«Сбер» начал производить серверы для собственных нужд Статьи редакции
Они разработаны специально для дата-центров банка, поэтому выводить их на рынок пока не планируют.
- О том, что «Сбер» занялся производством серверов, «Ведомостям» рассказали источники среди производителей техники и подтвердил представитель банка. Он отметил, что оборудование используется для внутренних нужд и адаптировано для использования в дата-центрах банка.
- По словам собеседников газеты, речь идёт о производстве серверов на процессорах Intel и AMD с архитектурой x86. Банк планирует подать заявку на их включение в реестр отечественной радиоэлектронной продукции — требования Минпромторга пока позволяют добавлять в него оборудование на иностранных процессорах.
- В «Сбере» не ответили, где и когда было запущено производство, а также не раскрыли объём вложений. Представитель банка заявил, что выпуск собственных серверов не только «решает задачу технологического суверенитета, но и обеспечивает загрузку производственных мощностей и создание новых рабочих мест». На основе ответа «Ведомости» предположили, что сборка ведётся в России.
- Серверы разработаны с «кастомным» дизайном специально под условия дата-центров банка, поэтому выводить их на рынок пока не планируют, пояснил собеседник среди производителей. Но «Сбер» сам по себе один из крупнейших потребителей оборудования в России и полностью обеспечивает заказами производственные мощности, добавил он.
- Собственное производство оборудования — «типовая история» для крупных ИТ-компаний, говорит один из источников в производителе ИТ-техники. В долгосрочной перспективе выгодней использовать устройства, разработанные для собственных дата-центров, чем иностранные, пояснил он.
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Решает задачу технологического суверенитета - ржу в голосину.
Вы можете наладить производство серверов в своей компании или сделать что-то подобное? Вы вообще пробовали созидать, или все, чему вы в жизни научились - извергать собственню рвоту?
О, ватный офисный планктон решил оскорбиться. 😆
Потом запрещают экспорт в РФ серверных процессоров и микроконтроллеров. И вся надежда снова на параллельный импорт.
производить сервера - это собирать из комплектующих?
Если думаешь что это так просто, есть ниша на пару лярдов в год. Влетай...
Вся сложность - выклянчить поставки?
Вся сложность в том, что потом это надо как-то продать. К тому же, не просто залететь в тендер, а сделать так, чтобы залететь как отечественный производитель и там уже рубиться с Аквариусом )) Магия уровня Хогвартса! )
А западные производители как-то по-другому делают? На грядках выращивают?
А восточные выращивают на грядках. 😊
Я тоже своего рода производитель серверов выходит?
Технологический флагман 😆
Флегматичный технолог.
В нашем случае только так
А слово "производить" наверное тоже в кавычки взять нужно?
Вероятно там крупноузловая сборка, на уровне компонентов, это как с "производством" машин
В лучшем случае печатную плату сами делают. Это если удалось зареверсить или найти обходным путём закрытую документацию на чипы.
На самом деле, это не такая простая задача т.к. собрать серв из импортных комплектующих - это только половина дела.
Если для себя, то это будет выгодно на больших партиях, а если на сторону, то нужно еще умудриться залететь с этими серверами в тендеры как отечественные производители. Для этого надо поставить туда что-то российское. Например блок питания, корпус и блок с лампочками, чтобы пиу пиу пиу делали. Это ж целое искусство, достойное нового отдела в Сбертехе ))
Не плохо то что разработаны они с кастомным дизайном. Делают конкретно для себя. И под свои нужды, самих дата-центров. Давно бы так. Занялись бы разработкой чего-то своего отечественного. В любом случае думаю что это пойдёт на пользу. Да и другие банки могут перенять полезный опыт. Лишним он точно не будет.
Инструкция как писать сообщения как бот:
Критическое мышление: 0%
Оптимизм (по отношению к своим): 1000%
Что написать: Пересказать то, что написано в статье с позитивным заключением.
Готово, ваш бото комментарий великолепен .
Как писать сообщения как либдриснявый бот:
Критическое мышление: ноль.
Отношение к своим: "всё пропало", "ни хера не могут в этой сраной рашке", "делай не делай - один хрен", "во всём прогрессивном мире давно собирают серваки из своих процов и другой комплектухи, и только в рашке из чужих".
Что написать: что-то на основе тезисов из предыдущего пункта.
Готово, ваш ботокомент заценит вся либдриснявая общественность.
какой кастомный дизайн? юниты везде стандартные.
и не делают они ничего, собирают из готовых компонентов.
заняться они ничем не могут - у нас рынок маленький. даже 1 завод это слишком много. и с китайцами не конкуренты.
какой опыт другим банкам не будет лишний? сервер собрать из запчастей?
Ну вот, а то производство, производство.. Так бы и сказали - собираем из готового.
В целом, весь мир собирает из готового. А сами чипы производят всего пару компаний во всем мире.
Ну как бы брендованный сервер - это не просто собрать компоненты вместе. Там еще и софт и даже платы расширения функционала, тестирование и прочее. Иначе какой смысл платить бабки за бренд?
А корпуса и блоки питания мир (Китай) сам производит таки?
А это законно вообще, вроде все серваки Интернешнл бизнес машин производит?
Производителей сотни.
Если не тысячи
Банк планирует подать заявку на их включение в реестр отечественной радиоэлектронной продукции - когда акции Intel, AMD выкупать собрались ))
Самый тупой комент тут. Изучил бы сначала действующие критерии включения в реестр.
Ну, и как будто все серверы в мире, использующие процы Интел и АМД, - это американские серверы.
Перечитай еще раз,подумай и включи логику к чему этот коммент оставлен.
одни вон уже изучили - платку в монитор вставили и все - российское производство, наши микросхемы. ну а то что они ничего не делают ну и что?
Свои и точка!
Москвич 3 от Сбербанка
Яндекс уже годами сам серверы для своих дата-центров собирает. Могли бы скооперироваться со Сбером.
Когда отверточная сборка стала называться производством?
Зачем же был нужен Эльбрус, если и Intel/AMD решают задачу суверенитета?