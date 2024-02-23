Меньше весит, поле обзора шире, стоит в семь раз дешевле: Марк Цукерберг сравнил Quest 3 и Apple Vision

Глава *Meta уже критиковал шлем Apple после презентации в июне 2023 года. Теперь он его протестировал и поделился мнением в соцсетях.