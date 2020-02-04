Партнёр компании столкнулся с нелегальным копированием устройств на азиатских заводах.

В закладки

Российские компании Mobile Inform Group (MIG) и АО «Аэронавигационные и информационные системы» (АИС, входит в структуру «Ростеха») планируют выпускать в Калуге защищённые мобильные устройства для корпоративных клиентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Объём инвестиций АИС составит 1 млрд рублей, MIG вложит свыше 50 млн рублей.

Производство разместится на Калужском заводе телеграфной аппаратуры. Новые устройства будут собирать на базе промышленного смартфона MIG S6 и корпоративного планшета MIG T8X. Локализация позволит предотвратить нелегальное распространение и копирование изделий, с которым производитель столкнулся при контрактной сборке в Азии.

Устройства поддерживают операционные системы Android 9 и 10, а также российские ОС Astra Linux и «Аврора». Они «рассчитаны на многолетнюю непрерывную эксплуатацию» в сложных климатических условиях, выдержат падение и вибрацию.

Планшеты и смартфоны планируется обеспечить криптографической и антивирусной защитой. Продукция должна заинтересовать госсектор, считают инвесторы.