Apple подтвердила, что отключит поддержку веб-приложений в iOS для пользователей из ЕС Статьи редакции
Они будут работать как закладки на рабочем столе — и открываться из браузера.
- 9 февраля 2024 года пользователи заметили, что в бета-версии iOS 17.4 пропала поддержка прогрессивных веб-приложений (PWA). На проблему обратили внимание в организации разработчиков Open Web-Advocacy и 9to5mac. ОС начала показывать уведомление, что веб-приложения «с этого момента будут открываться из браузера по умолчанию».
- 16 февраля Apple обновила информацию для разработчиков и подтвердила — компания официально прекратит поддержку веб-приложений для пользователей из ЕС, заметил The Verge.
- Она объяснила это соответствием закону о цифровых рынках (DMA). По нему пользователи должны иметь возможность скачивать приложения не только из App Store, а разработчики — писать браузеры на собственных движках, а не только с помощью инструментов Apple.
- Apple рассказала, что поддержка веб-приложений основана на её движке WebKit и его архитектуре безопасности. Без него «вредоносные веб-приложения» смогут считывать данные из других PWA, перехватывая доступы к камере, микрофону или геолокации. Браузеры, в свою очередь, смогут устанавливать такие приложения без ведома пользователей.
- Чтобы решить проблему с веб-приложениями, работающими на альтернативных браузерных движках, компании пришлось бы построить «новую архитектуру для интеграции». Создавать её было «непрактично» из-за других изменений, которые Apple вынуждена внести из-за DMA, а также потому, что у веб-приложений «очень низкий уровень использования». Поэтому компания решила их отключить.
- С переходом на iOS 17.4 веб-приложения, которые пользователи добавили на рабочий стол смартфона, будут работать как закладки. Их можно будет как и прежде сохранять на экране, но открываться приложения будут в браузере — а не как потенциально автономные сервисы, отмечает The Verge.
- Пользователи сообщали, что отключение PWA повлияет и на владельцев iPhone из России. Но подтверждения этому нет: Apple утверждает, что изменения коснутся только ЕС.
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Новый слоган Apple: 'Innovating backwards!'
Unnovation 👌🏻
А можно для простых смертных объяснить - что это значит ?))(
Это значит, что этот пролобированный социалистами закон рассчитан больше на популизм среди избирателей, и нихрена не учитывает проблемы безопасности и прочего.
Короче открытие дверей в квартиру сопровождается риском обноса квартиры, и приходится бетонировать спальню, чтобы чужаки не залезли в кровать пока шарятся по квартире.
ЕС захотел, чтобы у яблочных телефонов были альтернативные сторы, где нет модерации приложений от Apple. Яблоко на уступки пошло, но в рамках их же закона, вставляет им палки в колеса.
Сейчас это коснулось веб-приложений. Это как у нас приложение ВТБ, например.
Суть в том, что в сторонних сторах могут быть браузеры на левых движках, которые будут, предположительно, выдергивать информацию пользователей без их ведома. Чтобы как-то обыграть этот момент, яблоко решило просто отключить европейцам все веб приложения нахрен и открывать их только в браузере как сайт. Таким образом, они снимают с себя ответственность за утечку данных, которая может произойти по вине браузеров сторонних разработчиков из левых сторов, которые не модерируются яблоком. )
Как-то так )
Это импортозамещение по европейски. Когда живёшь в полной зависимости от США, и они могут прослушивать твоего канцлера. Но поздно спохватились.
Это означает что тебя вертят на хую как хотят, а возразить не имеешь права, так как подписал договор.
Европейцы с ума сошли, хотят сделать из афйона андроид - такой же помойкой из приложений
Отключит PWA. Подсанкционщики напряглись, это ж у них пока единственный путь засунуть псевдоприложение в телефон пользователя
Это вообще никак не влияет на подсанкционные приложения. Они просто будут открываться в браузере и все.
Apple стала феерически подленькой без Стива Джобса, изыскивает любую возможность, чтобы навредить. Типа наш 30% налог незаконен? Нет проблем, платите сторонними системами, но 27% - нам, ну или как в этом посте. Думаю антимонопольщикам нужно долбануть по подлой морде хорошим оборотным штрафом.
Потребителя устраивает. Все ок 👍
Ты же на андроиде, вроде, ты то чего так переживаешь?
Фактически это не налог. Не люблю аналогии, но построил кто-нибудь торговую площадь и условия размещения там арендатора это процент с продажи. И вот арендаторы ходят злые: «налог-нечестно-хотимбесплатно»! Вся инфраструктура, разработки и поддержка входят в эту комиссию и обходятся совсем не бесплатно.
ну подленький не подленький, а бизнес должен приносить деньги и чем больше тем лучше ,а пока альтернатив достойных по моему мнению этим телефонам и технике в целом нет
Уже 2 месяца Apple не может добавить моё приложение. Постоянно, что-то новое находит. Но буду пытаться )
А ваше приложение с функциями Сбербанка?)
Ппц только только вроде пуши подвезли и 5 шагов назад. Мудачье
Согласен, европейские лоббисты законники те еще мудаки
Так им и надо!
Осталось скевоморфизм вернуть и благодать будет.
А не в ЕС это почему все же остается безопасным? Там (в США, например) так де могут накачать приложений и вот это все будет перехвачено. Не?
В США пока что не обязали Apple допустить на iOS веб-браузеры на сторонних движках.
Плят. Кинопаб не открывается теперь
Обидно :( Надеюсь, нас не коснется. Ими удобно пользоваться
Ну что те кто успел наклепать пвах, че делать будете? Заворачивать в вебвью их и в стор? пиздец конечно
А что за проблема без PWA сделать нормальный адаптивный сайт чтобы с мобильных девайсов нормально открывался?
Тем что у pwa есть сервис воркер и куча других прикольный плюх, которые максимально приближают такие приложения к нативным
А как метрику тянуть и прочие данные пользователей для перепродажи?
Pwa это и есть адаптивный сайт, просто его можно установить и он будет выглядеть как приложение. Плюс доп фишечки в виде пушей и тд. По сути из любого сайта можно сделать пва за 5 минут добавив манифест и минимальный воркер. Будет устанавливаться в виде иконки, но без фишечек
Для любителей защищать монополии. То что делает ЕС - это добро для самой компании Apple и для ее пользователей. Но не очень хорошо для шкурных интересов отдельных личностей, которые хотят выдать из компании по максимуму, а потом хоть трава не расти.
Пример, Apple продемонстрировала силу монополиста и выкинула Epic Games со своей платформы. В итоге все в проигрыше - пользователи без игр, Epic Games без площадки для распространения, Apple - без игр на Vision Pro, столь нужной для развития популярности этой новой платформы.
Вопрос в том, кто успеет раньше - руководство Apple успеет по выкидывать одних разработчиков со своей платформы, а других восстановить простив себя, убив тем самым платформу. Либо антимонопольщикам ЕС успеют сделать из Эппл цивильную компанию, которая ищет способы как зарабатывать без монополии. Для Microsoft это оказался отличный буст в свое время.
У эпл убогая поддержка пва, юзеры не много потеряют. В альтернативном сторе выпустят свое пва да и все
А в чем проблема открывать пва в дефолтном вебките? Может еще и встраиваемый в приложения браузер отключат тогда? Нормально, говно давят а оно брызжет во все стороны и пачкает, дави дальше, ЕС