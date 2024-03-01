Техника
Евгения Евсеева

HP запустила подписку на принтер — можно печатать от 20 страниц за $7 в месяц Статьи редакции

Принтер привезут пользователю, а если он хочет отказаться от подписки, устройство придётся вернуть компании.

  • HP запустила подписку All-In Plan: она включает в себя доставку принтера, картриджи с чернилами, гарантию на устройство, возможность его ремонта и замены на другое устройство через несколько лет. Есть как чёрно-белая, так и цветная печать.
  • В подписке доступно три принтера: HP Envy, HP Envy Inspire и HP OfficeJet Pro. Для первого доступны тарифы на печать 20, 50 и 100 страниц, для второго — 20, 50, 100 и 300 страниц. Для третьего 20, 50, 100, 300 или 700 страниц.
  • Цена подписки зависит от принтера и нужного количества страниц. Для HP Envy 20 страниц в месяц будут стоить $6,99, для HP OfficeJet Pro это же количество обойдётся в $12,99. Самый дорогой тариф на 700 страниц в месяц будет стоить $35,99.
  • Если пользователь напечатал в месяц меньше листов, чем в плане, они перенесутся на следующий месяц. Но есть лимит — максимально за всё время подписки можно перенести количество страниц, в три раза превышающее их количество в тарифе. Например, если доступно 20 листов, перенести на последующие месяцы можно до 60 ненапечатанных страниц.
  • Если нужно напечатать больше страниц, можно поменять план или доплатить. Например, для тарифа с HP Envy за 50 страниц в месяц (за $8,99) за каждые дополнительные десять листов нужно заплатить $1. Так, 66 напечатанных страниц обойдутся в $10,99, из них четыре перенесутся на следующий месяц.
  • Принтеры буду самостоятельно определять, закончились ли чернила. Как только это случится, служба поддержки направит нужные картриджи на следующий день. Если устройство выйдет из строя, его также заменят на следующий день.
  • Есть бесплатный «пробный» период: в течение 30 дней можно отказаться от принтера и вернуть его обратно. Сделать это нужно не позднее десяти дней после отмены тарифа, иначе компания спишет деньги за подписку.
  • Позже этого периода придётся внести дополнительную плату, чтобы отказаться от сервиса. Например, для HP Envy отказ спустя 30 дней и до года пользования подпиской будет стоить $120, спустя год — $60. Отказаться бесплатно можно через два года.
Плата за отмену подписки 

#новости #hp

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72 комментария
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 Алексей

Это пиздец

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Константин Жаренов

хорошо сказано ещё

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1 комментарий
Alexey Smirnoff

Если человек зарабатывает 10 000 $ в месяц, для него это отличный сервис
Если человек зарабатывает 1000 $ в месяц, для него это пиз%ец

Услуга крутая, но не для рынка РФ

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2 комментария
Марк Кац

Это охуенно
Я бы подписался

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Andrey Kulakov

Потому что платно, да?

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3 комментария
Тётя Сара Моргенштерн

Да это точно какая то дуристика еще платить подписку за принтер это уже сверх разум какой то

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Bellaria

Не вижу тег панорама, он же есть? Да?

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Андрей

Гениальная идея. Иногда бывает 1-3 раза в месяц нужно что-то распечатать. Ходить куда-то – морока. Покупать принтер – тоже. А тут привезли, заправили и платишь не в месяц, а за листы. Ещё и перенос есть. Клёво.

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Дойная Корова
платишь не в месяц, а за листы.

Платишь в месяц за листы.

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1 комментарий
Zloy Marketolog

Платишь в месяц за листы, а отказаться платить можно только через 2 года, иначе штраф. Читай статью до конца)

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1 комментарий
Невероятный Блондин

Блять, лазерный монохромный Brother на Амазоне $100-160 стоит.
Какая морока?

Предвидя возможный ответ: новость не про Россию

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Слегка Придурковатый

И ведь найдутся долб... уникумы, которые подпишутся.

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Андрей

Ну ты объясни чем плоха идея?

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1 комментарий
Никита

Будет ентерпрайз версия с ценой в 15 баксов за 35 листов в месяц)

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1 комментарий
Zloy Marketolog

🤣 так это еще и струйники!! У которых, если на них так редко печатать, сопла засохнут в первый же месяц, а постоянная ебота с их прочисткой перед каждой печатью, я так понимаю, в пакет обслуживания не входит)
Я так рад был, когда выкинул струйный принтер от HP и взял лазерник.

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iluhevi4

Возможно автоматическая промывка есть , которая входит в подписку. А то я тоже сразу про это подумал , что засрется головка и всё🤡

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1 комментарий
dixi

ебота с прочисткой в пакет обслуживания входит-при любой проблемы его заменяют,это подписка явно не для простых пользователей,а для офисов и прочих больших компаний,когда на обслуживание всего парка нужну и людей нанимать и прочее,а тут все будет на HP

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4 комментария
Maxim Fox

Такая шляпа)

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Иван Беляев

Санкции им на пользу

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Sergey Folps

10 баксов за 66 листов это терпимо,

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Ruslan Nizamov

Ох уж! В соседнем копире на $1 напечатают 5 страниц! 20 страниц лазерного качества за 4 доллара, тогда, когда ты хочешь!

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1 комментарий
Вадим Д.

Чёт волна подписок на всякую херню подхвачена hp не то что на излёте, но истолкована и извращена капитально.
Совсем ошалели, окаянные?!

Яблок себе по подписке купите.

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Forgotten Games

Все внедряют теории Шваба насколько тумкалки хватает.

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Бинарный Ёж

Дешевле в копи центр ходить.

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Leonov Evgeny

Подписаться на пробу, насрать в принтер, вернуть

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ZIPA

Мощно 👍

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Слегка Придурковатый

А ты затейник.

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iluhevi4
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Kiril Khokhryakov

Да, а вот в коммунизме ты был 7 лет только в очереди за принтером стоял)

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Vladimir Ponomarev

Зис из капитализм.:)

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Абдулхалик Сулейманов

Идите на ... Hp!!!

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Vladimir Ponomarev
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AeternaMens

Купить Brother и заправлять без чипов и вот этого всего.

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Слегка Придурковатый

До сих пор с теплотой вспоминаю Epson LQ-100.

(смахнул скупую слезу)

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2 комментария
Che Burashko

Лучше застраховать brother и ломать ему пальцы

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Комментарий года

HP envy это ж ноутбуки были. Ну да ладно.

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iluhevi4

Я ещё помню hp 8800 по-моему , запаял чипик поставил снпч, и пошла головка в разнос 30-40к листовок ! Купил тогда за 4к в итоге заработал этот принтер чистыми 30к. Ставил 4 принтера , печатал всё подряд.

Четкая тема была , пока непереехал за город 👍

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Денис Бочков

а че то не понимаю это просто аренда принтера или ты покупаешь принтер и еще подписку должен платить?

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Невероятный Блондин

Для долбоебов, не иначе.

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Брянский Бренд

что-то новенькое , этим реально кто-то будет пользоваться ?

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Галина Кинева

Ну во первых это в основном для Америки, соответственно с пират картиджами там не все так радужно как у нас, тем более для бизнеса если, 0.05$ за печать, вполне себе учитывая что ты не паришься ни за их заправку ни за состояние устройства которое изнашивается. А если еще и фотки печатать , вообще бомба )

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Слегка Придурковатый

Ты ещё скажи, что эти проклятые капиталисты СНПЧ не ставят.

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Revenant

Удачи. Будет даже хуже чем с BMW, так как тут китайских принтеров хватает.

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Zloy Marketolog

Докатились

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Zloy Marketolog
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Vladimir K.

Для бизнеса хорошая модель сотрудничества.

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Golohod

Да сколько можно уже

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Viacheslav Panev

Круто. Удобно

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Forgotten Games

"Вы ничем не будете владеть, но будете счастливы" (с)

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1 комментарий
Olga Kalashinkova

А это что за фигня?

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debil
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Вася Пражкин
Самый дорогой тариф на 700 страниц в месяц будет стоить $35,99.

Страница - 5 рублей. Вот зашарить бы на весь дом такой принтер..

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Жгучий Лук

Все плохо видимо у HP по этому направлению, да и по другим тоже не лучше.

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69 комментариев
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