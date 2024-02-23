Техника
Полина Лааксо

Некоторые владельцы Apple Vision Pro пожаловались на трещины на переднем стекле гарнитуры Статьи редакции

Дефект у них появился без видимых на то причин.

  • Внимание на жалобы обратили издания Macrumours и The Verge. Трещины у пользователей вертикальные и располагаются в одном и том же месте — в районе переносицы. Шлем они не роняли, не повреждали и хранили как полагается: с защитными накладками и в ряде случаев в чехле.
  • Теории разные. Одни полагают, что дефект возникает при перегреве, когда устройство заряжается в чехле или с накладками. Другие — что стекло можно повредить, если слишком сильно затянуть наголовный ремешок. Причиной может быть и неравномерное распределение нагрузки и, следовательно, неверное проектирование устройства.
  • The Verge обратилось за комментарием к Apple, но компания не ответила до публикации заметки. Macrumours посчитало, что проблема, вероятно, частная и затрагивает небольшую партию гарнитур, поэтому Apple вряд ли начнёт внутреннюю производственную проверку.
  • Тем, кто при покупке шлема не оплатил участие в программе сервисного обслуживания AppleCare за $500, ремонт обойдётся в $799 — при стартовой стоимости шлема в $3499.
Источник: Reddit
  • Устройство поступило в продажу 2 февраля 2024 года, вернуть его можно в течение 14 дней после покупки. Некоторые покупатели так и поступили, пожаловавшись на головные боли и проблемы с глазами, неудобство ремешков и скудную библиотеку приложений.
Мнения
Полина Лааксо
Меньше весит, поле обзора шире, стоит в семь раз дешевле: Марк Цукерберг сравнил Quest 3 и Apple Vision Pro Статьи редакции

Глава *Meta уже критиковал шлем Apple после презентации в июне 2023 года. Теперь он его протестировал и поделился мнением в соцсетях.

Видео записано на Quest

#новости #apple #visionpro

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19 комментариев
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 Вадим Д.

Бегают, небось, не снимая её, да бьются обо всё подряд.

Шлем они не роняли, не повреждали и хранили как полагается

Все так в СЦ говорят.

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Anton Barinov

Вы меня убьете сейчас, но очки действительно го***, так что ничего удивительного нет, развели на деньги людей.

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Отнюдь

вот это рецензия

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Константин Шукалов

Тестил?

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Kirill Volkov

Лучше, видел обзоры на обзоры

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Иван Иванов

на 8 странице комсомольской правды за 19 февраля 2024 года

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Запопу Кусь

Бьются бошкой с непривычки и жалуются потом что так и было. 🤭
Сейчас же полно всякого 3Д порно.

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Слегка Придурковатый

Была инфа, что именно Vision Pro порнуху не кажет.

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Ivan

Зачем брать тогда?

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Слегка Придурковатый

Секта же.

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true iBegginer

Но глаза Person-ы всё равно видны будут?

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Ware Wow

пока не вытекут

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Слегка Придурковатый

Сектанты должны хавать что дают и страдать. Ишь ты, жалуются они.

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Eric Bloomberg
Шлем они не роняли, не повреждали и хранили как полагается

ну хорошо, верим на слово

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Vishna Savadhu

верить надо в РОССИЮ а не этим пендосам.

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Пётр Комментов

не успели выйти в продажу , уже первые поломки за такой короткий срок

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Иван

А в чем поломка заключается? Очки перестают работать из-за трещины?

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K. A.

Если правда не роняли шлем, то Apple отремонтирует забесплатно: у них достаточно хорошая лояльность по ремонтам. Если роняли, то да, именно за этим и покупается Apple Care.

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Иван

В ре-сторе обещают гарантию на два года

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