Никаких серых схем, все посчитаны и учтены.
На границах мигрантов маркируешь, своих граждан в роддоме.
Далее все современные блага делаешь по маркировке: покупки в магазине, выход в интернет, управление автомобилем и т.п.
Если человек нарушил закон, не нужна милиция, суды, тюрьмы — огромная экономия. Просто отключаешь услуги по его маркировке и всё, приплыл Чапаев.
Это уже все забыли, что с этих девайсов мы Михалкову 1% заносим, а с 2025 года ещё и утильсбор введут.
Инициатива только лишь для сбора дополнительных денег. Красивая схема, создается закон, под него узкое ТЗ выполнимое только тому кто и делал закон. После этого собираются сборы в частную компанию из тех кто олигарх. Копейки со сборов уходят в налоги. Законно по идее
Смешно. Продаванов спросить забыли