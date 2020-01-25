Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Техника
Евгений Делюкин
75

«Вы больше не владеете вещами, которые покупаете»: Vice о том, как производители искусственно состаривают устройства Материал редакции

Почему желание Sonos перевести пользователей на новые аудиосистемы может ударить по экологии и безопасности данных.

0 Обсудить
В закладки

Перевод колонки Vice.

В современную интернет-эпоху всё очевиднее факт, что потребители больше не владеют купленными вещами. Вместо этого мы тратим большие деньги на продукты, которые могут легко потерять функции или, что ещё хуже, — перестать работать исключительно по прихоти производителя. Например:

  • Хабы управления «умным» домом за $300 Revolv перестали работать после того, как производителя купила Google.
  • Sony отключала функциональность игровой консоли PlayStation 3 после продажи.
  • Без объяснения причин прекращается доступ к купленным электронным книгам и цифровым копиям фильмов.
  • Принтеры перестают печатать без платной подписки на чернила.

Последний пример — компания Sonos, которая 22 января объявила клиентам по почте, что с мая 2020 года перестанет поддерживать «устаревшие» звуковые системы: они не будут получать обновления безопасности и программного обеспечения.

«Устаревшие продукты были представлены в период между 2005 и 2011 годами. Учитывая возраст технологии, они не имеют достаточно памяти или вычислительной мощности для поддержки будущих инноваций», — говорится в электронном письме Sonos.

При этом «умные» колонки всё ещё работали, а пользователи, выложившие за них сотни и тысячи долларов, восприняли новость негативно.

Mats B. Pettersen @matsbpe
I've been "investing" in @Sonos since 2007. Now they want to cripple my WHOLE Sonos ecosystem and obsolete the rest of my devices!

Do they really think a few years later I will now buy a whole new £3000+ system from them again?

Absolutely NOT! Never again!

#boycottSonos https://t.co/wX7DCd0fsX

В своём блоге Sonos заявляет, что у владельцев устаревшего оборудования есть два варианта: они могут продолжать пользоваться продуктами, понимая, что больше не получат новых функций, исправления ошибок или обновлений.

Или же trade up старых устройств с получением 30% скидки на покупку новой аудиосистемы Sonos.

Первый вариант потенциально может создавать клиентам проблемы с безопасностью, так как устройства интернета вещей регулярно взламывают. В октябре 2019 года Sonos запустила программу trade up, но в январе 2020 года компанию обвинили в расточительности из-за условий соглашения.

Пользователи старых аудиосистем могут активировать услугу trade up и мгновенно получить скидку в 30%, но при этом на старом устройстве автоматически запускается 21-дневный обратный отсчёт для перехода в «режим переработки».

В этом режиме не только стираются данные пользователя — устройство отключается и становится полностью неработоспособным. Затем пользователь должен самостоятельно отнести устройство в пункт переработки или отправить его в Sonos.

Sonos не разрешает повторно активировать или продавать продукты, в которых запущен «режим переработки». Это делает практически бесполезной программу trade up, которая была создана с целью минимизировать воздействие на окружающую среду.

Hypebeast

Решение Sonos оставить покупателям два невыгодных варианта символизирует всю технологическую индустрию, в которой безопасность, устойчивое развитие и права потребителей остаются на заднем плане, считает эксперт Натан Проктор. Он руководит кампанией «Право на ремонт» организации Public Interest Research Group, которая призывает ремонтировать устройства, а не утилизировать.

«Эта проблема становится эпидемией», — сказал Проктор, отметив, что миллионы неподдерживаемых и устаревших устройств, подключённых к интернету, создают серьёзные риски безопасности в сфере интернета вещей, тогда как эту индустрию и так критикуют за недостаточную конфиденциальность и безопасность данных пользователей.

По словам Проктора, принудительное устаревание не только побуждает людей отказываться от хорошей и рабочей техники, но и создает её «срок годности», о котором потребителей не предупреждают во время покупки.

Должна быть некоторая прозрачность вокруг устаревания устройств. Нужно придумать, для чего можно использовать эти устройства, если они не могут быть постоянно подключены к интернету.

Я думаю, что производители должны нести ответственность за то, чтобы у них был план действий, а не просто создание устройств-зомби.

Натан Проктор

Некоторые компании разрабатывают специальные сервисы для переквалифицирования устаревших устройств. Так, в 2017 году Samsung совместно с iFixit запустила инициативу Galaxy Upcycling, в которой предложила разработчикам использовать старые устройства в сторонних задачах, например, создании майнинг-фермы или игровых аркадных автоматов.

А уже несуществующий производитель «умных» часов Pebble выпустил исходный код прошивки, чтобы привлечь сообщество разработчиков и подарить старым часам вторую жизнь.

​Переработка iPhone Apple

Но большинство компаний гораздо больше заинтересованы в поднятии интереса и продаже следующей линейки продуктов, чем тратить деньги на то, чтобы старые клиенты остались довольны.

Эти компании просто пренебрегают [старыми покупателями]. Ситуация с Sonos похожа на первый выстрел. Вероятно, будет волна похожих случаев в ближайшие пару лет. И в итоге люди начнут серьёзно переживать из-за этого.

Натан Проктор

Эксперты по безопасности, например Брюс Шнайер, давно утверждают, что интернет вещей — это сломанный рынок, который создаёт как видимое, так и «невидимое» загрязнение.

Например, устаревшая «умная» камера может быть взломана и задействована во время распределённой атаки на популярный сервис. И когда-нибудь атака будет достаточно серьёзной, чтобы общественность обратила внимание на эту угрозу, считает Шнайер.

До этого момента разрозненные организации пытаются сформировать принципы устойчивости, безопасности и конфиденциальности пользователей.

Например, ежемесячный журнал Consumer Reports с обзорами продуктов работает над открытым стандартом, который будет включать в себя оценку безопасности и конфиденциальности. Это может помочь покупателям избежать недобросовестных производителей, прежде чем подключать к интернету новое устройство.

В целом большинство компаний и правительств остаются безразличными к этой угрозе. Но пока у людей ещё есть шанс придумать систему, которая поможет не причинить огромного урона планете в обмен на одноразовые вещи, считает Проктор.

#sonos #переработка

Техника
Подписан
Отписаться
Google выпустила сервис для снижения зависимости от смартфона Envelope — он работает после упаковки телефона в конверт
Google дополнила проект «Цифровое благополучие» приложением Envelope и двумя «живыми» обоями — Activity Bubbles и Screen Stopwatch.
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Евгений Делюкин", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0435\u0440\u0435\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0430","sonos"], "comments": 0, "likes": 1, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 103088, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 25 Jan 2020 13:03:47 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Новые вакансии в Synergetic
Менеджер по работе с социальн…
Москва
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 103088, "author_id": 124903, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/103088\/get","add":"\/comments\/103088\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/103088"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199117, "last_count_and_date": null }
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Орта
Подписан
Отписаться
Что можно и нельзя во время китайского нового года
Китайский Новый год приближается и наступит 25 января. Новый год по китайскому календарю отмечает четверть населения пл…
3
X5Tech
Подписан
Отписаться
Бумага больше не в моде
Digital Horizon
Подписан
Отписаться
Как создать одну из крупнейших в России блокчейн-платформ для бизнеса: интервью с сооснователем сервиса Factorin
Андрей Маклин — о том, как стартапу привлечь федеральные торговые сети и за семь месяцев вывести оборот на 7 млрд рубле…
4

Показать еще

Лучшие комментарии
Anton N
за день
А не поздно бронировать столик, когда я уже у дверей ресторана?
«Тинькофф» выпустил брендированные наклейки на двери для ресторанов-партнёров для быстрого заказа столиков в них
Andrew Solovov
за неделю
Ну осталось аналог порнхаба запилить и суверенный можно запускать 
Минэкономики предложило создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Максим Федоров

Человек, который убил SEO

Александр Цай

Не выбрасывайте деньги: обзор…

Sergei Timofeyev

РБК: Mastercard запланировала…

fgdgdfgdfg

РБК: Mastercard запланировала…

Анна Иванова

Как подтвердить аккаунт WeChat?

Уоррен Баффет

Человек, который убил SEO

Ilya Varentsov

Не выбрасывайте деньги: обзор…

Olga RRR

Ошибки, которые не стоит…

Андрей

Не выбрасывайте деньги: обзор…

Антон Курочкин

NovelCoronaVirusBot…

Андрей

Сооснователь Vine запустил…

Александр Жилев

Человек, который убил SEO

Павел Скиннер

Умер бизнес-консультант и автор…

Alexander Klimanskiy

РБК: Mastercard запланировала…

Иван

ОФД может отправить вашим…

Olga RRR

Google пересмотрит дизайн…

Alexander Ivanov

Как мы заработали 1,17 млн…

Mikhail Goncharov

«Теремок» отчитался о росте…

Roman Leonov

Как писать четкие ТЗ…

Mikhail Goncharov

«Теремок» отчитался о росте…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }