HP запустила подписку на принтер — можно печатать от 20 страниц за $7 в месяц Статьи редакции
Принтер привезут пользователю, а если он хочет отказаться от подписки, устройство придётся вернуть компании.
- HP запустила подписку All-In Plan: она включает в себя доставку принтера, картриджи с чернилами, гарантию на устройство, возможность его ремонта и замены на другое устройство через несколько лет. Есть как чёрно-белая, так и цветная печать.
- В подписке доступно три принтера: HP Envy, HP Envy Inspire и HP OfficeJet Pro. Для первого доступны тарифы на печать 20, 50 и 100 страниц, для второго — 20, 50, 100 и 300 страниц. Для третьего 20, 50, 100, 300 или 700 страниц.
- Цена подписки зависит от принтера и нужного количества страниц. Для HP Envy 20 страниц в месяц будут стоить $6,99, для HP OfficeJet Pro это же количество обойдётся в $12,99. Самый дорогой тариф на 700 страниц в месяц будет стоить $35,99.
- Если пользователь напечатал в месяц меньше листов, чем в плане, они перенесутся на следующий месяц. Но есть лимит — максимально за всё время подписки можно перенести количество страниц, в три раза превышающее их количество в тарифе. Например, если доступно 20 листов, перенести на последующие месяцы можно до 60 ненапечатанных страниц.
- Если нужно напечатать больше страниц, можно поменять план или доплатить. Например, для тарифа с HP Envy за 50 страниц в месяц (за $8,99) за каждые дополнительные десять листов нужно заплатить $1. Так, 66 напечатанных страниц обойдутся в $10,99, из них четыре перенесутся на следующий месяц.
- Принтеры буду самостоятельно определять, закончились ли чернила. Как только это случится, служба поддержки направит нужные картриджи на следующий день. Если устройство выйдет из строя, его также заменят на следующий день.
- Есть бесплатный «пробный» период: в течение 30 дней можно отказаться от принтера и вернуть его обратно. Сделать это нужно не позднее десяти дней после отмены тарифа, иначе компания спишет деньги за подписку.
- Позже этого периода придётся внести дополнительную плату, чтобы отказаться от сервиса. Например, для HP Envy отказ спустя 30 дней и до года пользования подпиской будет стоить $120, спустя год — $60. Отказаться бесплатно можно через два года.
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Это пиздец
хорошо сказано ещё
Если человек зарабатывает 10 000 $ в месяц, для него это отличный сервис
Если человек зарабатывает 1000 $ в месяц, для него это пиз%ец
Услуга крутая, но не для рынка РФ
Это охуенно
Я бы подписался
Потому что платно, да?
Да это точно какая то дуристика еще платить подписку за принтер это уже сверх разум какой то
Не вижу тег панорама, он же есть? Да?
Гениальная идея. Иногда бывает 1-3 раза в месяц нужно что-то распечатать. Ходить куда-то – морока. Покупать принтер – тоже. А тут привезли, заправили и платишь не в месяц, а за листы. Ещё и перенос есть. Клёво.
Платишь в месяц за листы.
Платишь в месяц за листы, а отказаться платить можно только через 2 года, иначе штраф. Читай статью до конца)
Блять, лазерный монохромный Brother на Амазоне $100-160 стоит.
Какая морока?
Предвидя возможный ответ: новость не про Россию
И ведь найдутся долб... уникумы, которые подпишутся.
Ну ты объясни чем плоха идея?
Будет ентерпрайз версия с ценой в 15 баксов за 35 листов в месяц)
🤣 так это еще и струйники!! У которых, если на них так редко печатать, сопла засохнут в первый же месяц, а постоянная ебота с их прочисткой перед каждой печатью, я так понимаю, в пакет обслуживания не входит)
Я так рад был, когда выкинул струйный принтер от HP и взял лазерник.
Возможно автоматическая промывка есть , которая входит в подписку. А то я тоже сразу про это подумал , что засрется головка и всё🤡
ебота с прочисткой в пакет обслуживания входит-при любой проблемы его заменяют,это подписка явно не для простых пользователей,а для офисов и прочих больших компаний,когда на обслуживание всего парка нужну и людей нанимать и прочее,а тут все будет на HP
Такая шляпа)
Санкции им на пользу
10 баксов за 66 листов это терпимо,
Ох уж! В соседнем копире на $1 напечатают 5 страниц! 20 страниц лазерного качества за 4 доллара, тогда, когда ты хочешь!
Чёт волна подписок на всякую херню подхвачена hp не то что на излёте, но истолкована и извращена капитально.
Совсем ошалели, окаянные?!
Яблок себе по подписке купите.
Все внедряют теории Шваба насколько тумкалки хватает.
Дешевле в копи центр ходить.
Подписаться на пробу, насрать в принтер, вернуть
Мощно 👍
А ты затейник.
Да, а вот в коммунизме ты был 7 лет только в очереди за принтером стоял)
Зис из капитализм.:)
Идите на ... Hp!!!
Купить Brother и заправлять без чипов и вот этого всего.
До сих пор с теплотой вспоминаю Epson LQ-100.
(смахнул скупую слезу)
Лучше застраховать brother и ломать ему пальцы
HP envy это ж ноутбуки были. Ну да ладно.
Я ещё помню hp 8800 по-моему , запаял чипик поставил снпч, и пошла головка в разнос 30-40к листовок ! Купил тогда за 4к в итоге заработал этот принтер чистыми 30к. Ставил 4 принтера , печатал всё подряд.
Четкая тема была , пока непереехал за город 👍
а че то не понимаю это просто аренда принтера или ты покупаешь принтер и еще подписку должен платить?
Для долбоебов, не иначе.
что-то новенькое , этим реально кто-то будет пользоваться ?
Ну во первых это в основном для Америки, соответственно с пират картиджами там не все так радужно как у нас, тем более для бизнеса если, 0.05$ за печать, вполне себе учитывая что ты не паришься ни за их заправку ни за состояние устройства которое изнашивается. А если еще и фотки печатать , вообще бомба )
Ты ещё скажи, что эти проклятые капиталисты СНПЧ не ставят.
Удачи. Будет даже хуже чем с BMW, так как тут китайских принтеров хватает.
Докатились
Для бизнеса хорошая модель сотрудничества.
Да сколько можно уже
Круто. Удобно
"Вы ничем не будете владеть, но будете счастливы" (с)
А это что за фигня?
Страница - 5 рублей. Вот зашарить бы на весь дом такой принтер..
Все плохо видимо у HP по этому направлению, да и по другим тоже не лучше.