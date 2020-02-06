Что делать, в компании не объяснили.

В закладки

Samsung Electronics заблокировала некоторые функции в телевизорах пользователей из России, так как устройства произведены для рынков для других стран или были перепрошиты. Компания сообщила об этом в официальном пресс-релизе.

Заблокированные функции не могли быть доступны на таких устройствах без проведения манипуляций по изменению установленных заводских настроек (например, разблокировкой или перепрошивкой). пресс-служба Samsung

Samsung не может гарантировать корректную работу «взломанных» телевизоров, объяснили в компании.

Некоторые «серые» функции телевизоров могут иметь лицензионные ограничения. Компания уточнила, что в инструкции пользователя есть информация о функциях, которые разрешены в этом регионе.

Samsung порекомендовала перед покупкой проверять, есть ли маркировка ЕАС на этикетке корпуса и коробки устройства — это говорит о наличии сертификата соответствия техническому регламенту Eвразийского Экономического Союза, который по российским законам должны иметь все устройства на территории страны.

Название моделей телевизоров Samsung, которые сертифицированы для продажи в России, заканчиваются на буквы RU, отметили в компании.