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Техника
Лиана Липанова
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Китайская TCL прекратит производство и продажу смартфонов под брендом Blackberry в августе 2020 года Материал редакции

Компании сотрудничали с 2016 года.

2 комментария
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Китайский производитель техники TCL и канадский бренд Blackberry объявили о прекращении сотрудничества. С 31 августа 2020 года TCL больше не будет производить и продавать смартфоны Blackberry, сообщает TechCrunch со ссылкой на Blackberry.

BlackBerry Mobile @BBMobile
https://t.co/jhcfVHjVqL

TCL продолжит поддержку уже выпущенных моделей до 31 августа 2022 года. Неизвестно, будет ли Blackberry производить свои смартфоны в будущем.

До появления сенсорных экранов BlackBerry была лидером рынка и новатором с миниатюрной QWERTY-клавиатурой на смартфонах, напоминает TechCrunch. Доля BlackBerry в США достигала 50%, а в мире — 20%, пишет издание.

После запуска iPhone и Android-телефонов BlackBerry планировала уйти с рынка смартфонов. TCL выкупила права на производство и продажу смартфонов Blackberry в 2016 году. Blackberry продолжила разработку приложений и систем безопасности. В смартфонах сменилась операционная система — с собственной Blackberry на Android.

TCL (бренды BlackBerry и Alcatel) занимает 1% мирового рынка смартфонов, приводит TechCrunch данные StrategyAnalytics без уточнения периода. В январе 2020 года TCL вышла на рынок смартфонов под собственным брендом.

#новость #tcl #blackberry

Техника
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2 комментария
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Иван Лысак

3

Рип

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Pavel Che

0

"До появления сенсорных экранов BlackBerry была лидером рынка и новатором с миниатюрной QWERTY-клавиатурой на смартфонах"
Инновация BlackBerry все же была по моему в защищенной связи, а QWERTY-клавиатура больше как дополнительная плюшка.

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