Техника
Артур Томилко

«Яндекс Маркет» представил полноразмерные беспроводные наушники под брендом Commo Статьи редакции

Модель Commo One стоит 5490 рублей — без учёта скидок.

Лавандовые Commo One
  • В линейку вошли две модели — One и Immersive, рассказали в «Яндекс Маркете». Первая уже доступна покупателям в трёх цветах — белом, сером и лавандовом. Вторая появится в продаже весной 2024 года.
  • Обе модели оснащены 40-миллиметровыми динамиками с объёмным звуком. Commo One могут работать на полном заряде до 95 часов, а также оснащены встроенным микрофоном. В комплекте есть AUX-кабель, с помощью которого наушники можно использовать разряженными — как проводные.
  • Модель Immersive в том числе поддерживает три режима работы: активного шумоподавления, прозрачности (позволяет слышать окружающие звуки) и «стандартный». Наушники также ставят музыку на паузу, если их снять с головы. Стоимость Commo Immersive в компании не назвали.
  • «Яндекс Маркет» представил бренд Commo весной 2022 года. Под ним выпускаются аксессуары для мобильной электроники. Среди них — пауэрбанки, защитные стёкла для телефонов, зарядки, кабели для разных портов и другое.
  • У компании также есть другие собственные марки: «Кстати, на Маркете», детские товары Junion, телевизоры Tuvio, товары для дома Pragma и электроинструменты Nocord.

#новости #яндекс #стм

1.8K показов
1.8K открытий
0
33 комментария
Написать комментарий...
 noname

95 часов? о_О Надо потестить.

Ответить
Развернуть ветку
Abnatop Sky

Не ну понятно что лютая кетайчатина, но СИСЬKИ ЗАЧЁТНЫЕ.
А так - ДА, дело ваДимки бОкова - жывёт и побеждает!
.
https://pikabu.ru/story/lozh_brenda_naushnikov_cgpods_ili_kak_vadim_bokov_prodaet_500rublevyie_naushniki_za_5_tyisyach_rubley_9549132

Ответить
Развернуть ветку
Денис Попович

все лютая китайчатина. какой сумасшедший будет в 2024 где либо еще собирать? ну хорошо индия еще.

Ответить
Развернуть ветку
lakoros

kennerton наушники у нас собирает. Но там небольшое производство по высоким ценам. Про блютус, они говорили что если такие делать, то по любому придётся заказывать всё у китайцев, там даже из деталей не собрать.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Попович

это фигня ала моя жена шьет бархнатных мишек продает в инсте. нишевые энтузиасты для таких же энтузиастов. к массмаркет рынку отношения не имеет.

Ответить
Развернуть ветку
Кузя

Тюменский маск

Ответить
Развернуть ветку
Abnatop Sky

https://www.youtube.com/watch?v=6HltQj9GJ1I

Ответить
Развернуть ветку
Sokol

вернись в палату, пожалуйста

Ответить
Развернуть ветку
Abnatop Sky

катись
.

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Chuguev

Я уже купил их новый ноутбук. Так себе покупка оказалась.

Ответить
Развернуть ветку
dr. Dolittle

Что не понравилось?

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Ноутбук.

Ответить
Развернуть ветку
dr. Dolittle

Где?

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Там.

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Chuguev

Кривая поделка у них вышла. Погремушка, реально собранная из хрен пойми чего. За сорокет не очень опыт получился. Только автономная работа норм, но это сейчас не проблема у многих

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Смирнов

Хороший запас работы, аж до 95 часов при полном заряде. Правда стоят почти 5 500 руб. За удовольствие нужно платить. Указано что цена без учёта скидок, интересно, а сколько ещё скинуть готовы?

Ответить
Развернуть ветку
Alexey

Что? За что платить? Это и так дёшево, вы где живёте?

Ответить
Развернуть ветку
lakoros

Зайдите на яндекс, вам покажут вашу цену, сейчас по картам альфабанка хорошие скидки.

Ответить
Развернуть ветку
Брегман Илья

5500 это цена ужина в ресторане, какое удовольствие, такое ощущение что Max Pro описываете

Ответить
Развернуть ветку
Я сказал свое имя машине

Ну за 4к со скидкой вроде и норм

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Klochko

Интересно кто оригинальный производитель. Вероятно у него дешевле будет покупать.

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

Пофиг, с 95 часами работы, за такие деньги я и у Яндекса возьму.
Upd. По Яндекс пэю еще и за 3900. Пффф

Ответить
Развернуть ветку
Ilia Kruglikov

Ха, так на озоне я 90 часов , hoco w35 max , с такими же характеристиками, взял за 1100

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

Опа, а как звук? На сколько реально хватает?

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

Чет посмотрел один видос, про 40 часов работы говорят 🤔

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Klochko

В яндексе 90 часов тоже только на проводе получится стопудово

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Орлов

Мне кажется ОРРО будет понадежней, за такую же цену.

Ответить
Развернуть ветку
Какер Тарлсон

Безусловно

Ответить
Развернуть ветку
dr. Dolittle

Цена норм, интересно что за китаец их делает

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Возможно, он. Но это не точно.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Попович

часы бы уже запилили с нфс оплатой точнее фитнесс браслет. аля ми бэнд китай эдишн где мастеркард есть.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Попович

я так и думал что этот деятель всплывет в коментах. самое удивительное в подобных наушниках за 500 что они не играют на 500. а гораздо лучше. технологии продвинулись невероятно. у меня были битцы вторые неск. лет назад бай дрэ которые. 10-12к стоили я за 5 на авито взял у мужика который на корпорате новогоднем их выиграл. вот щас самая дешевая реплика айрподс за 1.5-2к цена тут играет прям хорошо. закупают ее тоже по пятихатке наверно. есть оригинальные прошки чтоб не быть голословным и это прям удивительно. потому у него и стрельнула эта тема. и подсы реплика разлетается на ура. они лучше чем проводные комплектные играют.

Ответить
Развернуть ветку
Sergey S

Дрешные биты никогда не играли хорошо вне зависимости от своей цены, просто модно было. Дефолтные подсы вообще мусор, переигрываются чем угодно.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
30 комментариев
Раскрывать всегда