Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Разработчикам вне Китая предложат одновременно загружать приложения в альтернативные магазины. Россия в числе первых стран запуска.
Издание Reuters со ссылкой на собственные источники рассказало, что четыре компании — Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo планируют объединиться в «Глобальный альянс разработчиков услуг» (GDSA — Global Developer Service Alliance).
Они разработают платформу, которая должна облегчить авторам игр, музыки, фильмов и приложений продвижение продуктов на зарубежных рынках, заявляет издание. Например, разработчики смогут одновременно загружать приложения в альтернативные магазины, а производители — продвигать их.
«С помощью альянса компании смогут использовать свои преимущества в различных регионах: у Xiaomi сильная пользовательская база в Индии, у Vivo и Oppo в Юго-Восточной Азии, а у Huawei — в Европе» — считает вице-президент мобильного направления аналитической фирмы Canalys Николь Пэн.
По её мнению, GDSA позволит конкурировать с Google Play и предлагать разработчикам более выгодные условия для размещения приложений и заработка.
Однако управление альянсом может быть проблемным, считает аналитик: «Сложно сказать, какая компания больше инвестирует в платформу и управляет GDSA, к тому же, раньше подобные инициативы не были успешны», — заявляет Пэн.
Среди девяти первых стран запуска платформы — Россия, Индия и Индонезия, указано тестовой версии сайта GDSA, с которой ознакомились авторы Reuters.
Изначально GDSA планировалось запустить в марте 2020 года, но на анонс может повлиять вспышка коронавируса, из-за которой часть китайских компаний приостановила работу либо перевела сотрудников на удалённую работу.
Вот и вырастили себе конкурента на ровном месте из-за своих санкций. Недальновидную политику ведут Штаты.
Создать очередную мобильную ОС на сферическом линуксе [сравнительно] несложно (в дополнение к трем десяткам уже существующих полумертвых). А вот вырастить из этого платформу, которая будет конкурентна с точки зрения приложений и поддерживаться разработчиками - огромный вопрос.
О новой ОС речь не идет. Как я понял, они планируют сделать свой плей стор
Ну это конечно лучше, но крупные к ним навряд ли пойдут. Я дважды пользовался умирающими сторами (Винфон и Блэкберри), история всегда одна и та же: владелец платформы (условный Майкрософт) дает деньги на разработку, в сторе появляются первые крупные проспонсированные приложения, но от этого так и не оживает, потому что добровольно заполняется только игрушками "три в ряд". Через год-полтора дотации кончаются, всё медленно умирает еще года два-три и потом баиньки.
Смотря сколько денег будут давать девам
Крупные приложения, генерирующие основной мировой мобильный трафик (ютуб/инста/фб/прочее) туда не пойдут, будут делать клоны-костыли, как на Windows Phone/Blackberry в свое время. Значит, сколько денег не лей, покупателям глобально это не сильно интересно, если их смартфон с хорошим железом, но никаким софтом. Вот у меня рядом с домом открыли симпатичный ТЦ, так он пустой два года: нет магазинов - нет покупателей, нет покупателей - нет магазинов. Замкнутый круг, который не разрывается дотациями.
Собственно вопрос по переводу крупных приложений он самый сложный.
Как они будут решать - вопрос к ним. Я думаю, что менеджеры знают решение. ( Как вариант наличие приложения в сторе - условие для предустановки)
Интересно, как с ютубом сделают ....
Скоро гугол будет не нужен, получается?
Я тут давеча смотрел как Хуавей наладили синхронизацию своих ноутов и телефонов и хочу сказать: моё увОжение! Эмуляция смартфона на экране ноута и drag'n'drop фаулов оттуда.
Ну тогда под шумок гугл чебурнетом блокнут и бум все дружно пользоваться Яндексом как поисковиком.
позволит конкурировать с Google Play
— Гаобаджоу, хуавей! Установи на телефон
Находить твёрдые взрослые женщины разорвал отверстие массаж стержня
и
Повозка ограниченный улитки вызов партийные каблуки толстых днищ
Красавцы! Давно пора.
Почему то кажется, что они сделают лучше, чем Гугл.
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