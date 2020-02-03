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Техника
Лиана Липанова
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Производители техники попросили ФАС отложить предустановку российских приложений до 2021 года Материал редакции

Российские разработчики, напротив, предлагают ускорить вступление закона в силу.

  • Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предложила отложить реализацию закона о предустановке российских приложений до 1 января 2021 года. Об этом говорится в отзыве РАТЭК на предложения Федеральной антимонопольной службы.
  • В январе 2020 года ФАС предложила сделать предустановку российских приложений обязательной для смартфонов с 1 июля 2020 года, для планшетов — с 1 июля 2021 года, для компьютеров с 1 июля 2022 года, для Smart TV и приставок — с 1 июля 2023 года.
  • «Мы поддерживаем поэтапный подход к реализации этого закона, но предлагаем перенести первый этап на более поздний срок. В противном случае производители или ритейлеры не успеют подготовиться к вступлению закона в силу», — заявил представитель ассоциации.
  • Ассоциация разработчиков «Отечественный софт», напротив, предложила ускорить вступление закона в силу. Разработчики утверждают, что дефицита ресурсов для предустановки у производителей нет. Они предлагают начать предустанавливать приложения в смартфонах, планшетах и компьютерах с 1 июля 2020 года, в остальных устройствах — с 1 июля 2021 года.
  • Закон о предустановке российских приложений в электронную технику перед продажей в России вступает в силу с 1 июля 2020 года. Какие приложения должны быть установлены перед продажей, определит правительство. ФАС предлагала устанавливать российский антивирус, навигатор, поисковики, приложений для госуслуг и платёжные сервисы.
Бизнес попросил ФАС поменять сроки предустановки…
ФАС попросили изменить сроки введения обязательной предустановки отечественного ПО на продаваемые…
www.rbc.ru

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7 комментариев
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Эльдар Муртазин

2

Полностью поддерживаю ассоциацию разработчиков «Отечественный софт». Чем быстрее они приступят, тем быстрее сядут в лужу, ну а после этого быстренько отменят все эти дебильные законы.

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Mike Kosulin

Эльдар
3

Пакет Яровой не отменили. А там не лужа, а прям болото.

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Sergei Timofeyev

Mike
1

Потому что он изначально был мерой понуждения, а тех, кто против них, можно было давить законом.

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Sergei Timofeyev

Эльдар
0

Либо запретят как класс данные устройства. А то и видео записывает и координаты. А вдруг шпиён? Проходили ведь уже.

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Yan Varskii

1

Пока ПРОСЯТ, так и будут прогибаться. А если бунтовать и не соглашаться большинством, то будет история поворачиваться в более логичное и адекватно регулируемое русло. 

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Serj Koss

Yan
1

Буууууунд!
В любой непонятной ситуации объявляй бунд.

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Алексей Струков

1

Посмотрел кто входит в ассоциацию "Отечественный софт". 173 участника. Сколько из них намерены свой софт присунуть в мой девайс?

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