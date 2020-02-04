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оказалась нейронной сетью
В Японии сложно найти работников в сфере услуг — численность населения падает, и почти треть жителей страны старше 65 лет.
В одном из пабов Токио тестируют робота-бармена компании QBIT Robotics. Он может налить пиво за 40 секунд и смешать коктейль за минуту, пишет Reuters.
Робот оборудован планшетом, который «улыбается» и разговаривает о погоде во время приготовления напитков. Благодаря четырём камерам робот видит клиентов и анализирует выражение их лица с помощью искусственного интеллекта.
Робота будут тестировать два месяца, после чего Yoronotaki решит, оставлять его или нет. Он стоит $82 тысячи — столько заработал бы бармен-человек за три года.
Reuters отмечает, что в Японии сложно найти работников, особенно в сфере услуг, отмечает агентство. Численность населения страны сокращается, а количество людей старше 65 лет выросло почти до трети. Правительство Японии уже упростило получение визы, чтобы привлечь иностранных работников, передаёт Reuters.
"В Японии сложно найти работников в сфере услуг — численность населения падает, и почти треть жителей страны старше 65 лет." - вера в "дефицит кадров" приобретает все более уродливые масштабы - население Японии 127 миллионов. Население РФ например 143 миллиона, а площадь больше площади Японии в 45 раз. Вы там совсем белены объелись, со своим кадровым голодом?
Тут же не про количество населения, а его качество. Слишком большая часть людей пенсионного или предпенсионного возраста. Зная отношение к людям в возрасте, они не особо хотят работать у них и так все есть.
Не так просто найти долю предпенсионного населения в Японии. Но вот что гугл выдает сразу, это работоспособное. У нас (в РФ) это 54% , у них это 59,7.
В целом интересовался японией, и хотя был там всего 1 один раз, но никакого впечатления о засилье людей предпенсионного возраста никогда не возникало.
Да, япония считается страной долгожителей, но и это сильно преувеличено, как раз из-за той самой пенсионной системы)
А если он сломается перед толпой желающих выпить? 🧐
А если он не будет слушать пьяные жалобы посетителей на жизнь/семью/работу? Зачем такой бармен вообще нужен?
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