Lenovo показала прототип ноутбука ThinkBook с прозрачным экраном и сенсорной клавиатурой Статьи редакции
Диагональ microLED-дисплея — 17,3 дюйма. Яркость — 1000 нит.
- Эта разработка — футуристический взгляд на ПК, в котором физический и цифровой миры пересекаются, считает Lenovo.
- Разрешение дисплея составляет 720p. Показатель не очень высокий для такой диагонали, но текст читается без проблем, отметило The Verge. Обозреватель Engadget, в свою очередь, при взгляде на экран с близкого расстояния смог разглядеть отдельные пиксели.
- Клавиатура у ноутбука сенсорная, чтобы её же можно было использовать как планшет для рисования. Если поднести к ней стилус, проекция клавиш исчезнет. Редактор The Verge признался: при попытке написать тестовое предложение он постоянно делал опечатки — из-за отсутствия выпуклых кнопок. С теми же трудностями столкнулся обозреватель CNN.
- В обратную сторону экрана также была вмонтирована небольшая камера, оснащённая алгоритмами машинного обучения. Журналистам показали, как система сначала обнаруживает вазу с цветком, стоящую за дисплеем, а затем отрисовывает бабочку, которая летит и садится на этот цветок.
- Плана запустить массовое производство таких ноутбуков у компании пока нет, поэтому технические характеристики она не раскрывает. Но надеется, что «в ближайшие пять лет» технологии найдут применение. Среди идей для дальнейших доработок — добавить настройку непрозрачности экрана.
- Lenovo рассчитывает, что демонстрация прототипа вызовет обсуждения и поможет определить подходящие сценарии использования устройства. В компании, например, полагают, что такой дисплей подойдёт архитекторам и художникам, так как они смогут рисовать с натуры, параллельно изучая объект через стекло.
- В Engadget допускают, что продукт пригодился бы врачам или работникам отелей — они смогут «отзеркаливать» свой экран пациентам или гостям, вместо того чтобы поворачивать к ним физический экран. В CNN думают, что использовать устройства могли бы ученики на уроках — чтобы учитель видел, над чем они работают.
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Да, сидишь за компом, и весь офис смотрит что ты делаешь.
столы тоже прозрачные надо бы тогда )
Тогда уж и одежду )
Ага, сейчас бы в офисе смотреть хабчик, все ж так делают...
Круто, конечно, но мне больше нравится такой (-:
а как на таком фильм посмотреть🤣🤣🤣
Со всех сторон (-:
Какая-то бесполезная игрушка)
1984 всё ближе
Сенсорная Клава - самое бесполезное изобретение 21 века.
На телефонах тоже?
От безысходности!
Спустя 14 лет после Samsung
https://liliputing.com/samsungs-crazy-laptop-with-transparent-display-might-ship-this-year/
прозрачный экран это конечно красиво, но бесполезно, на нем же не видно ничего)
Наоборот все видно
Купишь себе такой, а потом трясись лишний раз, что при транспортировке он в труху превратится
Очень как бы технологично и инновационно, но практичности вообще никакой в этом не вижу. Полдня посидишь и поработаешь за таким, потом еще полдня сидеть офигевать, как сильно глаза болят.
Solution in search of the problem
как же круто выглядит, продаю свой мак к чертям
Очень выгодная покупка, если хочешь почувствовать себя владельцем Apple Vision но денег нет.
Никакой приватности вообще, ужас.
на самом деле выглядит очень круто, на сколько знаю такого еще никто не придумал, интересно сколько такое стоить то будет
В Deus Ex: Mankind Divided такие были 😄
Замечательно, буду присылать покупателям такой скример)
Идея прикольная, но не очень это практично
На фоне ковра будет шикарно!
Кто в здравом уме будет такое покупать
В целом это г можно будет продавать вместе с Эпл очками, чтобы было максимально бесполезное неюзабельное комбо