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Почему желание Sonos перевести пользователей на новые аудиосистемы может ударить по экологии и безопасности данных.
Перевод колонки Vice.
В современную интернет-эпоху всё очевиднее факт, что потребители больше не владеют купленными вещами. Вместо этого мы тратим большие деньги на продукты, которые могут легко потерять функции или, что ещё хуже, — перестать работать исключительно по прихоти производителя. Например:
Последний пример — компания Sonos, которая 22 января объявила клиентам по почте, что с мая 2020 года перестанет поддерживать «устаревшие» звуковые системы: они не будут получать обновления безопасности и программного обеспечения.
«Устаревшие продукты были представлены в период между 2005 и 2011 годами. Учитывая возраст технологии, они не имеют достаточно памяти или вычислительной мощности для поддержки будущих инноваций», — говорится в электронном письме Sonos.
При этом «умные» колонки всё ещё работали, а пользователи, выложившие за них сотни и тысячи долларов, восприняли новость негативно.
В своём блоге Sonos заявляет, что у владельцев устаревшего оборудования есть два варианта: они могут продолжать пользоваться продуктами, понимая, что больше не получат новых функций, исправления ошибок или обновлений.
Или же trade up старых устройств с получением 30% скидки на покупку новой аудиосистемы Sonos.
Первый вариант потенциально может создавать клиентам проблемы с безопасностью, так как устройства интернета вещей регулярно взламывают. В октябре 2019 года Sonos запустила программу trade up, но в январе 2020 года компанию обвинили в расточительности из-за условий соглашения.
Пользователи старых аудиосистем могут активировать услугу trade up и мгновенно получить скидку в 30%, но при этом на старом устройстве автоматически запускается 21-дневный обратный отсчёт для перехода в «режим переработки».
В этом режиме не только стираются данные пользователя — устройство отключается и становится полностью неработоспособным. Затем пользователь должен самостоятельно отнести устройство в пункт переработки или отправить его в Sonos.
Sonos не разрешает повторно активировать или продавать продукты, в которых запущен «режим переработки». Это делает практически бесполезной программу trade up, которая была создана с целью минимизировать воздействие на окружающую среду.
Решение Sonos оставить покупателям два невыгодных варианта символизирует всю технологическую индустрию, в которой безопасность, устойчивое развитие и права потребителей остаются на заднем плане, считает эксперт Натан Проктор. Он руководит кампанией «Право на ремонт» организации Public Interest Research Group, которая призывает ремонтировать устройства, а не утилизировать.
«Эта проблема становится эпидемией», — сказал Проктор, отметив, что миллионы неподдерживаемых и устаревших устройств, подключённых к интернету, создают серьёзные риски безопасности в сфере интернета вещей, тогда как эту индустрию и так критикуют за недостаточную конфиденциальность и безопасность данных пользователей.
По словам Проктора, принудительное устаревание не только побуждает людей отказываться от хорошей и рабочей техники, но и создает её «срок годности», о котором потребителей не предупреждают во время покупки.
Некоторые компании разрабатывают специальные сервисы для переквалифицирования устаревших устройств. Так, в 2017 году Samsung совместно с iFixit запустила инициативу Galaxy Upcycling, в которой предложила разработчикам использовать старые устройства в сторонних задачах, например, создании майнинг-фермы или игровых аркадных автоматов.
А уже несуществующий производитель «умных» часов Pebble выпустил исходный код прошивки, чтобы привлечь сообщество разработчиков и подарить старым часам вторую жизнь.
Но большинство компаний гораздо больше заинтересованы в поднятии интереса и продаже следующей линейки продуктов, чем тратить деньги на то, чтобы старые клиенты остались довольны.
Эксперты по безопасности, например Брюс Шнайер, давно утверждают, что интернет вещей — это сломанный рынок, который создаёт как видимое, так и «невидимое» загрязнение.
Например, устаревшая «умная» камера может быть взломана и задействована во время распределённой атаки на популярный сервис. И когда-нибудь атака будет достаточно серьёзной, чтобы общественность обратила внимание на эту угрозу, считает Шнайер.
До этого момента разрозненные организации пытаются сформировать принципы устойчивости, безопасности и конфиденциальности пользователей.
Например, ежемесячный журнал Consumer Reports с обзорами продуктов работает над открытым стандартом, который будет включать в себя оценку безопасности и конфиденциальности. Это может помочь покупателям избежать недобросовестных производителей, прежде чем подключать к интернету новое устройство.
В целом большинство компаний и правительств остаются безразличными к этой угрозе. Но пока у людей ещё есть шанс придумать систему, которая поможет не причинить огромного урона планете в обмен на одноразовые вещи, считает Проктор.
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