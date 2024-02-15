Не подходит для работы и вызывает головную боль: некоторые владельцы Vision Pro начали возвращать устройство Статьи редакции
Приложений в нём пока мало, а носить неудобно из-за веса.
- В интернете начали появляться первые сообщения о возврате гарнитуры Apple Vision Pro, пишут The Verge и Insider. Устройство поступило в продажу 2 февраля 2024 года, вернуть его можно было в течение 14 дней после покупки. 16 февраля как раз истекает этот срок для первой волны покупателей.
- Самая частая причина возврата — дискомфорт при ношении гарнитуры. Пользователи жалуются, что Vision Pro вызывает у них головную боль и укачивание, но Apple с самого начала предупреждала, что при носке у части людей в силу индивидуальных особенностей могут возникать тошнота, слабость и головные боли.
- Пользователи жалуются в том числе на вес и неудобство ремешков: носить гарнитуру тяжело даже в течение очень короткого времени, что делает её неудобной для использования. Менеджер по продукту The Verge Паркер Ортолани пожаловался, что из-за этого в принципе боялся надевать устройство.
- У Ортолани также лопнул кровеносный сосуд в глазу. Другой пользователь отметил, что у него появилось покраснение в глазах. При этом сухость, покраснение и усталость глаз при длительной носке VR-гарнитур — проблема, о которой пользователи говорят уже много лет.
- Другая проблема: неудобство при выполнении рабочих задач. Один пользователь пытался работать в Figma, но при взгляде на экран у него кружилась голова. Другой пожаловался, что во время написания кода у него возникали сложности с фокусировкой, отчего начинала болеть голова.
- Также у Vision Pro недостаточно большая библиотека приложений, а некоторые файлы не поддерживаются. При этом переключаться на просмотр документов в компьютере или смартфоне очень тяжело: качество изображения недостаточно чёткое, чтобы разглядеть текст на экране. А некоторые действия проще выполнить без гарнитуры: усилия, которые тратятся на запуск программ, просто не стоят того.
- Если устройство не подходит для работы, а игр и приложений на нём недостаточно, в целом нет причин оставлять гарнитуру у себя, отмечает пользователь на Reddit.
- Многие из тех, кто возвращают Vision Pro, хотели бы попробовать гарнитуру Apple следующего поколения — если та станет удобнее и дешевле. Причиной возврата они называют отсутствие «фишек», которых нет у других. Другие — что покупали устройство с намерением вернуть. Пока пользователи считают, что в целом гарнитура не подходит для ежедневного использования. Но статистики возвратов пока нет — поэтому невозможно понять, насколько они массовые.
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- Купил девайс: снял анбоксинг
- вернул девайс
Profit
Суеты телеграмме навел, мол будете зарабатывать столько же, чтобы покупать Vision Pro и собрал денюжки за курсы)
Описание больше подходит "инновационным" "отечественным" смартфонам и планшетам.
Будут отсеивать негодных к службе в ВМФ и ВВС.
Строго и со смыслом. Любимый душнила
Все же США комфортная страна. Не понравился девайс, пошел и вернул. Я тут в рашке купил телефон, потом передумал, через час возвращаюсь в магазин, мол передумал, коробка запечатана, не открывал. В ответ "по законоу элекронику возвращать нельзя".
Роутер запечатанный вернул через 5 дней. Без проблем. От продавца зависит.
Приплетайзинг 80 lvl выглядит так
Технически сложное устройство, епт.
Если покупать через инторнет, то есть неделя на возврат.
Наверное вы испачкали коробку дерьмом, когда несли ее.
Да с какой ты рашки ? )) Ты только фантазии тут рассказываешь свои... за гривны или злотые...
Ключевое тут "вернуть его можно было в течение 14 дней после покупки". Люди просто придумали отмазки для возврата.
Шлем же индивидуально для башки пациента делается? Такое вроде нельзя вернуть?
Тяжёлый это же хорошо. Для здоровья. :)
Тяжесть - это хорошо. Тяжесть - это надёжно.
Даже если не выстрелит, таким всегда можно врезать по башке.
Цукерберг ведь говорил, а вы не слушали
Ну блогеры сейчас конечно поскидывают девайсы, им на 5к можно пол года прожить🤣
Чем громче шкаф, тем громче падает?
За такие бабки могли бы и потерпеть, кек.
наоборот, люди, имеющие такие бабки, обычно не терпят
Статистика нужна, а не 5 примеров пользователей. Сколько купили и сколько вернули
Тогда кликбейтной новости не получится.
У меня от 15 дюймового экрана тошнит особенно когда играю игры. Тошнота это дело индивидуальное.
Попробуйте играть в другие игры
Монитор ламповый?
Bobo vr готовится делать деньги)
Не вкусили инновации
Естественно неудобно! Др.... ь а чем не видно. А то и того хуже - изображение размыто.
Ух, всех с андроидом сейчас порвало от возможности пообсирать apple
Ох уж этот Цукерберг, со своими кознями)
как же так, на droider бедняга 20 минут расхваливал совершенство без минусов, даже вес и 2 часа работы всего лишь компромиссы
Не долго музыка играла) кто-то не успел купить, а кто-то уже возвращает
Сейчас разработчикам из РФ запрещено заливать приложения для Vision Pro. Продажи Vision Pro пока начались только в США, кто-нибудь знает, разработчики из других стран могут заливать для него приложения (скажем, французы) или им тоже запрещено их заливать так как гарнитура в их стране тоже не продается?
Меня тошнит уже когда только вижу цену на Vision Pro, есть у кого такие же симптомы? :-)
это все равно если бы люди возвращали телевизоры из-за головной боли после того как смотрели бы его весь день