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Техника
Лиана Липанова
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Видео: в японском пабе тестируют робота-бармена стоимостью $82 тысячи Материал редакции

В Японии сложно найти работников в сфере услуг — численность населения падает, и почти треть жителей страны старше 65 лет.

6 комментариев
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В одном из пабов Токио тестируют робота-бармена компании QBIT Robotics. Он может налить пиво за 40 секунд и смешать коктейль за минуту, пишет Reuters.

Робот оборудован планшетом, который «улыбается» и разговаривает о погоде во время приготовления напитков. Благодаря четырём камерам робот видит клиентов и анализирует выражение их лица с помощью искусственного интеллекта.

QBIT Robotics

Робота будут тестировать два месяца, после чего Yoronotaki решит, оставлять его или нет. Он стоит $82 тысячи — столько заработал бы бармен-человек за три года.

Reuters отмечает, что в Японии сложно найти работников, особенно в сфере услуг, отмечает агентство. Численность населения страны сокращается, а количество людей старше 65 лет выросло почти до трети. Правительство Японии уже упростило получение визы, чтобы привлечь иностранных работников, передаёт Reuters.

#роботы #япония #видео

Техника
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6 комментариев
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Andrew Simon

2

"В Японии сложно найти работников в сфере услуг — численность населения падает, и почти треть жителей страны старше 65 лет." - вера в "дефицит кадров" приобретает все более уродливые масштабы - население Японии 127 миллионов. Население РФ например 143 миллиона, а площадь больше площади Японии в 45 раз. Вы там совсем белены объелись, со своим кадровым голодом?

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Стройиндустрия

Andrew
0

Тут же не про количество населения, а его качество. Слишком большая часть людей пенсионного или предпенсионного возраста. Зная отношение к людям в возрасте, они не особо хотят работать у них и так все есть.

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Andrew Simon

Стройиндустрия
0

Не так просто найти долю предпенсионного населения в Японии. Но вот что гугл выдает сразу, это работоспособное. У нас (в РФ) это 54% , у них это 59,7.
В целом интересовался японией, и хотя был там всего 1 один раз, но никакого впечатления о засилье людей предпенсионного возраста никогда не возникало.
Да, япония считается страной долгожителей, но и это сильно преувеличено, как раз из-за той самой пенсионной системы)

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Ilya Brin

1

А если он сломается перед толпой желающих выпить? 🧐

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Ilya Korotkov

Ilya
0

А если он не будет слушать пьяные жалобы посетителей на жизнь/семью/работу? Зачем такой бармен вообще нужен? 

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Виктор Веснов

–1

Тестирование у нас:робота украли в первый день

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