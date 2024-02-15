Техника
Евгения Евсеева

Не подходит для работы и вызывает головную боль: некоторые владельцы Vision Pro начали возвращать устройство Статьи редакции

Приложений в нём пока мало, а носить неудобно из-за веса.

  • В интернете начали появляться первые сообщения о возврате гарнитуры Apple Vision Pro, пишут The Verge и Insider. Устройство поступило в продажу 2 февраля 2024 года, вернуть его можно было в течение 14 дней после покупки. 16 февраля как раз истекает этот срок для первой волны покупателей.
  • Самая частая причина возврата — дискомфорт при ношении гарнитуры. Пользователи жалуются, что Vision Pro вызывает у них головную боль и укачивание, но Apple с самого начала предупреждала, что при носке у части людей в силу индивидуальных особенностей могут возникать тошнота, слабость и головные боли.
Техника
Полина Лааксо
«iPad для лица»: первые впечатления от шлема Apple Vision Pro за $3499 Статьи редакции

Ими поделились журналисты, которые получили устройство перед стартом продаж в США.

Источник: The Verge
  • Пользователи жалуются в том числе на вес и неудобство ремешков: носить гарнитуру тяжело даже в течение очень короткого времени, что делает её неудобной для использования. Менеджер по продукту The Verge Паркер Ортолани пожаловался, что из-за этого в принципе боялся надевать устройство.
  • У Ортолани также лопнул кровеносный сосуд в глазу. Другой пользователь отметил, что у него появилось покраснение в глазах. При этом сухость, покраснение и усталость глаз при длительной носке VR-гарнитур — проблема, о которой пользователи говорят уже много лет.
  • Другая проблема: неудобство при выполнении рабочих задач. Один пользователь пытался работать в Figma, но при взгляде на экран у него кружилась голова. Другой пожаловался, что во время написания кода у него возникали сложности с фокусировкой, отчего начинала болеть голова.
  • Также у Vision Pro недостаточно большая библиотека приложений, а некоторые файлы не поддерживаются. При этом переключаться на просмотр документов в компьютере или смартфоне очень тяжело: качество изображения недостаточно чёткое, чтобы разглядеть текст на экране. А некоторые действия проще выполнить без гарнитуры: усилия, которые тратятся на запуск программ, просто не стоят того.
  • Если устройство не подходит для работы, а игр и приложений на нём недостаточно, в целом нет причин оставлять гарнитуру у себя, отмечает пользователь на Reddit.
  • Многие из тех, кто возвращают Vision Pro, хотели бы попробовать гарнитуру Apple следующего поколения — если та станет удобнее и дешевле. Причиной возврата они называют отсутствие «фишек», которых нет у других. Другие — что покупали устройство с намерением вернуть. Пока пользователи считают, что в целом гарнитура не подходит для ежедневного использования. Но статистики возвратов пока нет — поэтому невозможно понять, насколько они массовые.
Мнения
Полина Лааксо
Меньше весит, поле обзора шире, стоит в семь раз дешевле: Марк Цукерберг сравнил Quest 3 и Apple Vision Pro Статьи редакции

Глава *Meta уже критиковал шлем Apple после презентации в июне 2023 года. Теперь он его протестировал и поделился мнением в соцсетях.

Видео записано на Quest

#новости #apple #visionpro

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52 комментария
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 Тоже хочу

- Купил девайс: снял анбоксинг
- вернул девайс
Profit

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Олег Юрьевич

Суеты телеграмме навел, мол будете зарабатывать столько же, чтобы покупать Vision Pro и собрал денюжки за курсы)

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Вадим Д.
Приложений в нём пока мало, а носить неудобно из-за веса

Описание больше подходит "инновационным" "отечественным" смартфонам и планшетам.

Будут отсеивать негодных к службе в ВМФ и ВВС.

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Kevin Gebara

Строго и со смыслом. Любимый душнила

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Тоже хочу

Все же США комфортная страна. Не понравился девайс, пошел и вернул. Я тут в рашке купил телефон, потом передумал, через час возвращаюсь в магазин, мол передумал, коробка запечатана, не открывал. В ответ "по законоу элекронику возвращать нельзя".

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Dektor

Роутер запечатанный вернул через 5 дней. Без проблем. От продавца зависит.

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7 комментариев
Михаил Стерлин

Приплетайзинг 80 lvl выглядит так

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Виталий

Технически сложное устройство, епт.

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Leo Uvarov

Если покупать через инторнет, то есть неделя на возврат.

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Zloy Sniper

Наверное вы испачкали коробку дерьмом, когда несли ее.

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Сергей Д.

Да с какой ты рашки ? )) Ты только фантазии тут рассказываешь свои... за гривны или злотые...

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Вася Пражкин

Ключевое тут "вернуть его можно было в течение 14 дней после покупки". Люди просто придумали отмазки для возврата.

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КакЦапля

Шлем же индивидуально для башки пациента делается? Такое вроде нельзя вернуть?

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Andrey Chuguev

Тяжёлый это же хорошо. Для здоровья. :)

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Мистер Блондин

Тяжесть - это хорошо. Тяжесть - это надёжно.
Даже если не выстрелит, таким всегда можно врезать по башке.

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3 комментария
Олег Воронов

Цукерберг ведь говорил, а вы не слушали

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Fred Han

Ну блогеры сейчас конечно поскидывают девайсы, им на 5к можно пол года прожить🤣

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Виталий

Чем громче шкаф, тем громче падает?

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Слегка Придурковатый

За такие бабки могли бы и потерпеть, кек.

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Константин Афанасьев

наоборот, люди, имеющие такие бабки, обычно не терпят

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1 комментарий
Какер Тарлсон

Статистика нужна, а не 5 примеров пользователей. Сколько купили и сколько вернули

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Бот ЦИПсО #66213

Тогда кликбейтной новости не получится.

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1 комментарий
ArtYk.inTrade

У меня от 15 дюймового экрана тошнит особенно когда играю игры. Тошнота это дело индивидуальное.

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Вася Пражкин

Попробуйте играть в другие игры

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3 комментария
КакЦапля

Монитор ламповый?

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iDark Ogr

Bobo vr готовится делать деньги)

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Natural Phobia

Не вкусили инновации

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debil
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Виталий

Естественно неудобно! Др.... ь а чем не видно. А то и того хуже - изображение размыто.

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Гриша Н.

Ух, всех с андроидом сейчас порвало от возможности пообсирать apple

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Павел Шувалов

Ох уж этот Цукерберг, со своими кознями)

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Нейрослав Жепетеев
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Draglodrunchik

как же так, на droider бедняга 20 минут расхваливал совершенство без минусов, даже вес и 2 часа работы всего лишь компромиссы

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Анастасия

Не долго музыка играла) кто-то не успел купить, а кто-то уже возвращает

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Vlad

Сейчас разработчикам из РФ запрещено заливать приложения для Vision Pro. Продажи Vision Pro пока начались только в США, кто-нибудь знает, разработчики из других стран могут заливать для него приложения (скажем, французы) или им тоже запрещено их заливать так как гарнитура в их стране тоже не продается?

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Vlad

Меня тошнит уже когда только вижу цену на Vision Pro, есть у кого такие же симптомы? :-)

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буква Ю

это все равно если бы люди возвращали телевизоры из-за головной боли после того как смотрели бы его весь день

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49 комментариев
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