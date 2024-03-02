Зарядный «коврик», «телефон-компаньон» и автомобиль: шесть продуктов Apple, которые так и не вышли в продажу Статьи редакции
Напомнило о них издание Insider.
Paladin
Устройство под кодовым названием Project X, которое Apple разрабатывала в 1990-х, должно было перенять функции сразу нескольких самостоятельных продуктов — компьютера, факса, сканера и телефона — и стать универсальным решением для малого бизнеса. Но дальше прототипа Apple не ушла. Почему — неизвестно.
W.A.L.T.
Wizzy Active Lifestyle Telephone задумывался как «телефон-компаньон» и, как и Paladin, должен был поддерживать факсимильную связь. Прототип устройства с сенсорным экраном, идентификатором вызывающего абонента, адресной книгой и стилусом представили в 1993 году.
Разработчики успели настроить доступ к онлайн-банкингу, выбор мелодии для звонка и функцию распознавания рукописного ввода, однако проект позже свернули.
AirPower
В 2017 году Apple анонсировала выход «коврика» для одновременной зарядки телефона, часов и наушников. Он должен был состояться в 2018-м, но через год компания отказалась от производства.
Сама она говорила, что устройство не сможет соответствовать её «высоким стандартам». СМИ со ссылкой на источники сообщали, что причиной стали технические проблемы — в частности, с перегревом продукта.
Magic Charger
В 2020 году Apple представила беспроводную зарядку MagSafe для iPhone 12 и старше. Через два года в интернете также появились фотографии продукта Magic Charger — с его помощью пользователи смогли бы заряжать iPhone в вертикальном положении на специальной подставке.
Почему его так официально и не анонсировали — неизвестно. The Verge, например, полагало, что компания сочла устройство непрактичным — в частности потому, что телефон получилось бы разместить только в альбомной ориентации.
i-HDTV
В 2014 году, по данным СМИ, Apple приостановила разработку телевизора с поддержкой сверхвысокой чёткости, которую якобы вела более десяти лет.
Компания хотела представить прозрачный стеклянный дисплей с лазерной проекцией изображения, но засомневалась, что сможет выделиться на фоне конкурентов вроде Samsung, и вместо этого решила сосредоточиться на развитии медиаплееров Apple TV.
Project Titan
В 2014 году появились слухи о том, что Apple работает над собственным электромобилем с самоуправлением, а позже — что ведёт переговоры с отраслевыми игроками: Hyundai, Kia и Nissan.
Изначально она планировала выпустить машину без руля и педалей — в 2024 году. В 2021 году перенесла релиз на 2025-й, а потом и на 2026 год, решив, что убрать руль и педали всё-таки не сможет.
В январе 2024 года источники Bloomberg рассказали, что проект продолжает буксовать и релиз вряд ли состоится раньше 2028-го — и это ещё «в лучшем случае». К тому времени компания снизила стартовый уровень автономности транспортного средства и по-прежнему не могла решить, каким должен быть конечный продукт.
Уже в феврале Bloomberg узнало, что проект свернут. В нём участвовало 2000 сотрудников, часть которых попадёт под сокращение. Компания работала над проектом больше десяти лет и тратила на него «сотни миллионов долларов», но до последнего сомневалась, что электромобиль мог бы обеспечить такую же рентабельность, как, например, смартфоны.