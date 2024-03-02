Техника
Евгения Евсеева

Apple передумала отключать поддержку веб-приложений в iOS для пользователей из ЕС Статьи редакции

Но работать они будут только на собственном браузерном движке компании.

  • Apple решила не прекращать поддержку прогрессивных веб-приложений (PWA) в ЕС, так как «получила запросы на её продолжение». В версии iOS 17.4 компания будет и дальше «предлагать существующие возможности PWA с главного экрана», говорится теперь в информации для разработчиков, обратило внимание 9to5Mac.
  • При этом веб-приложения по-прежнему будут «создаваться непосредственно на WebKit» — собственном браузерном движке Apple.
  • 9 февраля 2024 года пользователи заметили, что в бета-версии iOS 17.4 пропала поддержка PWA. 16 февраля Apple подтвердила, что отключит поддержку веб-приложений в iOS для пользователей из ЕС.
  • Она объяснила это соответствием закону о цифровых рынках (DMA). По нему пользователи должны иметь возможность скачивать приложения не только из App Store, а разработчики — писать браузеры на собственных движках, а не только с помощью инструментов Apple.
  • Apple говорила, что поддержка веб-приложений работает на её движке WebKit, а использование других движков может привести к проблемам с безопасностью. Приложения решили отключить, так как разрабатывать для них новую инфраструктуру было бы «непрактично», а пользуются ими нечасто.
  • Решение компании раскритиковали разработчики и пользователи, отмечает The Verge. А Financial Times сообщала, что отключением веб-приложений заинтересовалась Еврокомиссия и начала узнавать у разработчиков, как на них повлияло решение Apple.

#новости #apple #ес

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3 комментария
Привет

Прекрасно

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Grin

Что ж ты, фраер, сдал назад?

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Вадим Д.

Отключим, не отключим, устроили ромашку.

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