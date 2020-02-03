Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Компании сотрудничали с 2016 года.
Китайский производитель техники TCL и канадский бренд Blackberry объявили о прекращении сотрудничества. С 31 августа 2020 года TCL больше не будет производить и продавать смартфоны Blackberry, сообщает TechCrunch со ссылкой на Blackberry.
TCL продолжит поддержку уже выпущенных моделей до 31 августа 2022 года. Неизвестно, будет ли Blackberry производить свои смартфоны в будущем.
До появления сенсорных экранов BlackBerry была лидером рынка и новатором с миниатюрной QWERTY-клавиатурой на смартфонах, напоминает TechCrunch. Доля BlackBerry в США достигала 50%, а в мире — 20%, пишет издание.
После запуска iPhone и Android-телефонов BlackBerry планировала уйти с рынка смартфонов. TCL выкупила права на производство и продажу смартфонов Blackberry в 2016 году. Blackberry продолжила разработку приложений и систем безопасности. В смартфонах сменилась операционная система — с собственной Blackberry на Android.
TCL (бренды BlackBerry и Alcatel) занимает 1% мирового рынка смартфонов, приводит TechCrunch данные StrategyAnalytics без уточнения периода. В январе 2020 года TCL вышла на рынок смартфонов под собственным брендом.
"До появления сенсорных экранов BlackBerry была лидером рынка и новатором с миниатюрной QWERTY-клавиатурой на смартфонах"
Инновация BlackBerry все же была по моему в защищенной связи, а QWERTY-клавиатура больше как дополнительная плюшка.
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