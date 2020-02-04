В Японии сложно найти работников в сфере услуг — численность населения падает, и почти треть жителей страны старше 65 лет.

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В одном из пабов Токио тестируют робота-бармена компании QBIT Robotics. Он может налить пиво за 40 секунд и смешать коктейль за минуту, пишет Reuters.

Робот оборудован планшетом, который «улыбается» и разговаривает о погоде во время приготовления напитков. Благодаря четырём камерам робот видит клиентов и анализирует выражение их лица с помощью искусственного интеллекта.

QBIT Robotics

Робота будут тестировать два месяца, после чего Yoronotaki решит, оставлять его или нет. Он стоит $82 тысячи — столько заработал бы бармен-человек за три года.