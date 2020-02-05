Представители ZTE сначала тоже сообщили об отмене одной из пресс-конференций на MWC, но в итоге компания посетит мероприятие как и планировала изначально.
- Корейская LG объявила, что пропустит крупнейшую конференцию мобильной техники MWC в Барселоне, а главные анонсы будут объявлены на отдельных мероприятиях в ближайшем будущем. Из-за вспышки коронавируса международные путешествия стали сложнее, к тому же компания не хочет подвергать сотрудников дополнительному риску, сказали в LG.
- Китайская ZTE сообщила The Verge, что отказалась от одной из пресс-конференций в MWC. Это связано с проблемами с визами и планированием путешествий, а также с тем, что компания не хочет доставлять неудобства другим людям, объяснили представители производителя техники. Обновлено: ZTE приедет на MWC, как и планировала изначально, но организует дополнительную проверку для всех сотрудников, которые полетят в Испанию.
- Организаторы MWC заявили, что вспышка коронавируса пока практически не влияет на планы проведения конференции. Они пообещали принять дополнительные меры по уборке и дезинфекции популярных среди посетителей мест, а также попросили участников обойтись без рукопожатий, пишет TechCrunch.
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"author_name": "Андрей Фролов",
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Вениамин Григорьев
Представляю, тянет руку тебе "сейлзу" директор Samsung, а ты такой гоу по зимнему "ногой"
Антон Гранд
Желаю Китаю быстрей победить вирус. В противном случае попахивает кризисом.
Матвей Алексеев
https://www.zte.com.cn/global/about/news/202002051628.html?fbclid=IwAR0PleDY7f0XoGWlQrGWJ7Kq9EcYVZ7DpjmpIRKR_Fu0Ptwkn7vi2T3WBK0
Андрей ФроловМатвей
спасибо!
Veronica KarliukevichАндрей
Андрей, спасибо, что сделали уточнение. Но статья и заголовок как и были, так и остасить некорректными.
Юрий Другач
Как они за... с этой истерией
Павел АндрейчукЮрий
Ну дураки же, не понимают что ничего страшного, вон от гриппа по 300 тыщ в год же мрёт, а тут всего 400, херня. Им бы за консультацией к Юрию Другачу обратиться, он бы пояснил всё)
Юрий ДругачПавел
Я, извините, только комментирую. Тут скоро подтянутся аналитики-консультанты.
Giorno GiovannaЮрий
Не, я знаю китайцы что-то скрывают. У них там по тыщи людей в сутки неофициально погибает от коронавируса.
Юрий ДругачGiorno
Вот, уже началось