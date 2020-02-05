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Техника
Андрей Фролов
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LG и ZTE отказались от поездки на конференцию MWC из-за вспышки коронавируса Материал редакции

Компании не хотят доставлять неудобства своим сотрудникам и окружающим.

  • Корейская LG объявила, что пропустит крупнейшую конференцию мобильной техники MWC в Барселоне, а главные анонсы будут объявлены на отдельных мероприятиях в ближайшем будущем. Из-за вспышки коронавируса международные путешествия стали сложнее, к тому же компания не хочет подвергать сотрудников дополнительному риску, сказали в LG.
  • Китайская ZTE тоже отказалась от участия в MWC. Это связано с проблемами с визами и планированием путешествий, а также с тем, что компания не хочет доставлять неудобства другим людям, объяснили представители производителя техники.
  • Организаторы MWC заявили, что вспышка коронавируса пока практически не влияет на планы проведения конференции. Они пообещали принять дополнительные меры по уборке и дезинфекции популярных среди посетителей мест, а также попросили участников обойтись без рукопожатий, пишет TechCrunch.

#новость #lg #zte #коронавирус

Техника
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2 комментария
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Желаю Китаю быстрей победить вирус. В противном случае попахивает кризисом.

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Представляю, тянет руку тебе "сейлзу" директор Samsung, а ты такой гоу по зимнему "ногой"

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