6 февраля 2020 года пользователи из России, Белоруссии и Молдавии пожаловались на блокировку некоторых функций «умных» телевизоров Samsung. Среди таких клиентов оказался пользователь vc.ru. Он рассказал, что вместо запуска приложений на экране появляется сообщение This TV is not fully functional in this region («Телевизор не функционирует полноценно в этом регионе»).