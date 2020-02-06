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Техника
Лиана Липанова
2018

Samsung выпустила пресс-релиз о причинах блокировки телевизоров некоторых пользователей в России Материал редакции

Что делать, в компании не объяснили.

25 комментариев
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Samsung Electronics заблокировала некоторые функции в телевизорах пользователей из России, так как устройства произведены для рынков для других стран или были перепрошиты. Компания сообщила об этом в официальном пресс-релизе.

Заблокированные функции не могли быть доступны на таких устройствах без проведения манипуляций по изменению установленных заводских настроек (например, разблокировкой или перепрошивкой).

пресс-служба Samsung

Samsung не может гарантировать корректную работу «взломанных» телевизоров, объяснили в компании.

Некоторые «серые» функции телевизоров могут иметь лицензионные ограничения. Компания уточнила, что в инструкции пользователя есть информация о функциях, которые разрешены в этом регионе.

Samsung порекомендовала перед покупкой проверять, есть ли маркировка ЕАС на этикетке корпуса и коробки устройства — это говорит о наличии сертификата соответствия техническому регламенту Eвразийского Экономического Союза, который по российским законам должны иметь все устройства на территории страны.

Название моделей телевизоров Samsung, которые сертифицированы для продажи в России, заканчиваются на буквы RU, отметили в компании.

6 февраля 2020 года пользователи из России, Белоруссии и Молдавии пожаловались на блокировку некоторых функций «умных» телевизоров Samsung. Среди таких клиентов оказался пользователь vc.ru. Он рассказал, что вместо запуска приложений на экране появляется сообщение This TV is not fully functional in this region («Телевизор не функционирует полноценно в этом регионе»).

#новость #samsung

Техника
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25 комментариев
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Глеб Варганов

20

Я действительно не понимаю, почему я не могу поехать в другую страну в путешествие и привезти что-то оттуда? Я же покупаю так вещи, почему я не могу сделать тоже самое с телевизором?

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Vlad Romanchenko

Глеб
1

Региональная политика. На словах безвиз, по факту - плати за игру здесь 400 рублей, и в ЕС 10 евро.

Гнусмас не защищаю, благословляю ломать и дальше, ибо нех.

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Dmitry Voronov

Глеб
0

Не знаю, как у корейцев, но у китайцев есть такая фишка - Европа, Америка - заоблачные цены, остальным - в зависимости от отсталости страны, чтобы производство не простаивало.

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Тимур Хахалев

14

Конченные

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Антон Лисин

8

Проще эту фирму не покупать.

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ave ego

6

фирму в черный список просто и все, никаких самсунгов из теликов, чтобы не нагружать голову проверками и прочим, когда товар купленный за деньги вдруг не хочет работать. обойдемся без самсунгов.

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Иннокентий Фефилов

ave
4

А завтра павербанк запросит вайфай, определит, что он в Перми и отключится. Навсегда. Потому что это Пермь.

Ответить

Andrey Chuev

Иннокентий
2

В Перми и без этого павербанки работают через раз ))

Ответить

Ivan Kostarev

Иннокентий
1

Вот сейчас обидно было

Ответить

kirill

5

Хаха, так они распугают всех покупателей. Вот сколько раз твердили миру что репрессиями ничего не добиться, наоборот это раздражает.

Ответить

Иннокентий Фефилов

2

Они понять не могут, что для телевизоров нетипично иметь ограничение по регионам. Потребитель знаком с региональностью телефонов или игр. Но телевизор - нет. И приучать они собрались за счет собственной репутации.

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Alexander Krupnitski

2

Скоро на авито появятся))

Ответить

Игорь Богданов

1

Проще купить телевизор другого бренда, чем что-то сверять, нанимать экспертов-криминалистов-телеподборщиков, чтобы они магическим образом проверили прошивали его или нет

Ответить

Andrew Simon

1

Да ладно, спасибо хоть не дистанционный подрыв телевизора)

Ответить

Serj Koss

0

Так мило, что в комментах десяток юзеров объявляют бойкот и очередной бууунд огромной корпорации)

Ответить

Сергей Шарыгин

Serj
0

Проблемы индейцев шерифа не волнуют :)

Ответить

Антон Лисин

Serj
0

Так в следующий раз просто. Задумаются какой бренд покупать микроволновки, пылесоса, будильника.

Ответить

Dmitry Voronov

0

Покупайте на Амазоне! - This TV is not fully functional in this region

Ответить

Никита Семёнов

0

Сволочи, чем им это помешало, купил телик q60 за 70 карасей, всё было круто, теперь ничего не работает

Ответить

Дмитрий Айстражник

0

Такая же фигня с региональными ограничениями DVD

Ответить

Артем Голендберг

0

Конченые уроды, техники этой фирмы у меня больше не будет

Ответить

Григорий Селезнев

0

Зашквар, конечно, но попробуйте купить подписку на ЯндексМузыку из-за рубежа. Фига с два! Лицензии на софт? P.S. Я купил себе приставку на андроиде и горя не знаю ... 

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Dmitry Voronov

0

Крутые) Даж Microsoft не позволяет себе наглости  вырубить все левые винды

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Юрий Белоножкин

0

Все хотят товары задешево, но не все готовы за это платить. Самсунг описали причины того, почему заблокировали. Далее покупатель возвращает серый товар в серый магазин. А чтобы не встрять, надо в целом покупать электронщику не в подвале. Тогда и сверять ничего не надо будет. Минусуйте.

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Diego Salvador

0

К редакции:
Верните, пожалуйста, голосовалку типа "взлетит/не взлетит", в хайповых темах очень много комментариев и сложно разобраться сколько людей занимает ту или иную позицию. Голосование за пост на главной не даёт общей картины, нужен инструмент внутри темы, чтобы люди выражали свое мнение.

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