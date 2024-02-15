Техника
Полина Лааксо

Производители электроники предложили ввести баллы локализации за совместимость устройств с российской ОС — «Ъ» Статьи редакции

В частности — смартфонов и планшетов.

  • Идею поощрять совместимость с отечественной ОС из реестра Минцифры высказала ассоциация производителей вычислительной техники, куда входят Yadro, «Аквариус», «Байтэрг» и другие, пишет «Ъ» со ссылкой на источники на рынке. В Минпромторге и Минцифры рассказали, что пока не получали обращение.
  • В «Базальт СПО» считают идею «разумной». «Это [даст] преимущество тем, кто глубоко погружён в разработку, а не просто собирает устройства на готовой зарубежной платформе или переклеивает шильдики», — заявил глава совета директоров компании.
  • Другой собеседник газеты не думает, что один балл изменит ситуацию, так как компаниям для признания телефонов и смартфонов российскими часто не хватает сразу баллов десяти, а не одного. Ещё один отмечает: изначальная задача балльной системы — «стимулировать развитие аппаратной части ИТ-решений», — а совместимость продуктов с ОС с этой целью не связана.
  • Свои решения есть, например, у «Ред софт» («Ред ОС М»), Yadro (Kvadra) и «Открытой мобильной платформы» («Аврора»). Над собственной ОС работает и «Аквариус». Некоторые участники рынка допустили, что изменения могут ввести, как раз чтобы «защитить инвестиции» тех, кто вкладывается в разработку нативных систем.
Техника
Полина Лааксо
CNews узнало, что системный блок из реестра Минпромторга с рекордным баллом за локализацию собран из иностранных деталей Статьи редакции

В ведомстве обещали проверить результаты экспертизы.

Слева — плата Life Tech из ГИСП, справа — плата Onda

#новости #импортозамещение

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Griby Lenina
Это [даст] преимущество тем, кто глубоко погружён в разработку, а не просто собирает устройства на готовой зарубежной платформе или переклеивает шильдики.

Такие существуют где-то, кроме воображения чиновников?

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Вадим Д.

Схема на 146% рабочая: берут андроид и убунту -> меняют лого и обои -> называют отечественными ОСями -> все баллы в кармане -> все устройства автоматически отечественные!

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Andrey Chuguev

БолгенОС будет фаворитом!

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