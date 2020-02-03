Компании сотрудничали с 2016 года.

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Китайский производитель техники TCL и канадский бренд Blackberry объявили о прекращении сотрудничества. С 31 августа 2020 года TCL больше не будет производить и продавать смартфоны Blackberry, сообщает TechCrunch со ссылкой на Blackberry.

TCL продолжит поддержку уже выпущенных моделей до 31 августа 2022 года. Неизвестно, будет ли Blackberry производить свои смартфоны в будущем.

До появления сенсорных экранов BlackBerry была лидером рынка и новатором с миниатюрной QWERTY-клавиатурой на смартфонах, напоминает TechCrunch. Доля BlackBerry в США достигала 50%, а в мире — 20%, пишет издание.

После запуска iPhone и Android-телефонов BlackBerry планировала уйти с рынка смартфонов. TCL выкупила права на производство и продажу смартфонов Blackberry в 2016 году. Blackberry продолжила разработку приложений и систем безопасности. В смартфонах сменилась операционная система — с собственной Blackberry на Android.