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Техника
Галина Мубаракшина
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«Ростех» запланировал инвестировать 1 млрд рублей в производство корпоративных смартфонов в Калуге Материал редакции

Партнёр компании столкнулся с нелегальным копированием устройств на азиатских заводах.

23 комментария
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Российские компании Mobile Inform Group (MIG) и АО «Аэронавигационные и информационные системы» (АИС, входит в структуру «Ростеха») планируют выпускать в Калуге защищённые мобильные устройства для корпоративных клиентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Объём инвестиций АИС составит 1 млрд рублей, MIG вложит свыше 50 млн рублей.

Производство разместится на Калужском заводе телеграфной аппаратуры. Новые устройства будут собирать на базе промышленного смартфона MIG S6 и корпоративного планшета MIG T8X. Локализация позволит предотвратить нелегальное распространение и копирование изделий, с которым производитель столкнулся при контрактной сборке в Азии.

Устройства поддерживают операционные системы Android 9 и 10, а также российские ОС Astra Linux и «Аврора». Они «рассчитаны на многолетнюю непрерывную эксплуатацию» в сложных климатических условиях, выдержат падение и вибрацию.

Планшеты и смартфоны планируется обеспечить криптографической и антивирусной защитой. Продукция должна заинтересовать госсектор, считают инвесторы.

Стоимость устройств составит 60-90 тысяч рублей, но может быть вдвое ниже при большем объёме закупок, уточнил представитель MIG. Сейчас компании рассчитывают производить до нескольких десятков тысяч штук в год. Первая партия объёмом 2000 единиц будет выпущена до конца 2020 года.

#новость #ростех

Техника
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23 комментария
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Антон Лисин

6

Сумма инвестиций, дешевле квартиры...

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Денис Демидов

Антон
1

А говорят страна у нас бедная, квартиры у некоторых дороже завода.

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Сергей М

Антон
0

Ну если сборка 2000 штук может и нормально. А если что-то серьёзное, то закончится как и обычно.

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Andy Lenty

0

Надеются что поставки смартфонов из китая скоро наладяться? 

Ответить

Антон Лисин

Andy
8

Без мягкого знака.

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Ivano Digital

0

В целом американская промышленность тоже все поднялась на госзаказах по нереально завышенным ценам. Помимо закупок нужно еще повысить контроль качества и требования - прям очень жестко. А то получится, как с телевизорами Горизонт. Да, и названия сменить.

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Андрей Малолин

Ivano
2

Только они после этого не выводили деньги в оффшоры (а то вдруг стабильность будет нестабильной), а оставляли внутри своей страны, поэтому экономика развивалась. Поэтому, увы, случай не идентичен.

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Sergei Timofeyev

Ivano
2

Horizont

Ответить

Андрей Малолин

Sergei
1

Zero Dawn

Ответить

Alex Lee

Sergei
0

Оооо благодарная тема. Honorzont...

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Serge Sokolov

Ivano
0

Если говорить об Американской Промышленности в целом, начиная с добычи золота и пушнины в 18-19 веках, то конечно многое можно вывести. А вы точно не путаете госзаказ и госдолг? 

Ответить

Ivano Digital

0

Хотелось бы пояснений, что имеется ввиду под "производство"? Это сбор из западных компонентов или что-то в России производить будут?

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Александр Св-Ко

Ivano
1

"западные компоненты" - прям 80-ыми повеяло  :)

Ответить

Александр Калин

0
Ответить

Alexander Mitryashkin

0

Полагаю, что это на публике они говорят "китайцы нелегально копируют". Другие же компании как-то справляются с копированием при производстве в Китае. Может все же реальная их причина в том, что стоимость производства в Китае стала выше чем в России?

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Serge Sokolov

Alexander
0

Ну так, целое устройство сделать или наклейку-шилдик

Ответить

Дмитрий Малахов

Alexander
0

Не может такого быть .
Другое дело, что "произведено в Рф" открывает доступ на некоторые закрытые рынки.
То же РЖД  и некоторые нефтяные компании могут потребовать защищенные гаджеты, производства РФ
MIG как раз работает на этом рынке и знаю, тех кто с ним живет.

Мы для техники сейчас, кстати, используем CyberBook.
Да, Honeywell Thor VM** надежнее , но разница в цене очень велика.

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Дмитрий Малахов

0

По мне так устройство имеет право на жизнь, но нам сейчас для работы нужна двойная камера.
Сейчас в тестовой эксплуатации Doogee S90 - на троечку, ждем начала продаж Samsung Xcover Pro
Но у нас нет "секретности", поэтому смысла разрабатывать приложения на ос, отличных от андроида нет.  Дорого это.

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Sergei Timofeyev

Дмитрий
0

Sailfish наша ведь

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Дмитрий Малахов

Sergei
0

Ну пока мир защищенных андроид гаджетов с приличными фотокамерами очень ограничен.
Плюс срок выпуска самих гаджетов невысок.
Если бы хватало одной камеры - можно смотреть zebra tc70x

Смысл играть с другими Ос есть только при большом тираже устройств.
Там этот геморрой оправдан большим контролем над системой.
Хотя у самсунга есть  коммерческий knox  -  и с ним эти же проблемы решаются дешевле.
В общем все надежды на  Samsung Xcover Pro .....

Ответить

Serge Sokolov

0

Давно уже работает. Псевдо-производство на псевдо-заводе
https://3dnews.ru/1002634?fbclid=IwAR0VF2bayos1Z75V1NpCvocej4bsVFckWhqdSNRIwFECoJRWAhWvUtqNGSM

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lotnomer

0

Ждем смартфоны и роботизацию!

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Serge Sokolov

0

Наверно Папаше-Чемезову нужно как-то срочно оправдаться, что он тратит миллиарды на собственные квартиры, что он уже кидает деньги откровенному жулью, которое только что на этом поймали с поличным. 

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