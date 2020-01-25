Должна быть некоторая прозрачность вокруг устаревания устройств. Нужно придумать, для чего можно использовать эти устройства, если они не могут быть постоянно подключены к интернету.

Я думаю, что производители должны нести ответственность за то, чтобы у них был план действий, а не просто создание устройств-зомби.