Производители техники попросили ФАС отложить предустановку российских приложений до 2021 года
Материал редакции
Российские разработчики, напротив, предлагают ускорить вступление закона в силу.
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предложила отложить реализацию закона о предустановке российских приложений до 1 января 2021 года. Об этом говорится в отзыве РАТЭК на предложения Федеральной антимонопольной службы.
В январе 2020 года ФАС предложила сделать предустановку российских приложений обязательной для смартфонов с 1 июля 2020 года, для планшетов — с 1 июля 2021 года, для компьютеров с 1 июля 2022 года, для Smart TV и приставок — с 1 июля 2023 года.
«Мы поддерживаем поэтапный подход к реализации этого закона, но предлагаем перенести первый этап на более поздний срок. В противном случае производители или ритейлеры не успеют подготовиться к вступлению закона в силу», — заявил представитель ассоциации.
Ассоциация разработчиков «Отечественный софт», напротив, предложила ускорить вступление закона в силу. Разработчики утверждают, что дефицита ресурсов для предустановки у производителей нет. Они предлагают начать предустанавливать приложения в смартфонах, планшетах и компьютерах с 1 июля 2020 года, в остальных устройствах — с 1 июля 2021 года.
Закон о предустановке российских приложений в электронную технику перед продажей в России вступает в силу с 1 июля 2020 года. Какие приложения должны быть установлены перед продажей, определит правительство. ФАС предлагала устанавливать российский антивирус, навигатор, поисковики, приложений для госуслуг и платёжные сервисы.
Эльдар Муртазин
Полностью поддерживаю ассоциацию разработчиков «Отечественный софт». Чем быстрее они приступят, тем быстрее сядут в лужу, ну а после этого быстренько отменят все эти дебильные законы.
Mike KosulinЭльдар
Пакет Яровой не отменили. А там не лужа, а прям болото.
Sergei TimofeyevMike
Потому что он изначально был мерой понуждения, а тех, кто против них, можно было давить законом.
Sergei TimofeyevЭльдар
Либо запретят как класс данные устройства. А то и видео записывает и координаты. А вдруг шпиён? Проходили ведь уже.
Yan Varskii
Пока ПРОСЯТ, так и будут прогибаться. А если бунтовать и не соглашаться большинством, то будет история поворачиваться в более логичное и адекватно регулируемое русло.
Serj KossYan
Буууууунд!
В любой непонятной ситуации объявляй бунд.
Алексей Струков
Посмотрел кто входит в ассоциацию "Отечественный софт". 173 участника. Сколько из них намерены свой софт присунуть в мой девайс?