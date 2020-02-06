Разработчикам вне Китая предложат одновременно загружать приложения в альтернативные магазины. Россия в числе первых стран запуска.

В закладки

Издание Reuters со ссылкой на собственные источники рассказало, что четыре компании — Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo планируют объединиться в «Глобальный альянс разработчиков услуг» (GDSA — Global Developer Service Alliance).

Они разработают платформу, которая должна облегчить авторам игр, музыки, фильмов и приложений продвижение продуктов на зарубежных рынках, заявляет издание. Например, разработчики смогут одновременно загружать приложения в альтернативные магазины, а производители — продвигать их.

«С помощью альянса компании смогут использовать свои преимущества в различных регионах: у Xiaomi сильная пользовательская база в Индии, у Vivo и Oppo в Юго-Восточной Азии, а у Huawei — в Европе» — считает вице-президент мобильного направления аналитической фирмы Canalys Николь Пэн.

По её мнению, GDSA позволит конкурировать с Google Play и предлагать разработчикам более выгодные условия для размещения приложений и заработка.

Однако управление альянсом может быть проблемным, считает аналитик: «Сложно сказать, какая компания больше инвестирует в платформу и управляет GDSA, к тому же, раньше подобные инициативы не были успешны», — заявляет Пэн.

Среди девяти первых стран запуска платформы — Россия, Индия и Индонезия, указано тестовой версии сайта GDSA, с которой ознакомились авторы Reuters.