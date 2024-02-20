Техника
Артур Томилко

«Яндекс» начал тестировать поддержку протокола Matter для «умного» дома Статьи редакции

Он позволяет устройствам от разных производителей работать друг с другом.

  • В справке «умного» дома «Яндекса» появилось упоминание возможности подключать к хабам устройства с поддержкой протокола Matter, в том числе осветительные приборы, «умные» розетки, выключатели и реле, обнаружил «Ъ». В компании подтвердили, что начали тестировать технологию.
  • Протокол разработан в 2022 году альянсом CSA, объединяющим более 270 компаний, включая Apple, Google и Huawei. В него также входят «Яндекс» (через швейцарскую Intertech Services) и SberDevices.
  • Matter позволяет подключать устройства по беспроводной сети, без привязки к конкретной экосистеме. Протокол работает при помощи Wi-Fi или беспроводной связи Thread. В справке «Яндекса» упоминается подключение только через Wi-Fi, отмечает «Ъ».
  • В Россию через параллельный импорт поставляются хабы Matter от Apple и Google, но массовых устройств с поддержкой протокола мало, рассказал замдиректора по стратегическому развитию «Марвел-Дистрибуции» Станислав Солтицкий. По его словам, перспективы стандарта пока неясны — возможно, производители аксессуаров не будут его масштабно внедрять: «Протокол Zigbee, который уже есть в колонках “Яндекса”, также задумывался как универсальный, но так и остался нишевым».

#новости #яндекс #matter

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25 комментариев
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 Вадим Д.

Добрая новость, Яндекс сегодня молодцы.

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Инло Макс

Котенка спасли?

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Вадим Д.

Возможно, не одного!

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Созвонова

Возможно, ни одного!

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Вадим Д.

И такое возможно.

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Невероятный Блондин

По закону Яровой, тащ.майор от Яндекса будет знать твой распорядок дня и сколько ты энергии жгешь

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Олег Бринц

Товарищ майор спать спокойно не может, пока не узнает сколько энергии вы сжигаете.

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Ela Dem

Если только это ....

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Какер Тарлсон

Дом умный, а ты тупой

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Инло Макс

Вечная шутка жизни

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Илья Заводов

по факту

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Микс из мусоровоза

Так этот альянс находится в недружественных странах. Зачем Яндекс продвигает технологии иностранных агентов?

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Дудов Слава

Да начнется срач

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Pavel Zakharov

иностранное влияние как оно есть! возмутительно!

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Марина Крылова

Много кто себе полностью умный дом построил?

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Инло Макс

Только не умный дом...

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Артур Кожевников
В него также входят «Яндекс» (через швейцарскую Intertech Services)

Даже здесь не удержались от махинации.

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Роман

Яндекс.Слив matters

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Гриша Н.

опа, запускаем новое движение

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Aina Timo / wdroid.net

[Шутки про товарища майора за 300]
Тестирование умного дома от Яндекс закончилось протоколом

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Роман Кулаков

Блэк лайф Matter

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Anton Innokentievich

Станислав Солтицкий не очень умную вещь сказал про зигби. И есть очень большие сомнения, что Matter over Thread с их недостатками вытеснит Zigbee

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Hambala Fully
Протокол работает при помощи Wi-Fi или беспроводной связи Thread

Ну строго говоря, ему все равно, какой там тип связи - может и Bluetooth с ZigBee быть. Главное, чтобы производители датчиков сделали совместимость.

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Anton Innokentievich

с зигби не может, поскольку зигби - это и протокол, и физический транспорт, его тогда разрезать надо и кусок использовать, не знаю о таком опыте

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Владимир Иващенко

"В Россию через параллельный импорт поставляются хабы Matter от Apple и Google"- также суд Москвы: штраф гуглу сто пятьсот млрд $ вынести! Еще сто пятьсот млрд за неуплату предыдущего штрафа

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