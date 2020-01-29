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Техника
Татьяна Боброва
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Mail.ru Group открыла предзаказ на «умную» колонку «Капсула» с помощником «Маруся» — она будет стоить 6990 рублей Материал редакции

Устройство поступит в продажу в первом квартале 2020 года.

9 комментариев
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Mail.ru Group открыла предзаказ на «умную» колонку «Капсула» с поддержкой голосового помощника «Маруся», рассказали vc.ru в компании. Устройство будет стоить 6990 рублей.

Mail.ru Group

Колонка доступна в двух цветах — белом и чёрном. Она поступит в продажу в первом квартале 2020 года в интернет-магазине и рознице партнёров. Близкий к компании источник vc.ru говорит, что основным партнёром станет сеть «М.Видео».

Пользователям «Капсулы» будут доступны все навыки голосового ассистента: «Маруся» может рассказать новости, прочитать сказку, рассчитать время в пути, напомнить о делах и помочь с другими задачами, говорят в компании. Для детей есть обучающие программы, адаптированные для разного возраста.

Дополнительно пользователи смогут купить интерактивные пластиковые RFID-карты для детей, которые не могут пока самостоятельно сформулировать запрос. На картах записаны развивающие игры, звуки и другой контент. Чтобы поиграть с колонкой, ребёнку нужно будет поднести карту к считывателю на «Капсуле».

В Mail.ru Group отмечают, что «Капсула» — первая «умная» колонка на российском рынке, оснащённая технологией онлайн-звонков. Функция доступна для пользователей «ВКонтакте» — они смогут звонить всем, кто есть в их списке друзей в соцсети.

Также для пользователей доступна медиатека «ВКонтакте». При покупке колонки компания подарит полгода подписки на музыку в соцсети.

При участии MRG Tech Lab (технологическое подразделение Mail.ru Group) в колонку добавлена интеллектуальная система музыкальных рекомендаций, которая подбирает треки с учётом пользовательских интересов. Ещё один партнёр — Mubert, которая специализируется на разработке музыкальных нейросетей. Компания создаёт в режиме реального времени плейлисты в разных музыкальных жанрах.

У «Капсулы» три динамика и усилитель звука, мощность устройства — 30 Вт. Также в колонку встроены шесть цифровых микрофонов.

Возможности колонки и голосового ассистента доступны для партнёров, коммерческих и спецпроектов, отметили в компании.

Mail.ru Group планирует сделать «Капсулу» частью системы «умного» дома — например, с помощью устройства можно будет управлять электроприборами и розетками. Первыми партнёрами компании по созданию таких технологий стали «Ростелеком» и Redmond.

О разработке Mail.ru Group «умной» колонки с поддержкой ассистента «Ведомости» сообщили в ноябре 2018 года. Осенью 2019 года компания подтвердила разработку, а в начале декабря впервые показала устройство.

Своя «умная» колонка с голосовым помощником «Алиса» есть и у «Яндекса». «Яндекс.Станция» на сайте компании стоит 10 990 рублей, а «Станция Мини» — 3990 рублей. В августе 2019 года аналитическая компания Canalys сообщала, что за первые шесть месяцев того же года «Яндекс» отгрузил около 60 тысяч «Станций».

#новость #mailrugroup #капсула

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9 комментариев
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Daniil Bezborodov

12

Персональный «товарищ майор»

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Leonardo DaVinci

Daniil
0

сказал обладатель эпла....

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Nick Sidorov

1

Больше колонок всяких и разных! 
Даже если это mail.ru...

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Комментарий удален

Николай Западный

0

Тов.майор вообще скоро без работы останется!

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Фёдор Коновалов

0

Буду включать во время семейных посиделок на кухне :)

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Комментарий удален

Bulat Kurmashov

0

Фоменко будет доволен 

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Artemy

0

Шутка про товарища майора

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Валерий Никнейм

0

Зашёл в комменты убедиться, что шутки про товарища майора уже подвезли. Всё в порядке, продолжайте. 

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Илья Бегун

0

Доступная функция онлайн звонков через ВКонтакте....

Ими вообще пользуются или это попытка навязать ненужный, читай как дохлый, сервис ?

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Кейс: подсматриваем за котом, когда тот остаётся один
Для этого менеджер по продукту vc.ru использовал «умную» камеру от «Ростелекома».
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