Техника
Полина Лааксо

Lenovo показала прототип ноутбука ThinkBook с прозрачным экраном и сенсорной клавиатурой Статьи редакции

Диагональ microLED-дисплея — 17,3 дюйма. Яркость — 1000 нит.

  • Эта разработка — футуристический взгляд на ПК, в котором физический и цифровой миры пересекаются, считает Lenovo.
Источник: Zdnet
  • Разрешение дисплея составляет 720p. Показатель не очень высокий для такой диагонали, но текст читается без проблем, отметило The Verge. Обозреватель Engadget, в свою очередь, при взгляде на экран с близкого расстояния смог разглядеть отдельные пиксели.
  • Клавиатура у ноутбука сенсорная, чтобы её же можно было использовать как планшет для рисования. Если поднести к ней стилус, проекция клавиш исчезнет. Редактор The Verge признался: при попытке написать тестовое предложение он постоянно делал опечатки — из-за отсутствия выпуклых кнопок. С теми же трудностями столкнулся обозреватель CNN.
  • В обратную сторону экрана также была вмонтирована небольшая камера, оснащённая алгоритмами машинного обучения. Журналистам показали, как система сначала обнаруживает вазу с цветком, стоящую за дисплеем, а затем отрисовывает бабочку, которая летит и садится на этот цветок.
Источник: The Verge
  • Плана запустить массовое производство таких ноутбуков у компании пока нет, поэтому технические характеристики она не раскрывает. Но надеется, что «в ближайшие пять лет» технологии найдут применение. Среди идей для дальнейших доработок — добавить настройку непрозрачности экрана.
  • Lenovo рассчитывает, что демонстрация прототипа вызовет обсуждения и поможет определить подходящие сценарии использования устройства. В компании, например, полагают, что такой дисплей подойдёт архитекторам и художникам, так как они смогут рисовать с натуры, параллельно изучая объект через стекло.
  • В Engadget допускают, что продукт пригодился бы врачам или работникам отелей — они смогут «отзеркаливать» свой экран пациентам или гостям, вместо того чтобы поворачивать к ним физический экран. В CNN думают, что использовать устройства могли бы ученики на уроках — чтобы учитель видел, над чем они работают.

#lenovo #новости

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29 комментариев
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 Zloy Marketolog
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Sergei Soloviev

Да, сидишь за компом, и весь офис смотрит что ты делаешь.

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Вадим Чиняев

столы тоже прозрачные надо бы тогда )

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Sergei Soloviev

Тогда уж и одежду )

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Жопэ Депардье

Ага, сейчас бы в офисе смотреть хабчик, все ж так делают...

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Вадим Д.

Круто, конечно, но мне больше нравится такой (-:

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Dmitry Puzhaev

а как на таком фильм посмотреть🤣🤣🤣

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Вадим Д.

Со всех сторон (-:

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Error-min

Какая-то бесполезная игрушка)

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Невероятный Блондин
чтобы учитель видел, над чем они работают

1984 всё ближе

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Владислав

Сенсорная Клава - самое бесполезное изобретение 21 века.

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nochnoy.ru

На телефонах тоже?

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Sergei Soloviev

От безысходности!

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Дмитрий Греков

Спустя 14 лет после Samsung
https://liliputing.com/samsungs-crazy-laptop-with-transparent-display-might-ship-this-year/

Samsung's crazy laptop with transparent display…
Samsung's crazy laptop with transparent display might ship this year
liliputing.com
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Lemming

прозрачный экран это конечно красиво, но бесполезно, на нем же не видно ничего)

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Денис Фадеев

Наоборот все видно

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Nikita Klimanov

Купишь себе такой, а потом трясись лишний раз, что при транспортировке он в труху превратится

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Виталий Кузнецов

Очень как бы технологично и инновационно, но практичности вообще никакой в этом не вижу. Полдня посидишь и поработаешь за таким, потом еще полдня сидеть офигевать, как сильно глаза болят.

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Oleg Gorbunov

Solution in search of the problem

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Наталья Парфёнова

как же круто выглядит, продаю свой мак к чертям

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nochnoy.ru

Очень выгодная покупка, если хочешь почувствовать себя владельцем Apple Vision но денег нет.

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Ярослава Радионова

Никакой приватности вообще, ужас.

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Игорь Горбунов

на самом деле выглядит очень круто, на сколько знаю такого еще никто не придумал, интересно сколько такое стоить то будет

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Денис Баширов

В Deus Ex: Mankind Divided такие были 😄

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Евгений Широков

Замечательно, буду присылать покупателям такой скример)

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Денис Фадеев

Идея прикольная, но не очень это практично

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Yoyo

На фоне ковра будет шикарно!

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Игорь Шибаков

Кто в здравом уме будет такое покупать

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ЯжПрограммист

В целом это г можно будет продавать вместе с Эпл очками, чтобы было максимально бесполезное неюзабельное комбо

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26 комментариев
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