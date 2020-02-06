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Что делать, в компании не объяснили.
Samsung Electronics заблокировала некоторые функции в телевизорах пользователей из России, так как устройства произведены для рынков для других стран или были перепрошиты. Компания сообщила об этом в официальном пресс-релизе.
Samsung не может гарантировать корректную работу «взломанных» телевизоров, объяснили в компании.
Некоторые «серые» функции телевизоров могут иметь лицензионные ограничения. Компания уточнила, что в инструкции пользователя есть информация о функциях, которые разрешены в этом регионе.
Samsung порекомендовала перед покупкой проверять, есть ли маркировка ЕАС на этикетке корпуса и коробки устройства — это говорит о наличии сертификата соответствия техническому регламенту Eвразийского Экономического Союза, который по российским законам должны иметь все устройства на территории страны.
Название моделей телевизоров Samsung, которые сертифицированы для продажи в России, заканчиваются на буквы RU, отметили в компании.
6 февраля 2020 года пользователи из России, Белоруссии и Молдавии пожаловались на блокировку некоторых функций «умных» телевизоров Samsung. Среди таких клиентов оказался пользователь vc.ru. Он рассказал, что вместо запуска приложений на экране появляется сообщение This TV is not fully functional in this region («Телевизор не функционирует полноценно в этом регионе»).
Я действительно не понимаю, почему я не могу поехать в другую страну в путешествие и привезти что-то оттуда? Я же покупаю так вещи, почему я не могу сделать тоже самое с телевизором?
Региональная политика. На словах безвиз, по факту - плати за игру здесь 400 рублей, и в ЕС 10 евро.
Гнусмас не защищаю, благословляю ломать и дальше, ибо нех.
Не знаю, как у корейцев, но у китайцев есть такая фишка - Европа, Америка - заоблачные цены, остальным - в зависимости от отсталости страны, чтобы производство не простаивало.
фирму в черный список просто и все, никаких самсунгов из теликов, чтобы не нагружать голову проверками и прочим, когда товар купленный за деньги вдруг не хочет работать. обойдемся без самсунгов.
А завтра павербанк запросит вайфай, определит, что он в Перми и отключится. Навсегда. Потому что это Пермь.
Хаха, так они распугают всех покупателей. Вот сколько раз твердили миру что репрессиями ничего не добиться, наоборот это раздражает.
Они понять не могут, что для телевизоров нетипично иметь ограничение по регионам. Потребитель знаком с региональностью телефонов или игр. Но телевизор - нет. И приучать они собрались за счет собственной репутации.
Проще купить телевизор другого бренда, чем что-то сверять, нанимать экспертов-криминалистов-телеподборщиков, чтобы они магическим образом проверили прошивали его или нет
Так мило, что в комментах десяток юзеров объявляют бойкот и очередной бууунд огромной корпорации)
Так в следующий раз просто. Задумаются какой бренд покупать микроволновки, пылесоса, будильника.
Сволочи, чем им это помешало, купил телик q60 за 70 карасей, всё было круто, теперь ничего не работает
Зашквар, конечно, но попробуйте купить подписку на ЯндексМузыку из-за рубежа. Фига с два! Лицензии на софт? P.S. Я купил себе приставку на андроиде и горя не знаю ...
Все хотят товары задешево, но не все готовы за это платить. Самсунг описали причины того, почему заблокировали. Далее покупатель возвращает серый товар в серый магазин. А чтобы не встрять, надо в целом покупать электронщику не в подвале. Тогда и сверять ничего не надо будет. Минусуйте.
К редакции:
Верните, пожалуйста, голосовалку типа "взлетит/не взлетит", в хайповых темах очень много комментариев и сложно разобраться сколько людей занимает ту или иную позицию. Голосование за пост на главной не даёт общей картины, нужен инструмент внутри темы, чтобы люди выражали свое мнение.
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