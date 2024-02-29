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Некоторые смартфоны Xiaomi, Poco и Redmi перестали работать после обновления — компания признала проблему Статьи редакции

При необходимости восстановить работу устройства помогает сброс настроек, но с потерей данных.

  • Владельцы смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi пожаловались на массовый сбой. Мобильные устройства стали непрерывно перезагружаться после автоматического обновления одного из компонентов системы. Сообщения об этом появились в соцсетях и на форумах.

Утром телефон сам предложил обновить что-то, связанное с Hyper OS, что-то типа «Блокнота» и чего-то ещё. Ранее ничего связанного с Hyper OS на телефоне не было.

После этого телефон сам перезагрузился и теперь показывает только Main Menu Recovery. Что делать?

пользователь VK

  • Представители официального сообщества Xiaomi в VK подтвердили проблему и сообщили, что работают над её устранением. Пострадавшим клиентам порекомендовали выполнить полный сброс настроек с потерей данных, чтобы восстановить работу смартфона при необходимости. В Poco (бренд Xiaomi) посоветовали обратиться в сервисный центр, чтобы вернуть доступ к устройству без потери данных.

  • В компании не назвали причину сбоя. Пользователи смартфонов полагают, что проблема проблема возникла из-за некорректного обновления плагина Hyper OS UI service, который отвечает за Центр управления. Они рекомендуют другим владельцам устройств отключить автоматические обновления, в том числе в GetApps.

#новости #xiaomi

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45 комментариев
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 Vasiliy

топ за свои деньги 😀

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Анастасия Коваль
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Матвей Дубровин

вот и вся суть китайцев, я вообще себе закон сделал, к китайцем даже не прикасаться чтоб проблем не было

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Алеоп

Тут, наверное, надо конкретизировать нелюбовь к китайским телефонам, т.к. Эпл тоже оттуда

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Константин Шукалов

Справедливости ради, я видел подобное на айфонах. Это был Xs вроде, который после обновления уходил постоянно в ребут. Как-то проблему тогда решили, но не помню как )

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Михаил Кондратьев

самое главное вовремя проблему признать, а не отрицать ее, на самом деле это тоже очень важно, когда компания честно говорит

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Деловая колбаса

Какие будут ваши аргументы, пользователи андроида?
Зато стоит дешевле эппла

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Константин Суворов

А причем тут Android, если проблема конкретно из-за криворукости Xiaomi?

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Деловая колбаса

На качественный телефон андроид не поставят

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noname

https://vertu-russia.ru/

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noname

Ещё один поехавший)))

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Rozen

А с эпплом такого не произойдет?

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KK

С ним такое происходило. Просто не так массово.
https://shazoo.ru/2023/10/13/148760/posle-obnovleniia-do-ios-1703-nekotorye-iphone-nacinaiut-samoproizvolno-vykliucatsia-otkliucaia-riad-funkcii
https://hi-tech.mail.ru/news/59926-obnovlenie-ios-16-prevraschaet-iphone-14-pro-v-kirpich-kak-ispravit/
Хотя там было, что из-за смс телефон кирпчился =)

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KK

https://www.businessinsider.com/apple-iphone-text-bomb-causes-ios-crash-2020-4

A mysterious text notification is suddenly…
A new text bug is causing iPhones and other Apple devices to crash when received. The issue is…
www.businessinsider.com
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Андрей

Можно подумать с айфонами такого не было!!

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true iBegginer

на них круче было, целый альбом U2 залетал.

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Депрессивный Опоссум

Помню, как сейчас. 2014 год, сентябрь. Заслушал до дыр.

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noname

Никто про айфоны слова не сказал. Откуда вы такие берётесь?

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Marusya

Я помню ещё в году 2016 мой редмик раз в месяц включал какое то красное меню с китайскими надписями и рисунком андроида, из которого шестеренки торчали. Так как Китайского я не знала, я на те кнопки не нажимала. Телефон на зажатие кнопки включения и клавиш громкости не реагировал. В итоге, я на один день оставалась без телефона, ибо приходилось ждать, пока он сам разряжался и перезагружался.
С тех пор никаких ваших топ за свои деньги мне не надо

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Gruntofos

Это ваши нюдсы он сливал на китайские сервера, ничего особенного.

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Сисик Кусь

Пфф, пользуюсь Apple, доволен, думаю такие проблемы ничтожно вероятны для Вселенной Apple.

Ведь на Apple 🍏 трудятся лучшие инженеры Америки и Мира.

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Rozen

Только стоимость у эппла такая, что за эти же деньги можно купить себе, жене, детям, маме и папе по сяоми и еще деньги останутся на ноутбук для дома и ноутбук для работы))))

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Сисик Кусь

Ну это факт. Но как попользуешься, убедишься что оно всё-таки стоит своих денег.

На озоне 15-ка на 128гб за 70к под заказ из Китая, это можно сказать доступно каждому, кто желает пользоваться флагманом.

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Rozen

Я просто даже не знаю, зачем мне мощный дорогой смартфон, если он мне нужен только для звонков, переписок в вконтакте, вотсапе, вайбере, телеграме, поиска в яндексе. Фильмы не смотрю, а если и играю, то только в самолете в какие-нибудь аркады

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Ияза Гара

Чтобы не материться со злости, когда телефон тупит на элементарных операциях.

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Anton Zimin

Да-да было такое, главное было вовремя отключить автообновление, советую всем сейчас это и сделать, а так ничего серьезного, главное никакие обновления без проверки не грузить.

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Филипыч

У меня так же, обновиться можно позже, когда обнову уже затестят

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Димon

Да у всех такое бывает, что обнова ставится криво.
Даже яблоко это признает

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Хлоргексидин

Автообновы - безумие, какой бы телефон это не был

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Кирилл Сушков

я не понимаю как обновления могу настолько все ломать

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ELIFAS LEVi

зачем что-то вообще обновлять, если работает? я хз, какие-то любители анальной эквилибристики

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Rozen

У Windows тоже такая проблема есть. Бывает, что после обновления Windows перестает загружаться.

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Марат

Обновления всегда отключаю, в том числе и в гугл плей, и не вижу никаких проблем

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Водяной

Poco F5, при скролинге в приложениях и браузере , фризит

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Marusya

Это не тот ли поко, который был года два назад очень мощным за свои деньги?

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Сисик Кусь

Два года прошло, и его уволили из мощных.

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Вадим Д.

Некоторые смартфоны (не этих брендов) и до обновлений не работают.

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Горделивый Сербский Патриот

О, у меня на запасном телефоне тоже этот плагин вчера обновился, что ещё за хрень, думаю

А это, оказывается, плагин для заморозки девайса был! ☝️

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Сисик Кусь

щИаОмИ тОп жЯ щВоИ дЕнЬГи

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Rozen

Я пострадал!

"Пострадавшим клиентам порекомендовали выполнить полный сброс настроек с потерей данных"

- ну и как это сделать?

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Yenot Kroshka

В меню телефона (в Настройках)

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mr g

Уронили прод

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Rozen

Данные жалко на своем Сяоми. Столько фоток, которые не успел сохранить на компе. И как флешка он не распознается компом, чтобы перенести фотки.

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Женя Шоршина
При необходимости восстановить работу устройства помогает сброс настроек, но с потерей данных.

А вот это обидно

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Станислав

Топ. Вот не понимаю людей кто включает автоматические новинки. Пусть народ уже проверит на себе, потом можно обновление делать. Да и что там могут нового сделать в прошивке .... да нечего.

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