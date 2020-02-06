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Техника
Евгений Делюкин
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Reuters: альянс Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo запустит платформу для конкуренции с Google Play Материал редакции

Разработчикам вне Китая предложат одновременно загружать приложения в альтернативные магазины. Россия в числе первых стран запуска.

17 комментариев
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Издание Reuters со ссылкой на собственные источники рассказало, что четыре компании — Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo планируют объединиться в «Глобальный альянс разработчиков услуг» (GDSA — Global Developer Service Alliance).

Они разработают платформу, которая должна облегчить авторам игр, музыки, фильмов и приложений продвижение продуктов на зарубежных рынках, заявляет издание. Например, разработчики смогут одновременно загружать приложения в альтернативные магазины, а производители — продвигать их.

«С помощью альянса компании смогут использовать свои преимущества в различных регионах: у Xiaomi сильная пользовательская база в Индии, у Vivo и Oppo в Юго-Восточной Азии, а у Huawei — в Европе» — считает вице-президент мобильного направления аналитической фирмы Canalys Николь Пэн.

По её мнению, GDSA позволит конкурировать с Google Play и предлагать разработчикам более выгодные условия для размещения приложений и заработка.

Однако управление альянсом может быть проблемным, считает аналитик: «Сложно сказать, какая компания больше инвестирует в платформу и управляет GDSA, к тому же, раньше подобные инициативы не были успешны», — заявляет Пэн.

Среди девяти первых стран запуска платформы — Россия, Индия и Индонезия, указано тестовой версии сайта GDSA, с которой ознакомились авторы Reuters.

Изначально GDSA планировалось запустить в марте 2020 года, но на анонс может повлиять вспышка коронавируса, из-за которой часть китайских компаний приостановила работу либо перевела сотрудников на удалённую работу.

#новость #google #android #смартфоны

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17 комментариев
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Артём Палённый

8

Вот и вырастили себе конкурента на ровном месте из-за своих санкций. Недальновидную политику ведут Штаты.

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Андрей Малолин

Артём
4

Создать очередную мобильную ОС на сферическом линуксе [сравнительно] несложно (в дополнение к трем десяткам уже существующих полумертвых). А вот вырастить из этого платформу, которая будет конкурентна с точки зрения приложений и поддерживаться разработчиками - огромный вопрос.

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Alex Revin

Андрей
1

О новой ОС речь не идет. Как я понял, они планируют сделать свой плей стор

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Андрей Малолин

Alex
0

Ну это конечно лучше, но крупные к ним навряд ли пойдут. Я дважды пользовался умирающими сторами (Винфон и Блэкберри), история всегда одна и та же: владелец платформы (условный Майкрософт) дает деньги на разработку, в сторе появляются первые крупные проспонсированные приложения, но от этого так и не оживает, потому что добровольно заполняется только игрушками "три в ряд". Через год-полтора дотации кончаются, всё медленно умирает еще года два-три и потом баиньки.

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tommyscz

Андрей
0

WinPhone и Blackberry это были другие ОС, под которые приложения нужно было писать заново.

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Gluch Nolwar

Андрей
0

Смотря сколько денег будут давать девам

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Андрей Малолин

Gluch
0

Крупные приложения, генерирующие основной мировой мобильный трафик (ютуб/инста/фб/прочее) туда не пойдут, будут делать клоны-костыли, как на Windows Phone/Blackberry в свое время. Значит, сколько денег не лей, покупателям глобально это не сильно интересно, если их смартфон с хорошим железом, но никаким софтом. Вот у меня рядом с домом открыли симпатичный ТЦ, так он пустой два года: нет магазинов - нет покупателей, нет покупателей - нет магазинов. Замкнутый круг, который не разрывается дотациями.

Ответить

Дмитрий Малахов

Андрей
0

Собственно вопрос по переводу крупных приложений он самый сложный.
Как они будут решать -  вопрос к ним.  Я думаю, что менеджеры знают решение.  ( Как вариант наличие приложения в сторе - условие для предустановки)

Интересно, как с ютубом сделают ....

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Kirill Kalachev

5

Скоро гугол будет не нужен, получается? 

Я тут давеча смотрел как Хуавей наладили синхронизацию своих ноутов и телефонов и хочу сказать: моё увОжение! Эмуляция смартфона на экране ноута и drag'n'drop фаулов оттуда.
Ну тогда под шумок гугл чебурнетом блокнут и бум все дружно пользоваться Яндексом как поисковиком.

Ответить

# realfiddy

2

Вот когда запустит, тогда и пишите. 

Ответить

Dear Moscow,

2

позволит конкурировать с Google Play

— Гаобаджоу, хуавей! Установи на телефон

Находить твёрдые взрослые женщины разорвал отверстие массаж стержня

и

Повозка ограниченный улитки вызов партийные каблуки толстых днищ

Ответить

Евгений

0

Красавцы! Давно пора.
Почему то кажется, что они сделают лучше, чем Гугл.

Ответить

Альберт Штерн

Евгений
0

Кекаю

Ответить

Ware Wow

Евгений
0

Главное, чтобы там вирусни не было

Ответить

Gluch Nolwar

0
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Роман Петерсон

Gluch
0

Гугл плей? Умер и умер?

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Yuri Ahmedov

0

ОС из поднебесной, дело недалекого будущего. 

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