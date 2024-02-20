«Яндекс» начал тестировать поддержку протокола Matter для «умного» дома Статьи редакции
Он позволяет устройствам от разных производителей работать друг с другом.
- В справке «умного» дома «Яндекса» появилось упоминание возможности подключать к хабам устройства с поддержкой протокола Matter, в том числе осветительные приборы, «умные» розетки, выключатели и реле, обнаружил «Ъ». В компании подтвердили, что начали тестировать технологию.
- Протокол разработан в 2022 году альянсом CSA, объединяющим более 270 компаний, включая Apple, Google и Huawei. В него также входят «Яндекс» (через швейцарскую Intertech Services) и SberDevices.
- Matter позволяет подключать устройства по беспроводной сети, без привязки к конкретной экосистеме. Протокол работает при помощи Wi-Fi или беспроводной связи Thread. В справке «Яндекса» упоминается подключение только через Wi-Fi, отмечает «Ъ».
- В Россию через параллельный импорт поставляются хабы Matter от Apple и Google, но массовых устройств с поддержкой протокола мало, рассказал замдиректора по стратегическому развитию «Марвел-Дистрибуции» Станислав Солтицкий. По его словам, перспективы стандарта пока неясны — возможно, производители аксессуаров не будут его масштабно внедрять: «Протокол Zigbee, который уже есть в колонках “Яндекса”, также задумывался как универсальный, но так и остался нишевым».
1.5K показов
878 открытий
Добрая новость, Яндекс сегодня молодцы.
Котенка спасли?
Возможно, не одного!
Возможно, ни одного!
И такое возможно.
По закону Яровой, тащ.майор от Яндекса будет знать твой распорядок дня и сколько ты энергии жгешь
Товарищ майор спать спокойно не может, пока не узнает сколько энергии вы сжигаете.
Если только это ....
Дом умный, а ты тупой
Вечная шутка жизни
по факту
Так этот альянс находится в недружественных странах. Зачем Яндекс продвигает технологии иностранных агентов?
Да начнется срач
иностранное влияние как оно есть! возмутительно!
Много кто себе полностью умный дом построил?
Только не умный дом...
Даже здесь не удержались от махинации.
Яндекс.Слив matters
опа, запускаем новое движение
[Шутки про товарища майора за 300]
Тестирование умного дома от Яндекс закончилось протоколом
Блэк лайф Matter
Станислав Солтицкий не очень умную вещь сказал про зигби. И есть очень большие сомнения, что Matter over Thread с их недостатками вытеснит Zigbee
Ну строго говоря, ему все равно, какой там тип связи - может и Bluetooth с ZigBee быть. Главное, чтобы производители датчиков сделали совместимость.
с зигби не может, поскольку зигби - это и протокол, и физический транспорт, его тогда разрезать надо и кусок использовать, не знаю о таком опыте
"В Россию через параллельный импорт поставляются хабы Matter от Apple и Google"- также суд Москвы: штраф гуглу сто пятьсот млрд $ вынести! Еще сто пятьсот млрд за неуплату предыдущего штрафа