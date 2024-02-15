Производители электроники предложили ввести баллы локализации за совместимость устройств с российской ОС — «Ъ» Статьи редакции
В частности — смартфонов и планшетов.
- Идею поощрять совместимость с отечественной ОС из реестра Минцифры высказала ассоциация производителей вычислительной техники, куда входят Yadro, «Аквариус», «Байтэрг» и другие, пишет «Ъ» со ссылкой на источники на рынке. В Минпромторге и Минцифры рассказали, что пока не получали обращение.
- В «Базальт СПО» считают идею «разумной». «Это [даст] преимущество тем, кто глубоко погружён в разработку, а не просто собирает устройства на готовой зарубежной платформе или переклеивает шильдики», — заявил глава совета директоров компании.
- Другой собеседник газеты не думает, что один балл изменит ситуацию, так как компаниям для признания телефонов и смартфонов российскими часто не хватает сразу баллов десяти, а не одного. Ещё один отмечает: изначальная задача балльной системы — «стимулировать развитие аппаратной части ИТ-решений», — а совместимость продуктов с ОС с этой целью не связана.
- Свои решения есть, например, у «Ред софт» («Ред ОС М»), Yadro (Kvadra) и «Открытой мобильной платформы» («Аврора»). Над собственной ОС работает и «Аквариус». Некоторые участники рынка допустили, что изменения могут ввести, как раз чтобы «защитить инвестиции» тех, кто вкладывается в разработку нативных систем.
53 показа
111 открытий
Такие существуют где-то, кроме воображения чиновников?
Схема на 146% рабочая: берут андроид и убунту -> меняют лого и обои -> называют отечественными ОСями -> все баллы в кармане -> все устройства автоматически отечественные!
БолгенОС будет фаворитом!