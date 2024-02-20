«Яндекс Маркет» представил полноразмерные беспроводные наушники под брендом Commo Статьи редакции
Модель Commo One стоит 5490 рублей — без учёта скидок.
- В линейку вошли две модели — One и Immersive, рассказали в «Яндекс Маркете». Первая уже доступна покупателям в трёх цветах — белом, сером и лавандовом. Вторая появится в продаже весной 2024 года.
- Обе модели оснащены 40-миллиметровыми динамиками с объёмным звуком. Commo One могут работать на полном заряде до 95 часов, а также оснащены встроенным микрофоном. В комплекте есть AUX-кабель, с помощью которого наушники можно использовать разряженными — как проводные.
- Модель Immersive в том числе поддерживает три режима работы: активного шумоподавления, прозрачности (позволяет слышать окружающие звуки) и «стандартный». Наушники также ставят музыку на паузу, если их снять с головы. Стоимость Commo Immersive в компании не назвали.
- «Яндекс Маркет» представил бренд Commo весной 2022 года. Под ним выпускаются аксессуары для мобильной электроники. Среди них — пауэрбанки, защитные стёкла для телефонов, зарядки, кабели для разных портов и другое.
- У компании также есть другие собственные марки: «Кстати, на Маркете», детские товары Junion, телевизоры Tuvio, товары для дома Pragma и электроинструменты Nocord.
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95 часов? о_О Надо потестить.
Не ну понятно что лютая кетайчатина, но СИСЬKИ ЗАЧЁТНЫЕ.
А так - ДА, дело ваДимки бОкова - жывёт и побеждает!
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https://pikabu.ru/story/lozh_brenda_naushnikov_cgpods_ili_kak_vadim_bokov_prodaet_500rublevyie_naushniki_za_5_tyisyach_rubley_9549132
все лютая китайчатина. какой сумасшедший будет в 2024 где либо еще собирать? ну хорошо индия еще.
kennerton наушники у нас собирает. Но там небольшое производство по высоким ценам. Про блютус, они говорили что если такие делать, то по любому придётся заказывать всё у китайцев, там даже из деталей не собрать.
это фигня ала моя жена шьет бархнатных мишек продает в инсте. нишевые энтузиасты для таких же энтузиастов. к массмаркет рынку отношения не имеет.
Тюменский маск
https://www.youtube.com/watch?v=6HltQj9GJ1I
вернись в палату, пожалуйста
катись
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Я уже купил их новый ноутбук. Так себе покупка оказалась.
Что не понравилось?
Ноутбук.
Где?
Там.
Кривая поделка у них вышла. Погремушка, реально собранная из хрен пойми чего. За сорокет не очень опыт получился. Только автономная работа норм, но это сейчас не проблема у многих
Хороший запас работы, аж до 95 часов при полном заряде. Правда стоят почти 5 500 руб. За удовольствие нужно платить. Указано что цена без учёта скидок, интересно, а сколько ещё скинуть готовы?
Что? За что платить? Это и так дёшево, вы где живёте?
Зайдите на яндекс, вам покажут вашу цену, сейчас по картам альфабанка хорошие скидки.
5500 это цена ужина в ресторане, какое удовольствие, такое ощущение что Max Pro описываете
Ну за 4к со скидкой вроде и норм
Интересно кто оригинальный производитель. Вероятно у него дешевле будет покупать.
Пофиг, с 95 часами работы, за такие деньги я и у Яндекса возьму.
Upd. По Яндекс пэю еще и за 3900. Пффф
Ха, так на озоне я 90 часов , hoco w35 max , с такими же характеристиками, взял за 1100
Опа, а как звук? На сколько реально хватает?
Чет посмотрел один видос, про 40 часов работы говорят 🤔
В яндексе 90 часов тоже только на проводе получится стопудово
Мне кажется ОРРО будет понадежней, за такую же цену.
Безусловно
Цена норм, интересно что за китаец их делает
Возможно, он. Но это не точно.
часы бы уже запилили с нфс оплатой точнее фитнесс браслет. аля ми бэнд китай эдишн где мастеркард есть.
я так и думал что этот деятель всплывет в коментах. самое удивительное в подобных наушниках за 500 что они не играют на 500. а гораздо лучше. технологии продвинулись невероятно. у меня были битцы вторые неск. лет назад бай дрэ которые. 10-12к стоили я за 5 на авито взял у мужика который на корпорате новогоднем их выиграл. вот щас самая дешевая реплика айрподс за 1.5-2к цена тут играет прям хорошо. закупают ее тоже по пятихатке наверно. есть оригинальные прошки чтоб не быть голословным и это прям удивительно. потому у него и стрельнула эта тема. и подсы реплика разлетается на ура. они лучше чем проводные комплектные играют.
Дрешные биты никогда не играли хорошо вне зависимости от своей цены, просто модно было. Дефолтные подсы вообще мусор, переигрываются чем угодно.