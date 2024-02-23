Некоторые владельцы Apple Vision Pro пожаловались на трещины на переднем стекле гарнитуры Статьи редакции
Дефект у них появился без видимых на то причин.
- Внимание на жалобы обратили издания Macrumours и The Verge. Трещины у пользователей вертикальные и располагаются в одном и том же месте — в районе переносицы. Шлем они не роняли, не повреждали и хранили как полагается: с защитными накладками и в ряде случаев в чехле.
- Теории разные. Одни полагают, что дефект возникает при перегреве, когда устройство заряжается в чехле или с накладками. Другие — что стекло можно повредить, если слишком сильно затянуть наголовный ремешок. Причиной может быть и неравномерное распределение нагрузки и, следовательно, неверное проектирование устройства.
- The Verge обратилось за комментарием к Apple, но компания не ответила до публикации заметки. Macrumours посчитало, что проблема, вероятно, частная и затрагивает небольшую партию гарнитур, поэтому Apple вряд ли начнёт внутреннюю производственную проверку.
- Тем, кто при покупке шлема не оплатил участие в программе сервисного обслуживания AppleCare за $500, ремонт обойдётся в $799 — при стартовой стоимости шлема в $3499.
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Бегают, небось, не снимая её, да бьются обо всё подряд.Шлем они не роняли, не повреждали и хранили как полагается
Все так в СЦ говорят.
Вы меня убьете сейчас, но очки действительно го***, так что ничего удивительного нет, развели на деньги людей.
вот это рецензия
Тестил?
Лучше, видел обзоры на обзоры
на 8 странице комсомольской правды за 19 февраля 2024 года
Бьются бошкой с непривычки и жалуются потом что так и было. 🤭
Сейчас же полно всякого 3Д порно.
Была инфа, что именно Vision Pro порнуху не кажет.
Зачем брать тогда?
Секта же.
Но глаза Person-ы всё равно видны будут?
пока не вытекут
Сектанты должны хавать что дают и страдать. Ишь ты, жалуются они.
ну хорошо, верим на слово
верить надо в РОССИЮ а не этим пендосам.
не успели выйти в продажу , уже первые поломки за такой короткий срок
А в чем поломка заключается? Очки перестают работать из-за трещины?
Если правда не роняли шлем, то Apple отремонтирует забесплатно: у них достаточно хорошая лояльность по ремонтам. Если роняли, то да, именно за этим и покупается Apple Care.
В ре-сторе обещают гарантию на два года