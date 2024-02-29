Утром телефон сам предложил обновить что-то, связанное с Hyper OS, что-то типа «Блокнота» и чего-то ещё. Ранее ничего связанного с Hyper OS на телефоне не было.

После этого телефон сам перезагрузился и теперь показывает только Main Menu Recovery. Что делать?