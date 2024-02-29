Некоторые смартфоны Xiaomi, Poco и Redmi перестали работать после обновления — компания признала проблему Статьи редакции
При необходимости восстановить работу устройства помогает сброс настроек, но с потерей данных.
Владельцы смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi пожаловались на массовый сбой. Мобильные устройства стали непрерывно перезагружаться после автоматического обновления одного из компонентов системы. Сообщения об этом появились в соцсетях и на форумах.
Представители официального сообщества Xiaomi в VK подтвердили проблему и сообщили, что работают над её устранением. Пострадавшим клиентам порекомендовали выполнить полный сброс настроек с потерей данных, чтобы восстановить работу смартфона при необходимости. В Poco (бренд Xiaomi) посоветовали обратиться в сервисный центр, чтобы вернуть доступ к устройству без потери данных.
- В компании не назвали причину сбоя. Пользователи смартфонов полагают, что проблема проблема возникла из-за некорректного обновления плагина Hyper OS UI service, который отвечает за Центр управления. Они рекомендуют другим владельцам устройств отключить автоматические обновления, в том числе в GetApps.
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топ за свои деньги 😀
вот и вся суть китайцев, я вообще себе закон сделал, к китайцем даже не прикасаться чтоб проблем не было
Тут, наверное, надо конкретизировать нелюбовь к китайским телефонам, т.к. Эпл тоже оттуда
Справедливости ради, я видел подобное на айфонах. Это был Xs вроде, который после обновления уходил постоянно в ребут. Как-то проблему тогда решили, но не помню как )
самое главное вовремя проблему признать, а не отрицать ее, на самом деле это тоже очень важно, когда компания честно говорит
Какие будут ваши аргументы, пользователи андроида?
Зато стоит дешевле эппла
А причем тут Android, если проблема конкретно из-за криворукости Xiaomi?
На качественный телефон андроид не поставят
https://vertu-russia.ru/
Ещё один поехавший)))
А с эпплом такого не произойдет?
С ним такое происходило. Просто не так массово.
https://shazoo.ru/2023/10/13/148760/posle-obnovleniia-do-ios-1703-nekotorye-iphone-nacinaiut-samoproizvolno-vykliucatsia-otkliucaia-riad-funkcii
https://hi-tech.mail.ru/news/59926-obnovlenie-ios-16-prevraschaet-iphone-14-pro-v-kirpich-kak-ispravit/
Хотя там было, что из-за смс телефон кирпчился =)
https://www.businessinsider.com/apple-iphone-text-bomb-causes-ios-crash-2020-4
Можно подумать с айфонами такого не было!!
на них круче было, целый альбом U2 залетал.
Помню, как сейчас. 2014 год, сентябрь. Заслушал до дыр.
Никто про айфоны слова не сказал. Откуда вы такие берётесь?
Я помню ещё в году 2016 мой редмик раз в месяц включал какое то красное меню с китайскими надписями и рисунком андроида, из которого шестеренки торчали. Так как Китайского я не знала, я на те кнопки не нажимала. Телефон на зажатие кнопки включения и клавиш громкости не реагировал. В итоге, я на один день оставалась без телефона, ибо приходилось ждать, пока он сам разряжался и перезагружался.
С тех пор никаких ваших топ за свои деньги мне не надо
Это ваши нюдсы он сливал на китайские сервера, ничего особенного.
Пфф, пользуюсь Apple, доволен, думаю такие проблемы ничтожно вероятны для Вселенной Apple.
Ведь на Apple 🍏 трудятся лучшие инженеры Америки и Мира.
Только стоимость у эппла такая, что за эти же деньги можно купить себе, жене, детям, маме и папе по сяоми и еще деньги останутся на ноутбук для дома и ноутбук для работы))))
Ну это факт. Но как попользуешься, убедишься что оно всё-таки стоит своих денег.
На озоне 15-ка на 128гб за 70к под заказ из Китая, это можно сказать доступно каждому, кто желает пользоваться флагманом.
Я просто даже не знаю, зачем мне мощный дорогой смартфон, если он мне нужен только для звонков, переписок в вконтакте, вотсапе, вайбере, телеграме, поиска в яндексе. Фильмы не смотрю, а если и играю, то только в самолете в какие-нибудь аркады
Чтобы не материться со злости, когда телефон тупит на элементарных операциях.
Да-да было такое, главное было вовремя отключить автообновление, советую всем сейчас это и сделать, а так ничего серьезного, главное никакие обновления без проверки не грузить.
У меня так же, обновиться можно позже, когда обнову уже затестят
Да у всех такое бывает, что обнова ставится криво.
Даже яблоко это признает
Автообновы - безумие, какой бы телефон это не был
я не понимаю как обновления могу настолько все ломать
зачем что-то вообще обновлять, если работает? я хз, какие-то любители анальной эквилибристики
У Windows тоже такая проблема есть. Бывает, что после обновления Windows перестает загружаться.
Обновления всегда отключаю, в том числе и в гугл плей, и не вижу никаких проблем
Poco F5, при скролинге в приложениях и браузере , фризит
Это не тот ли поко, который был года два назад очень мощным за свои деньги?
Два года прошло, и его уволили из мощных.
Некоторые смартфоны (не этих брендов) и до обновлений не работают.
О, у меня на запасном телефоне тоже этот плагин вчера обновился, что ещё за хрень, думаю
А это, оказывается, плагин для заморозки девайса был! ☝️
щИаОмИ тОп жЯ щВоИ дЕнЬГи
Я пострадал!
"Пострадавшим клиентам порекомендовали выполнить полный сброс настроек с потерей данных"
- ну и как это сделать?
В меню телефона (в Настройках)
Уронили прод
Данные жалко на своем Сяоми. Столько фоток, которые не успел сохранить на компе. И как флешка он не распознается компом, чтобы перенести фотки.
А вот это обидно
Топ. Вот не понимаю людей кто включает автоматические новинки. Пусть народ уже проверит на себе, потом можно обновление делать. Да и что там могут нового сделать в прошивке .... да нечего.